Ройс: «Если мы не выиграем следующие матчи, догнать „Баварию“ будет трудно»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал поражение от «Шальке» в матче 31-го тура Бундеслиги. Форвард был удален на 60-й минуте.
Не нужно рассуждать о том, справедлива ли красная карточка или нет. Я не хотел нанести вред своему сопернику, просто слегка опоздал к мячу и врезался в него.
Если мы не выиграем следующие матчи, догнать «Баварию» будет трудно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114661/roys-marko-ba
Если Бавария не проиграет один матч, а второй не сыграет вничью или проиграет, то без разницы выиграете вы или нет оставшиеся матчи.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114661/roys-marko-ba
Если Бавария не проиграет один матч, а второй не сыграет вничью или проиграет, то без разницы выиграете вы или нет оставшиеся матчи.