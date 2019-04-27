Ройс: «Если мы не выиграем следующие матчи, догнать „Баварию“ будет трудно»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал поражение от «Шальке» в матче 31-го тура Бундеслиги. Форвард был удален на 60-й минуте.

Не нужно рассуждать о том, справедлива ли красная карточка или нет. Я не хотел нанести вред своему сопернику, просто слегка опоздал к мячу и врезался в него.

Если мы не выиграем следующие матчи, догнать «Баварию» будет трудно.