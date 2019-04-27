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Ройс: «Если мы не выиграем следующие матчи, догнать „Баварию“ будет трудно»

27 апреля 2019, 22:54
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 4Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал поражение от «Шальке» в матче 31-го тура Бундеслиги. Форвард был удален на 60-й минуте.

Не нужно рассуждать о том, справедлива ли красная карточка или нет. Я не хотел нанести вред своему сопернику, просто слегка опоздал к мячу и врезался в него.

Если мы не выиграем следующие матчи, догнать «Баварию» будет трудно.

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ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
28 апреля в 07:42
Уже можете смириться, фору свою вы уже давно распылили
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
28 апреля в 00:34
Если мы не выиграем следующие матчи, догнать «Баварию» будет трудно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114661/roys-marko-ba

Если Бавария не проиграет один матч, а второй не сыграет вничью или проиграет, то без разницы выиграете вы или нет оставшиеся матчи.
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
27 апреля в 23:10
Без тебя им трудно победить Бремен.
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