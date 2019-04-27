«Севилья»: «Если никому в АПЛ не нужно 4-е место, отдайте его нам!»

Пресс-служба «Севильи» на официальной странице в Twitter оставила иронический комментарий относительно провала английских команд в последних турах АПЛ. «Арсенал» проиграл два матча подряд, «Челси» уступил «Ливерпулю» и сыграл вничью с «Бернли», «Манчестер Юнайтед» также проиграл два последних матча. «Тоттенхэм» же сегодня уступил «Вест Хэму».
Привет, Премьер-Лига! Если никому из твоих команд не нужно 4-е место, может, отдадите его нам? Жизнь станет проще!
Расскажи мне про уделывание, мой юный друг.
Расскажи мне про уделывание, мой юный друг.
Так о какой силе ты тут говоришь мне, если я привожу тебе в пример прямую игру с клубом АПЛ, в которой вас носом об газон возили и кроме судьи никто вам не помог, а ты мне рассказываешь о купленных двумя испанскими клубами ЛЧ?
Если сказать нечего, чё съезжать-то на Андерсона или позор? Позор был с Эвребе, вот там позор так позор, мы бы после такого было бы стрёмно болеть за такой клуб.
Так о какой силе ты тут говоришь мне, если я привожу тебе в пример прямую игру с клубом АПЛ, в которой вас носом об газон возили и кроме судьи никто вам не помог, а ты мне рассказываешь о купленных двумя испанскими клубами ЛЧ?
Если сказать нечего, чё съезжать-то на Андерсона или позор? Позор был с Эвребе, вот там позор так позор, мы бы после такого было бы стрёмно болеть за такой клуб.
Если завтра МЮ и Челси вместе с Арсеналом сгоняют ничейку, совсем не будет смешно.
Если завтра МЮ и Челси вместе с Арсеналом сгоняют ничейку, совсем не будет смешно.
Поэтому АПЛовские англичане не хотят ходить по европам и предпочитают играть в Чемпионшипе, чем в Ла лиге, А серии и Бундесе)
Кстати именно поэтому очень много сливов тренера игроками в АПЛ, что прискорбно.
Поэтому АПЛовские англичане не хотят ходить по европам и предпочитают играть в Чемпионшипе, чем в Ла лиге, А серии и Бундесе)
Кстати именно поэтому очень много сливов тренера игроками в АПЛ, что прискорбно.
Какой чемпионат в Англии ,,такие и болельщики ))
Когда правда мозолит глаза , приходится писать бред .
Уделан , можешь идти спать .
Не позорься тут Андерсон .🤣🤣
Какой чемпионат в Англии ,,такие и болельщики ))
Когда правда мозолит глаза , приходится писать бред .
Уделан , можешь идти спать .
Не позорься тут Андерсон .🤣🤣
Ты лучше про силу Ла Лиги перед АПЛ не говорил бы - смешно смотрится.
Ты лучше про силу Ла Лиги перед АПЛ не говорил бы - смешно смотрится.
Напомните мне , когда там дворовый АПЛ выигрывал ЛЧ ?
Я что- то подзабыл 🤣🤣
Можете утешать себя бесполезными словами ))
Когда слабая ЛЧ АПЛ начинает показывать свой класс 🤭
Напомните мне , когда там дворовый АПЛ выигрывал ЛЧ ?
Я что- то подзабыл 🤣🤣
Можете утешать себя бесполезными словами ))
Когда слабая ЛЧ АПЛ начинает показывать свой класс 🤭