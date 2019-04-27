ГлавнаяНовости

«Севилья»: «Если никому в АПЛ не нужно 4-е место, отдайте его нам!»

27 апреля 2019, 20:40

Пресс-служба «Севильи» на официальной странице в Twitter оставила иронический комментарий относительно провала английских команд в последних турах АПЛ. «Арсенал» проиграл два матча подряд, «Челси» уступил «Ливерпулю» и сыграл вничью с «Бернли», «Манчестер Юнайтед» также проиграл два последних матча. «Тоттенхэм» же сегодня уступил «Вест Хэму».

Привет, Премьер-Лига! Если никому из твоих команд не нужно 4-е место, может, отдадите его нам? Жизнь станет проще!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии2
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии3
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии1
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии44
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Иньеста - Хави: «Ты был моим лучшим партнером на поле»
Сегодня, 14:43 ФотоКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   785 / 954
28 апреля в 09:45
Прикольно подкололи:) Молодцы!
DXTK
DXTK
   140 / 954
28 апреля в 08:52
Эмери вам как раз отдаст. Арсеналу нечего делать в четверке.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил 3ton
   28 / 954
28 апреля в 00:40
Очередной бредой комментарий . Какой чемпионат в Англии ,,такие и болельщики )) Когда правда мозолит глаза , приходится писать бред . Уделан , можешь идти спать . Не позорься тут Андерсон .🤣🤣
Кстати, я не болею за клубы АПЛ, мой любимый коллектив из другого чемпионата. Впрочем, чего я объясняю, глоры Барселоны понять способны лишь то, что Андерсон написал, но это и понятно, он писал для того возраста, как раз в котором находятся большинство глоров каталонского клуба.
Расскажи мне про уделывание, мой юный друг.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил 3ton
   28 / 954
28 апреля в 00:31
Очередной бредой комментарий . Какой чемпионат в Англии ,,такие и болельщики )) Когда правда мозолит глаза , приходится писать бред . Уделан , можешь идти спать . Не позорься тут Андерсон .🤣🤣
Чем мне нравятся фанаты Барселоны, так тем, что они совершенно непоследовательны. Расскажи-ка мне, мой юный друг, не ты ли одним из первых кричишь про купленные Реалом ЛЧ? Не фаны ли Реала первыми кричат о купленных вами ЛЧ? Айтекин, Буззака, Чакыр, Кашшай, Эвребе - продолжать можно долго.
Так о какой силе ты тут говоришь мне, если я привожу тебе в пример прямую игру с клубом АПЛ, в которой вас носом об газон возили и кроме судьи никто вам не помог, а ты мне рассказываешь о купленных двумя испанскими клубами ЛЧ?
Если сказать нечего, чё съезжать-то на Андерсона или позор? Позор был с Эвребе, вот там позор так позор, мы бы после такого было бы стрёмно болеть за такой клуб.
azkan
azkan
   151 / 954
28 апреля в 00:04
"Жить станет проще!" Ха ха ха... вот уморили севильцы! Молодцы!
Если завтра МЮ и Челси вместе с Арсеналом сгоняют ничейку, совсем не будет смешно.
azkan
azkan ответил Шишанутый
   151 / 954
27 апреля в 23:49
В смысле зачем? В любой лиге есть легионеры если это не запрещено. Но вот как раз англичане уровень Ла лиги не тянут посмотри почти не одного англичана нет в испанских командах в основном все бегунки тут проваливаются. А вот в Апл полно испанцев и все они там отлично себя чуствуют!
Может из-за того, что игроки получают в АПЛ на много больше? А Ла лига не имеет такой возможности. Могут только топам платить, как Рональду, Бейл, Модрич.
Поэтому АПЛовские англичане не хотят ходить по европам и предпочитают играть в Чемпионшипе, чем в Ла лиге, А серии и Бундесе)
Кстати именно поэтому очень много сливов тренера игроками в АПЛ, что прискорбно.
3ton
3ton ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   171 / 954
27 апреля в 23:40
Очередной бредой комментарий .
Какой чемпионат в Англии ,,такие и болельщики ))
Когда правда мозолит глаза , приходится писать бред .
Уделан , можешь идти спать .
Не позорься тут Андерсон .🤣🤣
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Шишанутый
   162 / 954
27 апреля в 23:38
Я говорил за англичан. Рон и Модрич не англичане. Бейл это провальный трансфер. Бекхем тоже больше пиар и мода.
Ну тогда Стив МакМанаман, англичанин, который стал легендой Реал Мадрид. Англичане не хотят переходить из АПЛ в Ла-Лигу, как и из Ла-Лиги в АПЛ, можно вспомнить эру Бенитеса в Ливерпуле, тогда у него было много испанцев, но после него, чтобы испанцы были ключевыми игроками топ клуба АПЛ, что-то не припомню.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил 3ton
   28 / 954
27 апреля в 23:33
Последний раз ЛЧ выиграла испанская команда . Напомните мне , когда там дворовый АПЛ выигрывал ЛЧ ? Я что- то подзабыл 🤣🤣 Можете утешать себя бесполезными словами )) Когда слабая ЛЧ АПЛ начинает показывать свой класс 🤭
Смешно читать про слабую АПЛ от фаната клуба, с участием самого вопиющего судейского скандала против как раз клуба из АПЛ. Напомню, что та Барселона была на своём самом пике, но даже это не помогло, поэтому присовокупили ещё четыре не назначенные пенальти и гол Иньесты в истёкшее время.
Ты лучше про силу Ла Лиги перед АПЛ не говорил бы - смешно смотрится.
Шишанутый
Шишанутый ответил Kirill Erokhin
   7 / 954
27 апреля в 23:18
Бекхем, Модрич, Бейл, К. Рональдо, все эти игроки перешли в Реал из АПЛ, а кто перешел из ла-Лиги за последние 2-3 года, кто стал бы ключевым игроком топ клуба из АПЛ?
Я говорил за англичан. Рон и Модрич не англичане. Бейл это провальный трансфер. Бекхем тоже больше пиар и мода.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Шишанутый
   162 / 954
27 апреля в 22:52
В смысле зачем? В любой лиге есть легионеры если это не запрещено. Но вот как раз англичане уровень Ла лиги не тянут посмотри почти не одного англичана нет в испанских командах в основном все бегунки тут проваливаются. А вот в Апл полно испанцев и все они там отлично себя чуствуют!
Бекхем, Модрич, Бейл, К. Рональдо, все эти игроки перешли в Реал из АПЛ, а кто перешел из ла-Лиги за последние 2-3 года, кто стал бы ключевым игроком топ клуба из АПЛ?
boom4321
boom4321 ответил Шишанутый
   535 / 954
27 апреля в 22:49
В смысле зачем? В любой лиге есть легионеры если это не запрещено. Но вот как раз англичане уровень Ла лиги не тянут посмотри почти не одного англичана нет в испанских командах в основном все бегунки тут проваливаются. А вот в Апл полно испанцев и все они там отлично себя чуствуют!
баба с твоего аватара ушла из англии, чтобы усилить лол лигу или ты еще не родился тогда?
3ton
3ton ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   171 / 954
27 апреля в 22:36
Последний раз ЛЧ выиграла испанская команда .
Напомните мне , когда там дворовый АПЛ выигрывал ЛЧ ?
Я что- то подзабыл 🤣🤣
Можете утешать себя бесполезными словами ))
Когда слабая ЛЧ АПЛ начинает показывать свой класс 🤭
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Шишанутый
   28 / 954
27 апреля в 22:22
В смысле зачем? В любой лиге есть легионеры если это не запрещено. Но вот как раз англичане уровень Ла лиги не тянут посмотри почти не одного англичана нет в испанских командах в основном все бегунки тут проваливаются. А вот в Апл полно испанцев и все они там отлично себя чуствуют!
В 1/4 ЛЧ сейчас играло четыре команды из АПЛ,а сколько из Ла лиги?
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 954
27 апреля в 22:20
6 клубов от англии в 1/4 еврокубков и 3 клуба от испании. кто же сильнее сейчас? хмммм....
Шишанутый
Шишанутый ответил dimagas1
   7 / 954
27 апреля в 22:05
Канешна лол-лига крутая,тогда вопрос если уже ваша лига такая прям супер-мега -пупер,зачем вам трансферы игроков из других лиг?Лига то самая крутая?Или все же таки дно?)))
В смысле зачем? В любой лиге есть легионеры если это не запрещено. Но вот как раз англичане уровень Ла лиги не тянут посмотри почти не одного англичана нет в испанских командах в основном все бегунки тут проваливаются. А вот в Апл полно испанцев и все они там отлично себя чуствуют!
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
27 апреля в 21:40
Удачи
dimagas1
dimagas1 ответил Шишанутый
   306 / 954
27 апреля в 21:40
В Ла лиге конечно гораздо тежелее завоевать место в зоне Лч чем в дворовой Апл. Если бы Севилля играл за Апл то боролась бы за чемпеонство с мешками!
Канешна лол-лига крутая,тогда вопрос если уже ваша лига такая прям супер-мега -пупер,зачем вам трансферы игроков из других лиг?Лига то самая крутая?Или все же таки дно?)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Шишанутый
   122 / 954
27 апреля в 21:26
Вот,моя улыбка уже стала очень широкой,этого я от Вас и хотел....
Djon_V
Djon_V
   726 / 954
27 апреля в 21:25
Нормальный троллинг)
Шишанутый
Шишанутый ответил Евгений Макрушин
   7 / 954
27 апреля в 21:23
Ваши слова заставляют улыбнуться даже в самый пасмурный день,жгите дальше....
Че смешного? Севилья Ливер в ЛЕ посмотри как уделывала. МЮ глянь как в Лч выбели. Это сильная команда а учитывая какие доходы от трансляций Севлья получила бы от Апл то еще сильнее усилилась бы! Пришол вон испанский тренер Гвардиола в Апл и всех рвет. А если бы Севилья пришла в Апл тоже всех надрала бы. Испанцы рулят!!!
Apsny
Apsny ответил RedRedTeam
   45 / 954
27 апреля в 21:21
Заслужить надо. Испанский кордебалет даже пол сезона не выдержать темп АПЛ. Попробуй поиграть с новичком Вулверхемтоном.
Чкмпионат надутый и все.
dimagas1
dimagas1
   306 / 954
27 апреля в 21:20
Засмеялась одна Славия)))ну лол-лига для этого и нужна)))
RedRedTeam
RedRedTeam
   320 / 954
27 апреля в 21:19
Заслужить надо. Испанский кордебалет даже пол сезона не выдержать темп АПЛ. Попробуй поиграть с новичком Вулверхемтоном.
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 21:17
Ахахах! Оригинально.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Шишанутый
   122 / 954
27 апреля в 21:13
Ваши слова заставляют улыбнуться даже в самый пасмурный день,жгите дальше....
Romeo 777
Romeo 777
   197 / 954
27 апреля в 21:04
Там чешская Славия привет передавал Севилье.
Apsny
Apsny
   45 / 954
27 апреля в 20:56
Хетафе силен в этом сезоне.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
27 апреля в 20:51
В Ла лиге конечно гораздо тежелее завоевать место в зоне Лч чем в дворовой Апл. Если бы Севилля играл за Апл то боролась бы за чемпеонство с мешками!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
27 апреля в 20:47
80 уровень
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100