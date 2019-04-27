«Севилья»: «Если никому в АПЛ не нужно 4-е место, отдайте его нам!»

27 апреля 2019, 20:40

Пресс-служба «Севильи» на официальной странице в Twitter оставила иронический комментарий относительно провала английских команд в последних турах АПЛ . «Арсенал» проиграл два матча подряд, «Челси» уступил «Ливерпулю» и сыграл вничью с «Бернли», «Манчестер Юнайтед» также проиграл два последних матча. «Тоттенхэм» же сегодня уступил «Вест Хэму».