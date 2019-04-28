Мещеряков: «„Локомотив“ играл на второй передаче из семи доступных»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу «железнодорожников» над «Енисеем» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ .

Игра получилась очень тяжелой, победа далась непросто. Но было видно, что играем на второй передаче из семи доступных, и, возможно, команда просела после «Ростова». Да и вообще, трудно пройти всю весеннюю часть чемпионата с одной мотивацией. Но впереди четыре игры, мы будем настраиваться на победу в каждой следующей.

Перед началом сезона была поставлена задача быть в пятерке. Но это может быть как пятое место, так и второе. Подводить итоги мы будем после 30-го тура. Пока же думаем о следующем сопернике.