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Мещеряков: «„Локомотив“ играл на второй передаче из семи доступных»

28 апреля 2019, 17:09
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу «железнодорожников» над «Енисеем» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

Игра получилась очень тяжелой, победа далась непросто. Но было видно, что играем на второй передаче из семи доступных, и, возможно, команда просела после «Ростова». Да и вообще, трудно пройти всю весеннюю часть чемпионата с одной мотивацией. Но впереди четыре игры, мы будем настраиваться на победу в каждой следующей.

Перед началом сезона была поставлена задача быть в пятерке. Но это может быть как пятое место, так и второе. Подводить итоги мы будем после 30-го тура. Пока же думаем о следующем сопернике.

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