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Сёмин: «Жизнь покажет, получится ли догнать „Зенит“»

28 апреля 2019, 16:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче 26-го тура РПЛ с «Енисеем».

Самое важное — три очка. Очень тяжёлая борьба, сложный матч. Почему сложный? Есть ряд причин. В последнее время у нас много замен, но я очень доволен результатом. У нас есть чемпионские амбиции, потому что мы — чемпионы. Будем бороться, а жизнь покажет, получится ли догнать «Зенит».

Игнатьев? У него сильное рассечение — накладывали швы на голеностопе. Что касается отсутствия Денисова в стартовом составе, не могу обсуждать игрока с прессой. Могу это делать только внутри команды. У Игоря в последнее время была травма. Если он будет лучше Баринова или Крыховяка, будет играть, другие нюансы меня не интересуют. Но сейчас он болен, у него была ангина.

Крыховяк играет в центре защиты, потому что у нас два центральных защитника травмированы. В целом, у нас такие перестроения значительны. По три-четыре человека в обороне у нас выпадают в последнее время.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил EAGuar As
   25 / 954
29 апреля в 08:59
https://www.youtube.com/watch?v=wyIoBt9sRTc
Нормальный анонс такой! Всегда был за такие ролики.
Ну, а насчёт самого матча пока ничего не скажу. Конечно надеюсь на победу, но Арсенал у себя дома далеко не подарок.
Единственное, что гипотетически может помочь, так эта Ваша победа над Спартаком. Какая связь? Посмотри на Ростов и поймёшь. Ну это так, у Вас может быть всё по другому.
EAGuar As
EAGuar As ответил Байкал-38
   62 / 954
28 апреля в 23:54
Байкал-38
Байкал-38 ответил EAGuar As
   25 / 954
28 апреля в 19:48
Видео не открывается , но смысл по картинке понятен . Не могу найти ролик снятый четыре года назад к такому же матчу . Там прикольно снято .
Незнаю почему у тебя видео не открывается. Я проверял видео доступно и открывается., может у тебя проблемы с компом?Там на видео всех смело, кто стоял на платформе.
Попытайся найти видео, перед матчем скинь если получится, с удовольствием посмотрю.
EAGuar As
EAGuar As ответил Байкал-38
   62 / 954
28 апреля в 18:01
Видео не открывается , но смысл по картинке понятен .

Не могу найти ролик снятый четыре года назад к такому же матчу . Там прикольно снято .
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   122 / 954
28 апреля в 17:22
Все правильно Палыч говорит,пока есть хоть математические шансы,нужно бороться за золото.Команде нужно прививать дух победителя,и сегодня,и с Ростовом мы у Локо его увидели
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
28 апреля в 17:18
Уже вряд ли...
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
28 апреля в 17:06
с такой игрой как вы показали сегодня с Енисеем как вы собираетесь догонять
Байкал-38
Байкал-38 ответил EAGuar As
   25 / 954
28 апреля в 17:06
Жду Локомотив в Туле .
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
28 апреля в 16:46
Жду Локомотив в Туле .
удав
удав
   124 / 954
28 апреля в 16:44
если бы судейский ресурс включили не после зимней паузы а раньше,то догнали бы
DenX
DenX
   488 / 954
28 апреля в 16:38
Надо догнать. По мне только не болото.
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
28 апреля в 16:34
это надо фк Зенит проиграть все последние матчи - игры
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 16:28
Это врядли.
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