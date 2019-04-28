Сёмин: «Жизнь покажет, получится ли догнать „Зенит“»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче 26-го тура РПЛ с «Енисеем».
Самое важное — три очка. Очень тяжёлая борьба, сложный матч. Почему сложный? Есть ряд причин. В последнее время у нас много замен, но я очень доволен результатом. У нас есть чемпионские амбиции, потому что мы — чемпионы. Будем бороться, а жизнь покажет, получится ли догнать «Зенит».
Игнатьев? У него сильное рассечение — накладывали швы на голеностопе. Что касается отсутствия Денисова в стартовом составе, не могу обсуждать игрока с прессой. Могу это делать только внутри команды. У Игоря в последнее время была травма. Если он будет лучше Баринова или Крыховяка, будет играть, другие нюансы меня не интересуют. Но сейчас он болен, у него была ангина.
Крыховяк играет в центре защиты, потому что у нас два центральных защитника травмированы. В целом, у нас такие перестроения значительны. По три-четыре человека в обороне у нас выпадают в последнее время.
Ну, а насчёт самого матча пока ничего не скажу. Конечно надеюсь на победу, но Арсенал у себя дома далеко не подарок.
Единственное, что гипотетически может помочь, так эта Ваша победа над Спартаком. Какая связь? Посмотри на Ростов и поймёшь. Ну это так, у Вас может быть всё по другому.
Ну, а насчёт самого матча пока ничего не скажу. Конечно надеюсь на победу, но Арсенал у себя дома далеко не подарок.
Единственное, что гипотетически может помочь, так эта Ваша победа над Спартаком. Какая связь? Посмотри на Ростов и поймёшь. Ну это так, у Вас может быть всё по другому.
Попытайся найти видео, перед матчем скинь если получится, с удовольствием посмотрю.
Попытайся найти видео, перед матчем скинь если получится, с удовольствием посмотрю.
Не могу найти ролик снятый четыре года назад к такому же матчу . Там прикольно снято .
Не могу найти ролик снятый четыре года назад к такому же матчу . Там прикольно снято .