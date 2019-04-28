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«Тюмень» вылетает, камбэк «Шинника» и другие результаты 34-го тура ФНЛ

28 апреля 2019, 20:09

Завершились все матчи 34-го тура ФНЛ.

«Зенит-2» - «Краснодар-2» - 5:2
Голы: Воробьев 7, Мостовой 22, Маркин 64 (пенальти), Мостовой 69, Маркин 87 - Григорян 15, Ивашин 29 

«Ротор» - «СКА-Хабаровск» - 2:2
Голы: Пискунов 59, Янушковский 90 - Базелюк 39, Квеквескири 47

«Спартак-2» - «Тамбов» - 2:2
Голы: Бакаев 47, Фольмер 85 - Аппаев 45, Обухов 90+1 (пенальти)

«Нижний Новгород» - «Сибирь» - 1:0
Гол: Фомин 13

«Шинник» - «Чертаново» - 3:3
Голы: Камилов 56, Низамутдинов 60 (пенальти), Шайморданов 71 - Колесниченко 8, Сарвели 16 (пенальти), Прудников 37

«Сочи» - «Томь» - 3:1
Голы: Барсов 37, Песегов 73 (пенальти), Обольский 83 - Каккоев 45+2

«Авангард» - «Луч» - 2:2
Голы: Руденко 12, Каюмов 67 - Визнович 10, Хлебородов 22

«Химки» - «Мордовия» - 1:1
Голы: Барков 59 - Адаев 90+5

«Факел» - «Тюмень» - 1:1
Голы: Лебеденко 90 - Карпов 7

«Балтика» - «Армавир» - 1:1
Голы: Шаваев 19 - Гурфов 66

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