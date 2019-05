Определен лучший молодой игрок АПЛ в этом сезоне

Ассоциация профессиональных футболистов Англии ( PFA ) назвала лучшего молодого игрока года в английском футболе. Им стал нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

На награду также претендовали Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Давид Брукс («Борнмут»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Деклан Райс («Вест Хэм»).