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Определен лучший молодой игрок АПЛ в этом сезоне

29 апреля 2019, 08:30

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала лучшего молодого игрока года в английском футболе. Им стал нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

На награду также претендовали Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Давид Брукс («Борнмут»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Деклан Райс («Вест Хэм»).

Лучшим футболистом года в АПЛ признан защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк

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Все комментарии
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   633 / 954
01 мая в 02:00
Милнер тоже вариант))
рус фан
рус фан
   231 / 954
29 апреля в 21:50
Стерлингу 24 года, он борется с расизмом, видимо поэтому и посчитали его молодым, скоро в АПЛ этот приз дадут 27 летнему футболисту который устроит каминг аут.
Dark MU
Dark MU
   886 / 954
29 апреля в 12:45
Что здесь делают Силва и Стерлинг? Загадка...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ZaZizu
   14 / 954
29 апреля в 11:18
Найлз мало кричал о том, что вокруг полно расистов)
ZaZizu
ZaZizu
   615 / 954
29 апреля в 11:10
а где Найлз?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Artuom
   14 / 954
29 апреля в 10:55
Стерлинг просто их шантажирует, по сути, а они прогибаются.
Artuom
Artuom ответил Так Себе Аналитик
   203 / 954
29 апреля в 10:48
Они уже включили самого ленивого игрока АПЛ в сборную года вместо лучшего по гол+пас, так смысл теперь останавливаться))
Да это вообще цирк...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Artuom
   14 / 954
29 апреля в 10:46
Они уже включили самого ленивого игрока АПЛ в сборную года вместо лучшего по гол+пас, так смысл теперь останавливаться))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
29 апреля в 10:40
ПФА с ума сошла на фоне борьбы Стерлинга с расизмом, боятся, как бы он их не обвинил. Вангую, приз ветерану и за заслуги перед английским футболом тоже он получит)))
Artuom
Artuom
   203 / 954
29 апреля в 10:25
В смысле??? В правилах этой награды написано что получить может игрок до 23 лет... ДР 8 декабря... тоесть уже на начало сезона ему было 24... даже так нельзя оправдать...

Классный сезон конечно, но Стерлинг просто не может уже претендовать на эту награду. Что за глупости от ПФА???

Кстати по Бернарду Сильве(ещё одному претенденту и тоже из МС) всё также - ему уже на момент начало сезона так же было 24 года.

Зачем вообще их делать претендентами?? Они должны быть одними из претендентов на награду игрок года, но никак не лучший молодой игрок...
DXTK
DXTK ответил sparxx2
   140 / 954
29 апреля в 10:07
Ему в декабре 25 !!!!!! Молодой игрок ? Молодой игрок это 18-20, макс. 22 !!!!!!!! У этого "молодого игрока" за спиной уже 7 сезонов в АПЛ. Жуть просто.
видно ему дали как самому молодому игроку борющегося с расизмом.

PS данная награда предназначена для игроков до 23 лет, Стерлингу 24, так что липовая награда.
sparxx2
sparxx2
   253 / 954
29 апреля в 09:44
Ему в декабре 25 !!!!!! Молодой игрок ?
Молодой игрок это 18-20, макс. 22 !!!!!!!!
У этого "молодого игрока" за спиной уже 7 сезонов в АПЛ.
Жуть просто.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил BARCELONA-BEST
   230 / 954
29 апреля в 09:42
Лучший молодой игрок???? Что за бред. А сколько лет стерлингу?
24 года, по футбольным меркам уже не мальчик, соглашусь
сделали бы планку хотя бы до 23 лет
drug01
drug01
   118 / 954
29 апреля в 08:52
Верное решение!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
29 апреля в 08:47
Лучший молодой игрок????
Что за бред. А сколько лет стерлингу?
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
29 апреля в 08:35
Достоин.
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