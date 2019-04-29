Определен лучший молодой игрок АПЛ в этом сезоне

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала лучшего молодого игрока года в английском футболе. Им стал нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.
На награду также претендовали Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Давид Брукс («Борнмут»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Деклан Райс («Вест Хэм»).
Congratulations to @sterling7 on being named the @PFA Young Player of the Year! 👏💙 pic.twitter.com/5Zt9bLmYLQ— Manchester City (@ManCity) 28 апреля 2019 г.
Лучшим футболистом года в АПЛ признан защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Классный сезон конечно, но Стерлинг просто не может уже претендовать на эту награду. Что за глупости от ПФА???
Кстати по Бернарду Сильве(ещё одному претенденту и тоже из МС) всё также - ему уже на момент начало сезона так же было 24 года.
Зачем вообще их делать претендентами?? Они должны быть одними из претендентов на награду игрок года, но никак не лучший молодой игрок...
Классный сезон конечно, но Стерлинг просто не может уже претендовать на эту награду. Что за глупости от ПФА???
Кстати по Бернарду Сильве(ещё одному претенденту и тоже из МС) всё также - ему уже на момент начало сезона так же было 24 года.
Зачем вообще их делать претендентами?? Они должны быть одними из претендентов на награду игрок года, но никак не лучший молодой игрок...
PS данная награда предназначена для игроков до 23 лет, Стерлингу 24, так что липовая награда.
PS данная награда предназначена для игроков до 23 лет, Стерлингу 24, так что липовая награда.
Молодой игрок это 18-20, макс. 22 !!!!!!!!
У этого "молодого игрока" за спиной уже 7 сезонов в АПЛ.
Жуть просто.
Молодой игрок это 18-20, макс. 22 !!!!!!!!
У этого "молодого игрока" за спиной уже 7 сезонов в АПЛ.
Жуть просто.
сделали бы планку хотя бы до 23 лет
сделали бы планку хотя бы до 23 лет
Что за бред. А сколько лет стерлингу?
Что за бред. А сколько лет стерлингу?