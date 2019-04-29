Червиченко: «Судьи вытягивают „Локомотив“ для участия в Лиге чемпионов»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие российские команды хотел бы видеть в Лиге чемпионов.
«Краснодар» уже по-настоящему входит в число топовых российских команд, на игру в его исполнении приятно смотреть. Когда наблюдаешь матч с участием краснодарцев, просто наслаждаешься футболом. Мы видели красивые игры «Краснодара» в Лиге Европы, но сейчас футбол команды Мурада Мусаева уже становится более зрелым, видно выстроенную форму игры. Если вдруг в этом сезоне не получится занять место в тройке, то в следующем году «Краснодар» точно будет претендовать на чемпионство. Процесс формирования команды уже закончен, дальше надо будет только доводить всё до блеска. А так костяк сложился, рисунок понятен. Теперь остается шлифовать.
Хотел бы видеть в Лиге чемпионов и «Краснодар», и ЦСКА. А вот место «Локомотива» в этой тройке, на мой взгляд, не совсем по праву. Очень много судейской помощи «железнодорожникам» оказывается по ходу чемпионата. Мы же знаем, что бывает, когда вытягивают одну команду для участия в Лиге чемпионов. Потом эта команда хуже всех смотрится в групповом турнире обоих еврокубков, становится позором российского футбола. Вот «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА смотрелись бы в Лиге чемпионов очень хорошо.
я не понял,это он про 7:0 ,что ли?
я не понял,это он про 7:0 ,что ли?
Рассчитываю, что в этот раз отжеребимся лучше, чем в прошлый.
Очень надеюсь, что и нам достанется какая-нить Плзень
Рассчитываю, что в этот раз отжеребимся лучше, чем в прошлый.
Очень надеюсь, что и нам достанется какая-нить Плзень
Если уж из первой не прокатило...
Если уж из первой не прокатило...
- - -
Да брось ты!
В ЛЕ любой наш клуб может выйти в весеннюю стадию, но там вылетит.
А вот в ЛЧ не готов играть никто. Разве что Зенит (и то под вопросом, осенью посмотрим), которому бюджет позволяет иметь такой состав, который у него есть.
Остальные наши команды не в состоянии выступать там удачно, максимум - третье место в группе.
Нет у нас клубов уровня, скажем, полуфинала ЛЧ.
- - -
Да брось ты!
В ЛЕ любой наш клуб может выйти в весеннюю стадию, но там вылетит.
А вот в ЛЧ не готов играть никто. Разве что Зенит (и то под вопросом, осенью посмотрим), которому бюджет позволяет иметь такой состав, который у него есть.
Остальные наши команды не в состоянии выступать там удачно, максимум - третье место в группе.
Нет у нас клубов уровня, скажем, полуфинала ЛЧ.
Думаю что в следующем сезоне ЦСКА будет уже совершенно другой командой, намного сильнее нынешней!
Думаю что в следующем сезоне ЦСКА будет уже совершенно другой командой, намного сильнее нынешней!
А,вообще писав этот пост,я имел ввиду,что уровень нашей Лиги-это ЛЕ,да и то,финал-завышенная планка.
И почему упомянув "феерию" двух последних сезонов в ЛЧ,ты скромно умолчал о двух им предыдущих?Там тоже можно впечатлиться...))
А,вообще писав этот пост,я имел ввиду,что уровень нашей Лиги-это ЛЕ,да и то,финал-завышенная планка.
И почему упомянув "феерию" двух последних сезонов в ЛЧ,ты скромно умолчал о двух им предыдущих?Там тоже можно впечатлиться...))
- - - - - - - -
ЦСКА?
Дайте вспомнить...
Это те, которые за 7 последних лет ежегодного участия в еврокубках всего один раз были выше последнего места? И которые в этом году уступили предпоследнее место даже Плзени?
Андрей Владимирович ничё не попутал?
- - - - - - - -
ЦСКА?
Дайте вспомнить...
Это те, которые за 7 последних лет ежегодного участия в еврокубках всего один раз были выше последнего места? И которые в этом году уступили предпоследнее место даже Плзени?
Андрей Владимирович ничё не попутал?