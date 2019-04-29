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Червиченко: «Судьи вытягивают „Локомотив“ для участия в Лиге чемпионов»

29 апреля 2019, 09:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие российские команды хотел бы видеть в Лиге чемпионов.

«Краснодар» уже по-настоящему входит в число топовых российских команд, на игру в его исполнении приятно смотреть. Когда наблюдаешь матч с участием краснодарцев, просто наслаждаешься футболом. Мы видели красивые игры «Краснодара» в Лиге Европы, но сейчас футбол команды Мурада Мусаева уже становится более зрелым, видно выстроенную форму игры. Если вдруг в этом сезоне не получится занять место в тройке, то в следующем году «Краснодар» точно будет претендовать на чемпионство. Процесс формирования команды уже закончен, дальше надо будет только доводить всё до блеска. А так костяк сложился, рисунок понятен. Теперь остается шлифовать.

Хотел бы видеть в Лиге чемпионов и «Краснодар», и ЦСКА. А вот место «Локомотива» в этой тройке, на мой взгляд, не совсем по праву. Очень много судейской помощи «железнодорожникам» оказывается по ходу чемпионата. Мы же знаем, что бывает, когда вытягивают одну команду для участия в Лиге чемпионов. Потом эта команда хуже всех смотрится в групповом турнире обоих еврокубков, становится позором российского футбола. Вот «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА смотрелись бы в Лиге чемпионов очень хорошо.

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Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил BenderBender
   36 / 954
30 апреля в 13:01
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Павел 1993
       36 / 954
    30 апреля в 12:58
    Этим баранам бесполезно что-то объяснять...Упрутся своими рогами в стену,а что да как им непонятно...
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив
       36 / 954
    30 апреля в 12:54
    У вонючего червя совсем кукушка съехала???
    TiiA
    TiiA
       880 / 954
    30 апреля в 08:23
    "Мы же знаем, что бывает, когда вытягивают одну команду для участия в Лиге чемпионов."
    я не понял,это он про 7:0 ,что ли?
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 954
    29 апреля в 22:04
    Тянут как пупсиков.
    BenderBender
    BenderBender
       512 / 954
    29 апреля в 20:07
    Зенит и Краснодар - да. ЦСКА тоже позор, как и Локо.
    LOKOFAN is Siberia ALTAI
    LOKOFAN is Siberia ALTAI
       292 / 954
    29 апреля в 19:17
    Обращаю внимание чем ближе зенит к чемпионству тем больше у него появляются болельщиков это наверное свинья из Москвы в Питер перебегают ??
    Павел 1993
    Павел 1993 ответил Заполярный
       495 / 954
    29 апреля в 16:33
    ТЯНУТ ПАРОВОЗОВ ЭТО ТОЧНО
    Да да да .. Свиней тянут , да вытянуть лохов не могут .. А Локомотив получил результативных ошибок из за которых потеряли много очков , больше чем никто другой в чемпионате
    Заполярный
    Заполярный
       282 / 954
    29 апреля в 16:00
    ТЯНУТ ПАРОВОЗОВ ЭТО ТОЧНО
    Parovoznic
    Parovoznic ответил Jeck Denielse
       57 / 954
    29 апреля в 15:46
    Локо удачи при жеребьёвке....не из первой корзины... Если уж из первой не прокатило...
    Спасибо.
    Рассчитываю, что в этот раз отжеребимся лучше, чем в прошлый.
    Очень надеюсь, что и нам достанется какая-нить Плзень
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил морозз
       9 / 954
    29 апреля в 15:01
    Конский молодняк проиграл всем середнякам в ЛЧ, ну а Реал в основном составе не сможет обыграть ни один наш клуб! Не хватает опыта, это когда молодость не разбавленная опытом...не может прыгнуть выше головы в долгосрочном периоде! Думаю что в следующем сезоне ЦСКА будет уже совершенно другой командой, намного сильнее нынешней!
    Можно подумать, что Спартак всех середняков в ЕК громит беспрестанно?!?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Parovoznic
       8 / 954
    29 апреля в 14:31
    Удачи Зениту в ЛЧ
    Локо удачи при жеребьёвке....не из первой корзины...
    Если уж из первой не прокатило...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       86 / 954
    29 апреля в 14:27
    Похоже на то! Это было и в матче против Краснодара, и в матче против того же Енисея. Обычно это относится больше к пупсикам, но никак не к Локомотиву)
    sn_spb
    sn_spb ответил Морозовский
       524 / 954
    29 апреля в 14:15
    "Локо" тут ни при чём!" Лазурь-проект" решает кого тащить, кого топить!
    Ващи доказатильстьва
    13 RUS
    13 RUS
       175 / 954
    29 апреля в 14:10
    А что касается группового этапа ,то это страшная стыдоба для поросят в первую очередь
    13 RUS
    13 RUS
       175 / 954
    29 апреля в 14:06
    На мой взгляд команда тарасовки по праву должна находиться в фнл за мохинации с безбородовыми
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    29 апреля в 14:04
    "Локо" тут ни при чём!" Лазурь-проект" решает кого тащить, кого топить!
    Parovoznic
    Parovoznic ответил rubinovyi2
       57 / 954
    29 апреля в 13:59
    "лучшее"-надо в кавычки брать..,потому,как лучшим оно по определению быть не может.( А,вообще писав этот пост,я имел ввиду,что уровень нашей Лиги-это ЛЕ,да и то,финал-завышенная планка. И почему упомянув "феерию" двух последних сезонов в ЛЧ,ты скромно умолчал о двух им предыдущих?Там тоже можно впечатлиться...))
    Он не ответит. Пройденный этап.
    Parovoznic
    Parovoznic ответил морозз
       57 / 954
    29 апреля в 13:59
    Конский молодняк ещё не готов даже к ЛЕ и это факт! Зенит и Краснодар готовы к ЛЧ, но Локомотив с его опытом и недавним чемпионством наверное будут против такого расклада! Спартак с такой рваной игрой достоин наверное только играть в КР!
    Конский молодняк ещё не готов даже к ЛЕ и это факт!
    - - -
    Да брось ты!
    В ЛЕ любой наш клуб может выйти в весеннюю стадию, но там вылетит.
    А вот в ЛЧ не готов играть никто. Разве что Зенит (и то под вопросом, осенью посмотрим), которому бюджет позволяет иметь такой состав, который у него есть.
    Остальные наши команды не в состоянии выступать там удачно, максимум - третье место в группе.
    Нет у нас клубов уровня, скажем, полуфинала ЛЧ.
    морозз
    морозз ответил Leha-ha50
       94 / 954
    29 апреля в 13:32
    Конский молодняк две игры у Реала выиграл! А в ЕК играют как раз для повышения мастерства. Кипр, Чехия, Словения......никто же не отказывается от ЕК добровольно, хотя изначально ясно , что ничего не светит!!!
    Конский молодняк проиграл всем середнякам в ЛЧ, ну а Реал в основном составе не сможет обыграть ни один наш клуб! Не хватает опыта, это когда молодость не разбавленная опытом...не может прыгнуть выше головы в долгосрочном периоде!
    Думаю что в следующем сезоне ЦСКА будет уже совершенно другой командой, намного сильнее нынешней!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       58 / 954
    29 апреля в 13:16
    Просто пупсиков затащить в лч судейский корпус федуна уже не в состоянии
    pomor45
    pomor45 ответил Leha-ha50
       75 / 954
    29 апреля в 13:04
    Конский молодняк две игры у Реала выиграл! А в ЕК играют как раз для повышения мастерства. Кипр, Чехия, Словения......никто же не отказывается от ЕК добровольно, хотя изначально ясно , что ничего не светит!!!
    В ЕК играют главным образом, чтобы деньжат подзаработать, а остальное прилагается бесплатно.
    drug01
    drug01
       118 / 954
    29 апреля в 13:02
    Судьи знают свое дело....!
    pomor45
    pomor45
       75 / 954
    29 апреля в 13:01
    О Спартаке в ЛЧ он ничего не сказал. Он его отправил к хирургу на обрезание.
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответил Jeck Denielse
       384 / 954
    29 апреля в 12:59
    Но это лучшее что у нас есть... Или "феерия" последних двух "чемпионов" тебя впечатлила больше ??? 2-е победы за 2 сезона в ЛЧ...))))
    "лучшее"-надо в кавычки брать..,потому,как лучшим оно по определению быть не может.(
    А,вообще писав этот пост,я имел ввиду,что уровень нашей Лиги-это ЛЕ,да и то,финал-завышенная планка.
    И почему упомянув "феерию" двух последних сезонов в ЛЧ,ты скромно умолчал о двух им предыдущих?Там тоже можно впечатлиться...))
    Parovoznic
    Parovoznic ответил Jeck Denielse
       57 / 954
    29 апреля в 12:45
    Но это лучшее что у нас есть... Или "феерия" последних двух "чемпионов" тебя впечатлила больше ??? 2-е победы за 2 сезона в ЛЧ...))))
    Удачи Зениту в ЛЧ
    Parovoznic
    Parovoznic
       57 / 954
    29 апреля в 12:45
    ЦСКА смотрелись бы в Лиге чемпионов очень хорошо.
    - - - - - - - -


    ЦСКА?
    Дайте вспомнить...
    Это те, которые за 7 последних лет ежегодного участия в еврокубках всего один раз были выше последнего места? И которые в этом году уступили предпоследнее место даже Плзени?
    Андрей Владимирович ничё не попутал?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       654 / 954
    29 апреля в 12:33
    Вчера "Краснодар" вчистую проиграл армейцам, хотя играл на своем поле. До ЛЧ очень и очень далек по своим кондициям. С таким медленным темпом делать там нечего.
    амурец
    амурец ответил Литейный 4
       83 / 954
    29 апреля в 12:14
    С самого начала чемпионата видно как судьи тащат депо и свиней. Гыгыгы
    как тащат Зенит так свиней и депо вместе взятых не тащили
    Alex-96
    Alex-96 ответил Jeck Denielse
       103 / 954
    29 апреля в 12:04
    Но это лучшее что у нас есть... Или "феерия" последних двух "чемпионов" тебя впечатлила больше ??? 2-е победы за 2 сезона в ЛЧ...))))
    Расскажи пожалуйста, по соотношению бюджет/результаты на каком месте Зенит в ЛЧ?
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