Червиченко: «Судьи вытягивают „Локомотив“ для участия в Лиге чемпионов»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие российские команды хотел бы видеть в Лиге чемпионов.

«Краснодар» уже по-настоящему входит в число топовых российских команд, на игру в его исполнении приятно смотреть. Когда наблюдаешь матч с участием краснодарцев, просто наслаждаешься футболом. Мы видели красивые игры «Краснодара» в Лиге Европы, но сейчас футбол команды Мурада Мусаева уже становится более зрелым, видно выстроенную форму игры. Если вдруг в этом сезоне не получится занять место в тройке, то в следующем году «Краснодар» точно будет претендовать на чемпионство. Процесс формирования команды уже закончен, дальше надо будет только доводить всё до блеска. А так костяк сложился, рисунок понятен. Теперь остается шлифовать.