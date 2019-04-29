Терехин: «Мы понимали, что „Зенит“ в этом сезоне предпочтительнее всех»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о грядущем чемпионстве «Зенита».

Каждый клуб решает свои задачи. Кто-то борется за чемпионство, кто-то за еврокубки, кто-то за выживание. Так и должно быть. Изначально мы понимали, что «Зенит» в этом сезоне предпочтительнее всех по своему составу. Питерцы, может, играли не так ярко, но чаще других клубов добивались результата. Там забили, там забили, там победили - молодцы!

Помог ли «Зениту» вылет из Лиги Европы? Трудно сказать. Но тренеру стало легче готовить команду, мне так кажется. Это проще, когда твои футболисты выступают только в одном турнире.

Травма Дзюбы? Естественно, он ключевой игрок команды. Но там есть Азмун, который «Крыльям» два забил. Так что ничего страшного. Думаю, питерцы выкрутятся и без Дзюбы.

Не будет ли у питерцев проблем с настроем в выездном матче с «Ахматом»? Навряд ли. Скорее наоборот. Они хотят побыстрее оформить чемпионство, у них отличное настроение и кураж. Всё должно сложиться для «Зенита» хорошо.