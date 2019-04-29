Газзаев: «ЦСКА фатально не везло в матче с „Краснодаром“»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение «армейцев» от «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ .

Очень интересная игра. Здесь даже двух мнений быть не может. Обе команды борются за Лигу чемпионов. Красивый футбол!

ЦСКА очень понравился. Фактически всю встречу москвичи пытались прессинговать, имели большое преимущество. Но уступили. Во-первых, «Краснодар» здорово выглядел на контратаках, забил два гола. Во-вторых, должен сказать про фатальное невезение у ЦСКА ! Москвичи создали очень много моментов, давили, но мяч просто не шел в ворота. По количеству ударов, угловых гости значительно превзошли соперника. Это говорит о серьезном территориальном преимуществе.

Нужно отдать должное команде Мусаева. «Краснодар» грамотно, организованно оборонялся, практически всей командой – вдевятером – отходил назад. Хозяева действовали очень самоотверженно. Правда, в каких-то моментах защитники выглядели растерянными, не могли толком выбить мяч. Но удача была на их стороне.

На мой взгляд, такую плотную оборону «Краснодара» можно было вскрыть за счет быстрого перехода от обороны к атаке, за счет средних и дальних ударов и, наконец, за счет индивидуальных качеств. Вот последнего немного и не хватило. Однако, как я уже сказал, несмотря на результат, ЦСКА мне понравился. Футболисты действовали с огромной самоотдачей.

Я бы отметил блестящую игру вратаря Сафонова. Один из лучших на поле – и выручал, и начал вторую голевую атаку.

Для ЦСКА еще ничего не потеряно. Впереди четыре тура. На бумаге, правда, календарь у «Краснодара» легче. Но в футболе всё бывает. Сегодня можно говорить только о «Зените» и «Локомотиве», которые будут выступать в главном еврокубковом турнире.

«Быкам» же еще не гарантирована путевка в Лигу чемпионов. В любом случае, мы видим, что сейчас все бьются. «Анжи», например, в этом туре сделал ничью с «Ростовом». Все стараются набирать очки. Особняком здесь стоит «Спартак», который как-то безвольно проводит последние матчи… Это огорчает. Всё-таки такая команда должна всегда создавать интригу в чемпионате. Но какая-то нестабильность, проблемы внутри сказываются на результатах.