ГлавнаяНовости

Газзаев: «ЦСКА фатально не везло в матче с „Краснодаром“»

29 апреля 2019, 08:22
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение «армейцев» от «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ.

Очень интересная игра. Здесь даже двух мнений быть не может. Обе команды борются за Лигу чемпионов. Красивый футбол!

ЦСКА очень понравился. Фактически всю встречу москвичи пытались прессинговать, имели большое преимущество. Но уступили. Во-первых, «Краснодар» здорово выглядел на контратаках, забил два гола. Во-вторых, должен сказать про фатальное невезение у ЦСКА! Москвичи создали очень много моментов, давили, но мяч просто не шел в ворота. По количеству ударов, угловых гости значительно превзошли соперника. Это говорит о серьезном территориальном преимуществе.

Нужно отдать должное команде Мусаева. «Краснодар» грамотно, организованно оборонялся, практически всей командой – вдевятером – отходил назад. Хозяева действовали очень самоотверженно. Правда, в каких-то моментах защитники выглядели растерянными, не могли толком выбить мяч. Но удача была на их стороне.

На мой взгляд, такую плотную оборону «Краснодара» можно было вскрыть за счет быстрого перехода от обороны к атаке, за счет средних и дальних ударов и, наконец, за счет индивидуальных качеств. Вот последнего немного и не хватило. Однако, как я уже сказал, несмотря на результат, ЦСКА мне понравился. Футболисты действовали с огромной самоотдачей.

Я бы отметил блестящую игру вратаря Сафонова. Один из лучших на поле – и выручал, и начал вторую голевую атаку.

Для ЦСКА еще ничего не потеряно. Впереди четыре тура. На бумаге, правда, календарь у «Краснодара» легче. Но в футболе всё бывает. Сегодня можно говорить только о «Зените» и «Локомотиве», которые будут выступать в главном еврокубковом турнире.

«Быкам» же еще не гарантирована путевка в Лигу чемпионов. В любом случае, мы видим, что сейчас все бьются. «Анжи», например, в этом туре сделал ничью с «Ростовом». Все стараются набирать очки. Особняком здесь стоит «Спартак», который как-то безвольно проводит последние матчи… Это огорчает. Всё-таки такая команда должна всегда создавать интригу в чемпионате. Но какая-то нестабильность, проблемы внутри сказываются на результатах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии3
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии12
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Алексей Коротеев
   9 / 954
29 апреля в 11:25
Знакомая песня слабой половины человечества !!! )) Как удаётся выиграть - мы ПУПЫ ЗЕМЛИ ! Как обделались - у нас молодые и неопытные .....? Полный ржач .... ! Феминистки хреновы !!! ))))))))))))))
Это кто там хрюкает с пятого места???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Leha-ha50
   208 / 954
29 апреля в 11:14
Нормально армейские пацаны сыграли!!! Упрекнуть их не в чем. Вот только быки поопытнее будут, команда более сыграна, да и просто многие очень мастеровиты.
Знакомая песня слабой половины человечества !!! )) Как удаётся выиграть - мы ПУПЫ ЗЕМЛИ ! Как обделались - у нас молодые и неопытные .....? Полный ржач .... ! Феминистки хреновы !!! ))))))))))))))
drug01
drug01
   118 / 954
29 апреля в 11:00
Команда строится заново все успехи впереди
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
29 апреля в 10:57
Фатальное невезение в атаке ( как минимум 3 голевых момента загубили) обусловлено слабой работой тренера над умением завершать атаки. Классные команды создают 2, 3 голевых момента и реализуют их. А ЦСКА создаёт кучу моментов, а реализует пшик.
Не удивлюсь, по такой реализации проиграть Динамо не составит труда, тем более без Николы, самого креативного в ЦСКА.
Озеров
Озеров
   90 / 954
29 апреля в 10:30
Псина разглогольствует о игре которой нет

Армейских свиней Быки растоптали грамотно

Человек домик грамотно привез оба гола

При небольшем везении матч бы закончился разгромом
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
29 апреля в 10:06
Нормально армейские пацаны сыграли!!! Упрекнуть их не в чем. Вот только быки поопытнее будут, команда более сыграна, да и просто многие очень мастеровиты.
grazie100
grazie100 ответил Шуnя771
   466 / 954
29 апреля в 10:04
Короче - быки оказались и сильнее и проворней коней... А попенять Спартак это святое дело - как никак самая народная, общелюбимая команда...
Когда команда афро игроков стала бы скорее народной в Африке,а не в России..
Союзник противников
Союзник противников ответил Petr Makovenko
   17 / 954
29 апреля в 10:04
Дело в том что начали сливаться и тем кто ниже по статусу!!! А с Зенитом? Было же время побед!!!
Лёня в чемпионские года частенько проигрывал прямым конкурентам,а остальных щёлкал,как гнилые орехи,выкручиваясь из самых безнадёжных,казалось,ситуаций.А Гончар родной "Уфе" четыре очка подарил и другим середнякам продувает,так что его две победы над "Зенитом" и "Спартаком"-радость только для фанатов из сектора.Уж про гнилую весну этого года и говорить не хочется!
Союзник противников
Союзник противников ответил mihaluch
   17 / 954
29 апреля в 10:00
Календарь у "Краснодара" легче? Быкам ехать на убой в Тулу и Ростов. А ЦСКА только в Питер.
Вообще-то в этом сезоне ЦСКА(даже при вчерашнем поражении) лучше играет на выезде,чем дома.Следующий матч-с терпящим бедствие "Динамо",без Влашича,а о их взаимоотношениях никто не рискнёт говорить с позиций занимаемого места.И "Краснодар" уже впереди,а значит зависит только от самого себя,а ЦСКА-нет
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
29 апреля в 09:36
Короче - быки оказались и сильнее и проворней коней...

А попенять Спартак это святое дело - как никак самая народная, общелюбимая команда...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
29 апреля в 09:25
После этого тура ясно одно, что по итогам следующего сезона, Россию обойдет Португалия! Наверное так будет лучше, продажная лига это заслуживает!
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил mihaluch
   417 / 954
29 апреля в 09:15
Календарь у "Краснодара" легче? Быкам ехать на убой в Тулу и Ростов. А ЦСКА только в Питер.
Дело в том что начали сливаться и тем кто ниже по статусу!!!
А с Зенитом?
Было же время побед!!!
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 09:15
Всё красиво рассказал а в итоге тонко подколол хрющатник.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   417 / 954
29 апреля в 09:13
Не согласен!!!!!!
Кроме везения,нужно ведь и Умение, Так нас учать стратеги???
С позиции силы ,оно конечно,если Сила есть!
. А соперники все узнали и плотно и вязко играют. Терпят и используют слабости в опорной зоне и тихоходной защите.
Команда очень мало проводит быстрых контратак,медленно переходит в позиционные атаки.....Всё перекрыто и все закрыты!!!
И это уже длится весь 2 круг. 5 игр не научили Тренеров НИЧЕМУ!!!!
Сов Армия
Сов Армия
   276 / 954
29 апреля в 09:06
ЦСКА не просто не везло а ещё и судейские ошибки
Сов Армия
Сов Армия ответил FILL3286
   276 / 954
29 апреля в 09:04
просто стыдно за конюшню,даже усатому
Что же тебе всегда стыдно за цска перед игрой спартака, а после игры свиней тебе ни только не стыдно но ещё и не видно
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
29 апреля в 08:36
ЦСКА оказался слабее
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
29 апреля в 08:32
просто стыдно за конюшню,даже усатому
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 08:30
Календарь у "Краснодара" легче? Быкам ехать на убой в Тулу и Ростов. А ЦСКА только в Питер.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100