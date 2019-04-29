ГлавнаяНовости

Терехин: «Уверен, что Сафонов через какое-то время будет вратарем сборной»

29 апреля 2019, 09:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (2:0).

«Краснодару» очень помог быстрый гол. А если бы ЦСКА забил первым, тогда уже южане могли бы и не отыграться. Всё сложилось, как сложилось. «Горожане», поведя в счёте, играли на результат, на контратаках, забили второй гол - и всё. «Армейцы» владели преимуществом, но особых моментов не создали. Да, у них были подходы, но защитники хозяев самоотверженно ложились под мячи. Этот матч был очень важен в турнирном плане. Если бы краснодарцы проиграли, то не были бы в таблице третьими. А так - всё у них в руках, и до «Локомотива» тоже недалеко.

Конечно же, Уткину было очень приятно отличиться дома на таком прекрасном стадионе! И руководителям клуба приятно, когда свои воспитанники забивают. А Сафонов, я уверен, через какое-то время будет вратарем сборной. Он уже сейчас зрелый не по годам, как говорится. И на выходах хорошо играет, и ногами - хороший мальчишка. Посмотрим, как он будет прогрессировать дальше.

Удаление Влашича? Честно говоря, я не понял его действий. Счёт 0:2, следующий матч - дерби с «Динамо». Не знаю, что творилось у Влашича в голове, зачем он прыгнул сзади в Сулейманова. Он и сам, наверное, не сможет объяснить, что собирался сделать. Хотя на повторе видно, что Влашич на самом деле убирал ноги и не наносил удара Шапи.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии3
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии12
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
   75 / 954
29 апреля в 13:21
В дополнение к максименковской прыти у Самсонова есть ещё вратарское мышление. Перспективный парень. Зениту стоит к нему присмотреться.
firtreeman
firtreeman
   152 / 954
29 апреля в 12:47
Терехина как-то видеоинтервью смотрел - весьма адекватно все комментировал, по делу.
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 12:42
Не исключено, он большой молодец!
Kresi frok
Kresi frok
   114 / 954
29 апреля в 10:32
Да не важно кто в воротах, лишь бы руский вратарь, а то понаберут всяких дырьерме.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
29 апреля в 10:10
Очень может быть
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
29 апреля в 09:53
Сколько их уже перестояло в составе сборной.и где они все? Так,судя по хору восхвалений,будет,скорее всего,и с этим."Пофигист"(как его назвал первый тренер) слишком активно вовлечён в информационную сферу,а это в нашей стране никому на пользу не пошло.Оставьте его в покое и дайте хотя бы закончить этот сезон,а лучше-два,стабильно и спокойно.Пусть Лунёв с Сапсаном хреначат как могут. А потом придёт и его пора.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
29 апреля в 09:44
Пора давно его натаскивать на раму сборной!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 09:31
Работать будет Сафонов будет вратарём сборной, талант есть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100