Терехин: «Уверен, что Сафонов через какое-то время будет вратарем сборной»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (2:0).

«Краснодару» очень помог быстрый гол. А если бы ЦСКА забил первым, тогда уже южане могли бы и не отыграться. Всё сложилось, как сложилось. «Горожане», поведя в счёте, играли на результат, на контратаках, забили второй гол - и всё. «Армейцы» владели преимуществом, но особых моментов не создали. Да, у них были подходы, но защитники хозяев самоотверженно ложились под мячи. Этот матч был очень важен в турнирном плане. Если бы краснодарцы проиграли, то не были бы в таблице третьими. А так - всё у них в руках, и до «Локомотива» тоже недалеко.

Конечно же, Уткину было очень приятно отличиться дома на таком прекрасном стадионе! И руководителям клуба приятно, когда свои воспитанники забивают. А Сафонов, я уверен, через какое-то время будет вратарем сборной. Он уже сейчас зрелый не по годам, как говорится. И на выходах хорошо играет, и ногами - хороший мальчишка. Посмотрим, как он будет прогрессировать дальше.

Удаление Влашича? Честно говоря, я не понял его действий. Счёт 0:2, следующий матч - дерби с «Динамо». Не знаю, что творилось у Влашича в голове, зачем он прыгнул сзади в Сулейманова. Он и сам, наверное, не сможет объяснить, что собирался сделать. Хотя на повторе видно, что Влашич на самом деле убирал ноги и не наносил удара Шапи.