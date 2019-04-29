Веденеев: «Невозможно прогнозировать выступление „Зенита“ в Лиге чемпионов»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РПЛ .

Перспективы «Зенита» прогнозировать сложно, потому что многие последние матчи, в том числе и этот, дают информацию не о том, как играет «Зенит», а о том, какой у нас чемпионат. Те болельщики, которые регулярно смотрят матчи испанского первенства, например, а про английский чемпионат уже и не говорю, - так вот, они имеют прекрасное представление о технической оснащенности игроков, там выступающих. И об этом, и о футбольном интеллекте, и о запредельной мотивации.