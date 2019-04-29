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Веденеев: «Невозможно прогнозировать выступление „Зенита“ в Лиге чемпионов»

29 апреля 2019, 08:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РПЛ.

Перспективы «Зенита» прогнозировать сложно, потому что многие последние матчи, в том числе и этот, дают информацию не о том, как играет «Зенит», а о том, какой у нас чемпионат. Те болельщики, которые регулярно смотрят матчи испанского первенства, например, а про английский чемпионат уже и не говорю, - так вот, они имеют прекрасное представление о технической оснащенности игроков, там выступающих. И об этом, и о футбольном интеллекте, и о запредельной мотивации.

Поэтому скажу так: каких бы сейчас «Зенит» ни имел успехов в РПЛ, поднять уровень игры до высокого в стабильном режиме, а не демонстрировать его в двух-трех матчах, будет сложно. Но одно безусловно ясно: «Зенит» благодаря трем недавно приглашенным игрокам сделал игру надежней в обороне и агрессивней в атаке. Одновременно с тем эта игра обнажила слабости главных конкурентов - «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА. Во всех матчах с теми, кто весной попался на пути, степень надежности «Зенита» была выше на порядок. Конкуренты играли с большими ошибками, нестабильно, теряли очки, встречаясь со слабыми соперниками. Это к тому, что строить прогнозы относительно выступления «Зенита» в Лиге чемпионов невозможно. Только сама она, Лига, ответит на все вопросы.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил n272nm
   96 / 954
29 апреля в 18:21
Отрицать очевидное глупо, потому что попытки представить европейцев продажными - это за гранью добра и зла. Есть предложение, чтобы вы персонально указали, кто там продается. А то свистеть, не камушки ворочать.
Если вы настолько наивны, что верите в ТАКИЕ "совпадения", то я не буду вас разубеждать. А выражение: "не продажная Европа", претендует на звание самого короткого анекдота!
Димoн
Димoн
   33 / 954
29 апреля в 16:47
дождёмся, увидим, порадуемся)
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
29 апреля в 14:24
Нас, всех любителей футбола, ждёт неминуемый позор от выступления "Зенита" в Лиге Чемпионов!
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Озеров
   111 / 954
29 апреля в 13:02
Ну ты дурака то не включай Спартак в этом году без ЕК Про ваш позорный клуб речь идет
Хахахаха твой позорный клуп даже в ЕК не попадает, а если и попадет- то позорное последнее место обеспеченно. И ты тут че то про Зенит хрюкаешь ахахаха ну ну))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Озеров
   313 / 954
29 апреля в 12:52
Ну ты дурака то не включай Спартак в этом году без ЕК Про ваш позорный клуб речь идет
Чем же это зенит позорный клуб? Антирекордов за нами не числится. Международные трофеи завоёваны. В чем позор? Только про бабушек и народные деньги не надо. Это для совсем простых на голову людей. И стадион не зенит строил, а строители. Кстати так ни кого и не посадили. Проверки были, заявления в прессе, а уголовных дел нет. Хотя у нас и губернаторов сажают. Остались одни дурачки с одной деревенской фермы, которые любят про тему народных денег и старушек по орать.
Озеров
Озеров ответил Некит_Зенит
   90 / 954
29 апреля в 12:03
Если спартак попадет в группу.
Ну ты дурака то не включай

Спартак в этом году без ЕК

Про ваш позорный клуб речь идет
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Озеров
   111 / 954
29 апреля в 12:00
Че там строить прогнозы Последнее место в группе И позорный вылет со всех куюков
Если спартак попадет в группу.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   313 / 954
29 апреля в 11:25
Держит всё таки камешек на зенит в заднем кармане. Всё в прогнозисты метит. Что тут прогнозировать? Это же не урожай в колхозе. Насмотрятся английских чемпионатов, а потом клевещут на свой, российский.
Разъясняю для бестолковых:
Россия шестая по европейскому клубному рейтингу, соответственно мы в лиге европы всех и обыгрываем. И в группе, и в плей-оф. Всех кто ниже нас в таблице. От кого мы вылетаем по весне? От всех кто выше нас в таблице. В лиге чепмионов в группе по две команды из топов, поэтому мы реально боремся за третью строчку. Не надо лить крокодиловых слёз, это наш уровень, и он не плохой. Что бы подняться выше, надо деньги вливать, поля строить, да много чего надо делать. И это делается. Поэтому мы шестые, а не десятые.
Союзник противников
Союзник противников ответил kastites
   17 / 954
29 апреля в 10:43
Нужно будет усиливатся под ЛЧ
Да уж газ на исходе,куда ещё больше усиливаться???
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
29 апреля в 10:42
Запросто:Попадут традиционно в слабую группу,со скрипом выйдут из неё и вылетят в первом плей-офф.
n272nm
n272nm ответил cska1948
   150 / 954
29 апреля в 10:41
Project Pandora прав! Сравните группы в которых играл Зенит последние годы в ЛЧ с группами в которых играл ЦСКА. Эти "случайные совпадения" начали происходить именно с момента, когда Газпром стал спонсором ЛЧ. Отрицать ОЧЕВИДНОЕ глупо.
Отрицать очевидное глупо, потому что попытки представить европейцев продажными - это за гранью добра и зла. Есть предложение, чтобы вы персонально указали, кто там продается. А то свистеть, не камушки ворочать.
cska1948
cska1948 ответил n272nm
   96 / 954
29 апреля в 10:26
Не надо судить людей по себе. Если ты продаешься направо и налево, то это не значит, что другие такие же. Когда ты пишешь про купленную группу, то ты поливаешь грязью, кроме Зенита, еще и уважаемые европейские команды. Этого делать не следует. Хоть ты и продажная прости господи, но нормальные люди тут причем?!
Project Pandora прав! Сравните группы в которых играл Зенит последние годы в ЛЧ с группами в которых играл ЦСКА. Эти "случайные совпадения" начали происходить именно с момента, когда Газпром стал спонсором ЛЧ. Отрицать ОЧЕВИДНОЕ глупо.
Project Pandora
Project Pandora ответил n272nm
   693 / 954
29 апреля в 10:14
Я сужу по результатам групповых жеребьевок, на протяжении того времени как Газпром стал спонсором ЛЧ. Сколько раз за это время Зенит попал в одну группу хоть с одним топ клубом?
n272nm
n272nm ответил Project Pandora
   150 / 954
29 апреля в 10:10
"Оптимистичный прогноз", это максимум выход из очередной купленной группы?
Не надо судить людей по себе. Если ты продаешься направо и налево, то это не значит, что другие такие же. Когда ты пишешь про купленную группу, то ты поливаешь грязью, кроме Зенита, еще и уважаемые европейские команды. Этого делать не следует. Хоть ты и продажная прости господи, но нормальные люди тут причем?!
Озеров
Озеров
   90 / 954
29 апреля в 10:05
Че там строить прогнозы

Последнее место в группе

И позорный вылет со всех куюков
Project Pandora
Project Pandora ответил n272nm
   693 / 954
29 апреля в 10:03
"Оптимистичный прогноз", это максимум выход из очередной купленной группы?
BDA8181
BDA8181 ответил nikoladolgov
   514 / 954
29 апреля в 10:01
Посмотри внимательно таблицу коффициентов клубов в еврокубках и поймёшь кто тащит страну. Там два клуба которые набирают большую половину очков.
Project Pandora
Project Pandora
   693 / 954
29 апреля в 10:01
Почему же невозможно? Всё предельно ясно. Снова "попадут" в самую слабую группу. В общем, до первого середняка, потом адиос.
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
29 апреля в 09:56
В Лиге чемпионов Зенит еще не научился играть.
nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
29 апреля в 09:48
Почему же нельзя ?
Зенит и Спартак выступают в Европе одинаково - вылетают на первой же стадии.
kastites
kastites
   105 / 954
29 апреля в 09:35
Нужно будет усиливатся под ЛЧ
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
29 апреля в 09:32
стыдно за конебомжей
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
29 апреля в 09:29
А что там прогнозировать? В лучшем случае это 3 место в группе, если жребий будет удачным. А так законное 4-е место без всякого сопротивления и борьбы и стандартная семаковская отмаза - мы пожертвовали ЛЧ ради РПЛ.
Palex
Palex
   51 / 954
29 апреля в 09:28
Многое будет зависить от селекции. Без нее и прогнозировать нечего,результат очевиден.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
29 апреля в 09:14
Мяч им дадут потрогать,гимн послушают,на европу посмотрят,в дютике отоварятся...и все пожалуй
n272nm
n272nm
   150 / 954
29 апреля в 09:13
Не согласен с Веденеевым, по определению. Выступление Зенита в ЛЧ можно прогнозировать, как печальное. Единственная надежда на позитивный прогноз - селекция во время летнего межсезонья. Если Зенит купит условных Халка и Данни, тогда можно будет давать оптимистичный прогноз на ЛЧ. Вообще, это касается всех российских клубов без исключения. Наш потолок в Европе - это выход из группы в ЛЕ, в лучшем случае, 1/4 финала. Да, ЦСКА и Зенит выигрывали КУЕФА, но очевидно, что уровень нашего чемпионата заметно снизился, по сравнению с теми славными временами. Это очень грустно, но это факт. Повторю для альтернативно одаренных, речь не только о Зените, а о любом российском клубе. К сожалению, нам нечего делать в ЛЧ и это нужно признать. Нужно сначала повысить уровень нашего чемпионата, в целом, а уже потом делать прогнозы на ЛЧ.
Garrincha58
Garrincha58
   315 / 954
29 апреля в 09:09
тут и прогнозировать нечего третье место в группе и это ещё будет успехом потом ЛЕ и в 1/8 опять вылет вот и весь прогноз и не надо быть спецом чтобы этот прогноз прогнозировать и кстати такой же прогноз и для остальных кто попадёт на Европу
Kresi frok
Kresi frok
   114 / 954
29 апреля в 09:07
Можно в лёгкую! Полуфинал минимум ахаха)))
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
29 апреля в 09:07
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