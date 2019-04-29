Веденеев: «Невозможно прогнозировать выступление „Зенита“ в Лиге чемпионов»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РПЛ.
Перспективы «Зенита» прогнозировать сложно, потому что многие последние матчи, в том числе и этот, дают информацию не о том, как играет «Зенит», а о том, какой у нас чемпионат. Те болельщики, которые регулярно смотрят матчи испанского первенства, например, а про английский чемпионат уже и не говорю, - так вот, они имеют прекрасное представление о технической оснащенности игроков, там выступающих. И об этом, и о футбольном интеллекте, и о запредельной мотивации.
Поэтому скажу так: каких бы сейчас «Зенит» ни имел успехов в РПЛ, поднять уровень игры до высокого в стабильном режиме, а не демонстрировать его в двух-трех матчах, будет сложно. Но одно безусловно ясно: «Зенит» благодаря трем недавно приглашенным игрокам сделал игру надежней в обороне и агрессивней в атаке. Одновременно с тем эта игра обнажила слабости главных конкурентов - «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА. Во всех матчах с теми, кто весной попался на пути, степень надежности «Зенита» была выше на порядок. Конкуренты играли с большими ошибками, нестабильно, теряли очки, встречаясь со слабыми соперниками. Это к тому, что строить прогнозы относительно выступления «Зенита» в Лиге чемпионов невозможно. Только сама она, Лига, ответит на все вопросы.
Спартак в этом году без ЕК
Про ваш позорный клуб речь идет
Спартак в этом году без ЕК
Про ваш позорный клуб речь идет
Разъясняю для бестолковых:
Россия шестая по европейскому клубному рейтингу, соответственно мы в лиге европы всех и обыгрываем. И в группе, и в плей-оф. Всех кто ниже нас в таблице. От кого мы вылетаем по весне? От всех кто выше нас в таблице. В лиге чепмионов в группе по две команды из топов, поэтому мы реально боремся за третью строчку. Не надо лить крокодиловых слёз, это наш уровень, и он не плохой. Что бы подняться выше, надо деньги вливать, поля строить, да много чего надо делать. И это делается. Поэтому мы шестые, а не десятые.
Разъясняю для бестолковых:
Россия шестая по европейскому клубному рейтингу, соответственно мы в лиге европы всех и обыгрываем. И в группе, и в плей-оф. Всех кто ниже нас в таблице. От кого мы вылетаем по весне? От всех кто выше нас в таблице. В лиге чепмионов в группе по две команды из топов, поэтому мы реально боремся за третью строчку. Не надо лить крокодиловых слёз, это наш уровень, и он не плохой. Что бы подняться выше, надо деньги вливать, поля строить, да много чего надо делать. И это делается. Поэтому мы шестые, а не десятые.
Последнее место в группе
И позорный вылет со всех куюков
Последнее место в группе
И позорный вылет со всех куюков
Зенит и Спартак выступают в Европе одинаково - вылетают на первой же стадии.
Зенит и Спартак выступают в Европе одинаково - вылетают на первой же стадии.
ихний уровень вардар,дандолк,ларисса,русенборг,конюшня
а потом вильяреал и смех на всю РОССИЮ!!
ХААХ ХАХА ХАХА ХАХАХА
ихний уровень вардар,дандолк,ларисса,русенборг,конюшня
а потом вильяреал и смех на всю РОССИЮ!!
ХААХ ХАХА ХАХА ХАХАХА