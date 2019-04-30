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Тен Хаг: «Думаю, у „Аякса“ хорошие шансы против „Тоттенхэма“»

30 апреля 2019, 06:12
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от первого выездного матча с «Тоттенхэмом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Команда в порядке. Мы в хорошей форме, предельно готовы и свежи. Мы определённо можем показать свою лучшую игру и знаем об этом.

Мы хотим быть уверенными на поле, но не наивными. У нас позади уже много матчей. Думаю, у нас хорошие шансы в предстоящем поединке. Мы основательно готовим команду к матчу, основываясь на собственных плюсах. В то же время мы должны уважать оппонента, и мы говорим об этом перед каждым матчем.

Что мы можем сделать лучше, так это эффективнее сыграть в завершении атак. Этого не хватало в домашней игре с «Реалом». В Турине мы победили 2:1, но могли выиграть у «Ювентуса» и с большим счётом.

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Все комментарии
Left Boy
Left Boy
   230 / 954
30 апреля в 11:34
Даже не мечтай,лысый. Шпроты в финале, точка
galem72
galem72
   337 / 954
30 апреля в 10:34
Это заруба не будет скучной, точно. Удачи обеим командам! ))
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
30 апреля в 07:02
Шансы повыше, чем против Реала и Ювентуса.
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
30 апреля в 07:02
Кажется, Аякс фаворит в этой паре.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
30 апреля в 06:55
Шпоры не сильней Аякса на данный момент.
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