Тен Хаг: «Думаю, у „Аякса“ хорошие шансы против „Тоттенхэма“»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от первого выездного матча с «Тоттенхэмом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Команда в порядке. Мы в хорошей форме, предельно готовы и свежи. Мы определённо можем показать свою лучшую игру и знаем об этом.

Мы хотим быть уверенными на поле, но не наивными. У нас позади уже много матчей. Думаю, у нас хорошие шансы в предстоящем поединке. Мы основательно готовим команду к матчу, основываясь на собственных плюсах. В то же время мы должны уважать оппонента, и мы говорим об этом перед каждым матчем.

Что мы можем сделать лучше, так это эффективнее сыграть в завершении атак. Этого не хватало в домашней игре с «Реалом». В Турине мы победили 2:1, но могли выиграть у «Ювентуса» и с большим счётом.