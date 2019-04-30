Оздоев: «Хватит целовать Ракицкого»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о том, кто придумал поцелуй в лысину защитника Ярослава Ракицкого перед исполнением штрафных ударов.

Спонтанно получилось. Просто желал ему удачи и кое-что подсказывал, как я это вижу. Ну всё-таки я больше играю в России, чем Ярослав. Понимаю, какие манёвры делают у нас вратари. Поэтому говорил, куда желательно попасть. Того же Гильерме уже очень давно знаю. Можно сказать, вырос вместе с ним. Мы очень хорошие друзья. Общаемся, дружим семьями. Но я знаю не только его лучшие вратарские качества, но и некоторые нюансы. Речь не о недостатках, а, скажем, об издержках, связанных с его ростом. Гильерме очень высокий, его руки могут закрыть все ворота. Маленький голкипер способен за счёт прыжка вытащить, он — за счёт руки. Поэтому всё зависит от удара.



Команда — это такой дорогой механизм, который должен постоянно работать. И надо всё время помогать друг другу. Чтобы стрелочка ходила как нужно, а не спешила бы или опаздывала. Постоянный цикл должен быть. Вне зависимости от того, большая ты деталь в часах или маленькая. Все они друг другу помогают. Поэтому подсказываем, всегда поддерживаем, ждём помощи от партнёров. На самом деле это прекрасно понимать, что ты играешь, но при этом каждый тебе, если что, поможет. Вне зависимости, вышел он с первых минут или со скамейки. Всё равно все будут биться и сражаться за команду. Так большие победы, думаю, и добываются.



В Краснодаре не стал целовать Ракицкого? Но подсказал (улыбается). Говорю — бей, сделай то, что ты умеешь делать. Попади в угол, а там — всё! Ну а целовать — хватит уже. Так ведь и жена может начать ревновать.