ГлавнаяНовости

Оздоев: «Хватит целовать Ракицкого»

30 апреля 2019, 15:37

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о том, кто придумал поцелуй в лысину защитника Ярослава Ракицкого перед исполнением штрафных ударов.

Спонтанно получилось. Просто желал ему удачи и кое-что подсказывал, как я это вижу. Ну всё-таки я больше играю в России, чем Ярослав. Понимаю, какие манёвры делают у нас вратари. Поэтому говорил, куда желательно попасть. Того же Гильерме уже очень давно знаю. Можно сказать, вырос вместе с ним. Мы очень хорошие друзья. Общаемся, дружим семьями. Но я знаю не только его лучшие вратарские качества, но и некоторые нюансы. Речь не о недостатках, а, скажем, об издержках, связанных с его ростом. Гильерме очень высокий, его руки могут закрыть все ворота. Маленький голкипер способен за счёт прыжка вытащить, он — за счёт руки. Поэтому всё зависит от удара. 

Команда — это такой дорогой механизм, который должен постоянно работать. И надо всё время помогать друг другу. Чтобы стрелочка ходила как нужно, а не спешила бы или опаздывала. Постоянный цикл должен быть. Вне зависимости от того, большая ты деталь в часах или маленькая. Все они друг другу помогают. Поэтому подсказываем, всегда поддерживаем, ждём помощи от партнёров. На самом деле это прекрасно понимать, что ты играешь, но при этом каждый тебе, если что, поможет. Вне зависимости, вышел он с первых минут или со скамейки. Всё равно все будут биться и сражаться за команду. Так большие победы, думаю, и добываются. 

В Краснодаре не стал целовать Ракицкого? Но подсказал (улыбается). Говорю — бей, сделай то, что ты умеешь делать. Попади в угол, а там — всё! Ну а целовать — хватит уже. Так ведь и жена может начать ревновать.

Ранее Оздоев рассказал, как относится к критике со стороны футбольного комментатора Геннадия Орлова.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии1
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии11
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии1
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил mortid
   293 / 954
вчера в 22:22
В Спартаке нет лысого? обрейте Глушакова. Залижите ему всю башку, может попрёт.
в спартаке есть ребров, который любит целовать продольные безволосые изделия
112910415
112910415
   97 / 954
30 апреля в 21:23
поматросил и ...
mortid
mortid
   318 / 954
30 апреля в 19:05
В Спартаке нет лысого? обрейте Глушакова. Залижите ему всю башку, может попрёт.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   322 / 954
30 апреля в 18:21
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       57 / 954
    30 апреля в 17:47
    Акуличу больше писать не о чем?
    Или близкая проблема...
    дурман
    дурман
       90 / 954
    30 апреля в 17:06
    Что ты несешь позорник
    Parovoznic
    Parovoznic
       56 / 954
    30 апреля в 16:07
    В новости про Спартак спартачи накидываются, как петухи.
    В новости про Зенит мужики целуются.
    Куда катимся? В Европу?
    МКС
    МКС
       142 / 954
    30 апреля в 16:07
    Чтобы у Ракицкого стрелочки не показывали пол шестого

    Оздоеву приходится его периодически целовать
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 954
    30 апреля в 16:03
    МДА УЖ! зенит уже на поле в лысину целует хохла,бани им мало??
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       285 / 954
    30 апреля в 15:46
    Что-то зверек на ходу прямо стал звезду ловить . Смотри, а то и в 51ике на банку присядешь, как и в Локо с Рубином.
    Аксинья
    Аксинья
       52 / 954
    30 апреля в 15:44
    Представляю...Приходит домой поцарапаный в засосах и начинает вешать жене спагетти на уши что гол забил...Шикарная отмазка...
    Кейптаунский Аякс
    Кейптаунский Аякс
       46 / 954
    30 апреля в 15:40
    Другие целовать полезут, Магомед ревнует

    Ой голубки:3
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100