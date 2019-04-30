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Оздоев: «Нет, я не чувствовал доверие Манчини»

30 апреля 2019, 15:55

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал об опыте работы с тренером Роберто Манчини.

Нет, я не чувствовал доверие Манчини. Когда я перешел, у нас не было даже разговора — просто поздоровались на тренировке и все, для меня это было странно.

Смотрите, я перешел, тренируюсь с командой 10 дней, действую в центральной зоне с Паредесом, меня наигрывают на матч с «Амкаром». И в день игры ко мне подходит Манчини и говорит, что я выхожу левым полузащитником. Я говорю: «Левый полузащитник? А какая у нас схема будет?». Играем 4-4-2. Ты когда-нибудь играл слева? — вопрос от Манчини.

Я могу вам сказать, что никогда не играл слева в полузащите, так же, как и в воротах, хотя однажды по юношам я как-то был вратарем. Если вы говорите, что я сегодня должен сыграть, готов выйти где угодно, но вы поймите — я не смогу быть левым полузащитником, я не Усэйн Болт, чтобы работать на таких скоростях, как фланговые игроки. В итоге я вышел слева, мы играли 4-4-2, и это было безумие. Я не знал, что делать, и Манчини был мной недоволен. Мне неизвестно, почему он принял такое решение, Но он тренер, он так решил — может, хотел обмануть «Амкар» этим.

Ранее Оздоев рассказал, как относится к критике со стороны футбольного комментатора Геннадия Орлова.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
30 апреля в 20:29
Оздоев и Семаку камень в спину кинет, когда бакланы Сергея Богданыча в УФУ выпрут!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
30 апреля в 16:19
Каждый игрок полезен на той позиции, где он привык играть!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 954
30 апреля в 16:16
Питерские,назначьте его ответственным за красный уголок или ленинскую комнату.
Он потянет.
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