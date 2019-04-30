Оздоев: «Нет, я не чувствовал доверие Манчини»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал об опыте работы с тренером Роберто Манчини.

Нет, я не чувствовал доверие Манчини. Когда я перешел, у нас не было даже разговора — просто поздоровались на тренировке и все, для меня это было странно.

Смотрите, я перешел, тренируюсь с командой 10 дней, действую в центральной зоне с Паредесом, меня наигрывают на матч с «Амкаром». И в день игры ко мне подходит Манчини и говорит, что я выхожу левым полузащитником. Я говорю: «Левый полузащитник? А какая у нас схема будет?». Играем 4-4-2. Ты когда-нибудь играл слева? — вопрос от Манчини.

Я могу вам сказать, что никогда не играл слева в полузащите, так же, как и в воротах, хотя однажды по юношам я как-то был вратарем. Если вы говорите, что я сегодня должен сыграть, готов выйти где угодно, но вы поймите — я не смогу быть левым полузащитником, я не Усэйн Болт, чтобы работать на таких скоростях, как фланговые игроки. В итоге я вышел слева, мы играли 4-4-2, и это было безумие. Я не знал, что делать, и Манчини был мной недоволен. Мне неизвестно, почему он принял такое решение, Но он тренер, он так решил — может, хотел обмануть «Амкар» этим.