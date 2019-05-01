Клопп: «Месси – на 100% лучший игрок из всех, кого я видел»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны» высказал мнение о капитане «сине-гранатовых» Лионеле Месси.

Перед началом сезона Месси сказал, что «Барселона» хочет вернуть себе кубок Лиги чемпионов. И уже это прозвучало для меня как угроза! Но мы уже здесь и тоже хотим выйти в финал.

Как сдержать Месси? Дело не только в Месси, но, конечно, и в нём тоже. Должны ли мы сосредоточить своё внимание на Лионеле? Должны, в определённые моменты. У них также есть 10 других футболистов мирового класса, которые могут решить игру. Это очень мастеровитая команда. Они уже стали чемпионами Испании.

Месси или Роналду? Из тех игроков, что я видел, для меня на 100% номером один будет Месси. И нет нужды упоминать, что Роналду тоже хорош.