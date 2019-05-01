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Клопп: «Месси – на 100% лучший игрок из всех, кого я видел»

01 мая 2019, 05:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны» высказал мнение о капитане «сине-гранатовых» Лионеле Месси.

Перед началом сезона Месси сказал, что «Барселона» хочет вернуть себе кубок Лиги чемпионов. И уже это прозвучало для меня как угроза! Но мы уже здесь и тоже хотим выйти в финал.

Как сдержать Месси? Дело не только в Месси, но, конечно, и в нём тоже. Должны ли мы сосредоточить своё внимание на Лионеле? Должны, в определённые моменты. У них также есть 10 других футболистов мирового класса, которые могут решить игру. Это очень мастеровитая команда. Они уже стали чемпионами Испании.

Месси или Роналду? Из тех игроков, что я видел, для меня на 100% номером один будет Месси. И нет нужды упоминать, что Роналду тоже хорош.

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Все комментарии
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona
   914 / 954
01 мая в 13:43
Кстати, все заметили какие у Барселонаглоров унылые тролли? Ни у кого собственного стиля нет, как будто все с одной методички 2013 года списывают... Зайти в историю комментов любого Барселонаглора и у каждого там будет - дельфин. нырялда, пеналдо, бадр, гель и т.п. Бедные детишки с лишней хромосомой, выпустить чтоли для них новые методички? А то ведь до 2025 года будут писать одно и то же.
Ismadiyar
Ismadiyar
   284 / 954
01 мая в 13:16
Об этом говорят все сильнейшие тренера мира, и только фаны Роналду не хотят это слышать
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил fanliverpoolfan
   41 / 954
01 мая в 12:34
Ну поглядим поглядим
Брулин
Брулин
   29 / 954
01 мая в 12:13
Крутой мужик Клопп. YNWA
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
01 мая в 10:24
пригласил бы его лучше в Ливерпуль играть
авито
авито ответил kust07
   330 / 954
01 мая в 10:16
Кпд У Месси выше чем у Роналду
Зато у пенальды машины дороже :)
kust07
kust07
   83 / 954
01 мая в 10:04
Кпд У Месси выше чем у Роналду
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   127 / 954
01 мая в 09:17
Да будет битва.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
01 мая в 08:58
Ахах красавец Клопп) хватило мужества сказать правду))
Месси величайший из всех что видел мир.
Но футбол это командная игра. А команда сильнее одного игрока.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   71 / 954
01 мая в 07:00
Ван дейк схавает гнома.
starche
starche
   201 / 954
01 мая в 06:16
Точно так.
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
   736 / 954
01 мая в 06:15
Клооп: Я помогу Месси выиграть ЛЧ.
Mixacka
Mixacka
   544 / 954
01 мая в 05:44
Когда Марсианин в команде , то жди беды )
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