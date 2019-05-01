Тухель: «Буффон быстро ввёл мяч, но Паредес оказался к этому не готов»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Монпелье» в матче 34-го тура Лиги 1 (2:3). Решающий гол встречи был забит после грубой ошибки полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который потерял мяч в своей штрафной. Первый мяч «Монпелье» был забит защитником парижан Преснелем Кимпембе.

У меня есть объяснение такому исходу. Мы допустили индивидуальные ошибки. И серьёзные.

В таких кондициях трудно выиграть матч в Монпелье. Это очень сильная и агрессивная команда. Невозможно допускать три таких индивидуальных ошибки.

Ситуация не изменилась. Сюда приехало 15 футболистов плюс два парня из академии, потому что все остальные травмированы. Эта ситуация длится с февраля, и она затянулась.

Кимпембе играл слишком часто. В такие дни как сегодня может сложиться ощущение, что это слишком сложно. Я не хочу обвинить его. Он был в игре последние несколько недель.

Что касается Паредеса, он тоже провёл много минут. Он присоединился к нам в разгаре сезона. Буффон быстро ввёл мяч в игру, и Лео оказался к этому не готов.