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Тухель: «Буффон быстро ввёл мяч, но Паредес оказался к этому не готов»

01 мая 2019, 03:05
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Монпелье» в матче 34-го тура Лиги 1 (2:3). Решающий гол встречи был забит после грубой ошибки полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который потерял мяч в своей штрафной. Первый мяч «Монпелье» был забит защитником парижан Преснелем Кимпембе.

У меня есть объяснение такому исходу. Мы допустили индивидуальные ошибки. И серьёзные. 

В таких кондициях трудно выиграть матч в Монпелье. Это очень сильная и агрессивная команда. Невозможно допускать три таких индивидуальных ошибки.

Ситуация не изменилась. Сюда приехало 15 футболистов плюс два парня из академии, потому что все остальные травмированы. Эта ситуация длится с февраля, и она затянулась.

Кимпембе играл слишком часто. В такие дни как сегодня может сложиться ощущение, что это слишком сложно. Я не хочу обвинить его. Он был в игре последние несколько недель.

Что касается Паредеса, он тоже провёл много минут. Он присоединился к нам в разгаре сезона. Буффон быстро ввёл мяч в игру, и Лео оказался к этому не готов.

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Все комментарии
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   637 / 954
01 мая в 19:31
Ожидание: Паредес
Реальность: 2ес
112910415
112910415
   97 / 954
01 мая в 07:42
так прославился простой парень из простого питерского клуба
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   62 / 954
01 мая в 07:39
Что-то совсем у парня всё расклеилось. Пишут, что игроки ПСЖ Паредеса по-тихоньку чморят, высказывая о наболевшем ему в глаза.
ДСА
ДСА
   131 / 954
01 мая в 06:52
Паредес наконец о себе всю правду узнает.
parallels
parallels
   3 / 954
01 мая в 04:50
я не видел, что там произошло, но теперь хочу посмотреть эту игру. пока что понял, что у паредеса случилась голевая ошибка (с кем не бывает), и именно на него решили спустить всех собак, потому что новичок. особенно смешно, что псж и без паредеса лажает как спартак)
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
01 мая в 04:25
И где его Фурсенко откопал?
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
01 мая в 04:00
Паредес не соответчтвует уровню ПСЖ...
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   365 / 954
01 мая в 03:14
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