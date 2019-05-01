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Нерес: «По сей день не могу поверить, что я в полуфинале Лиги чемпионов!»

01 мая 2019, 05:47
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Форвард «Аякса» Давид Нерес поделился впечатлениями после победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Боюсь, что по сей день не могу поверить в происходящее. Иногда я просто встаю и думаю: «Боже мой, я в полуфинале Лиги чемпионов!»

Но мы дошли сюда абсолютно заслуженно и сделаем этот полуфинал стоящим внимания. Каждый мог видеть сегодня: мы бились до конца, чтобы удержать этот результат.

Теперь мы должны провести ещё 90 минут, чтобы выйти в финал. Так что давайте вновь поборемся за осуществление нашей мечты.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   29 / 954
01 мая в 11:09
Как же хорош был сегодня Аякс
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
01 мая в 10:45
Вы уже в финале.
Van Vanovich
Van Vanovich
   191 / 954
01 мая в 10:28
Молодец парнишка. Вроде такой не приметный. а как выстрелит))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   182 / 954
01 мая в 08:11
Заслужено победил Аякс играть в финале Лиги чемпионов
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