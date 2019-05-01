Нерес: «По сей день не могу поверить, что я в полуфинале Лиги чемпионов!»

Форвард «Аякса» Давид Нерес поделился впечатлениями после победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Боюсь, что по сей день не могу поверить в происходящее. Иногда я просто встаю и думаю: «Боже мой, я в полуфинале Лиги чемпионов!»

Но мы дошли сюда абсолютно заслуженно и сделаем этот полуфинал стоящим внимания. Каждый мог видеть сегодня: мы бились до конца, чтобы удержать этот результат.

Теперь мы должны провести ещё 90 минут, чтобы выйти в финал. Так что давайте вновь поборемся за осуществление нашей мечты.