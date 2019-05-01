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Клопп: «Не мог представить, что мы добьёмся такого успеха без Коутиньо»

01 мая 2019, 03:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов высказался о полузащитнике каталонского клуба Филиппе Коутиньо. Бывший игрок мерсисайдцев был ключевой фигурой в команде Клоппа, но в середине прошлого сезона перебрался в «Барселону».

Буду рад снова увидеть Фила. Выйдет ли он в старте, решит мистер Вальверде.

Знаю, что многие люди слепили из перехода Коутиньо много д*****вых историй. Да, нам очень не хватает Коутиньо, потому что это игрок мирового класса. Мне очень нравилось работать вместе с ним, но нам пришлось справляться без него, и это у нас неплохо получилось. Больше мне нечего на это сказать. Он очень хороший футболист.

Когда я впервые услышал, что он хочет уйти в «Барселону», я не мог представить, что мы добьёмся такого успеха без него, но нам это удалось. И это здорово.

Ранее Клопп подчеркнул, что «Ливерпуль» точно не является фаворитом в противостоянии с «Барселоной».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
01 мая в 08:25
Льстит Клопп, не такая уж супер звезда был Коутиньо.
RedRedTeam
RedRedTeam
   315 / 954
01 мая в 08:15
Не пори пургу, У тебя каждый год рождаются звезды получше чем коутиньо
.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   71 / 954
01 мая в 07:02
Уходили лучшие,а ковтиньо средний игрочишка,хорошо что продали,сразу видно было что парень сдуеться.
Ozabot
Ozabot ответил ДАША Д
   646 / 954
01 мая в 06:48
Зря Коутиньо ушел.
Он еще в прошлом году наверное локти кусал, когда «Ливерпуль» пробился в финал. И да, может, с ним, после поломанного Салаха, «Ливер» бы смог выжать «Реал».
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   681 / 954
01 мая в 05:39
Нет худа без добра. Появились Салах, Мане и Ван Дейк.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   480 / 954
01 мая в 05:36
Хорошо что Коутиньо ушел, иначе не раскрылись бы другие, да и в Барсе он не делает погоду как видим))
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
01 мая в 04:45
Зря Коутиньо ушел.
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