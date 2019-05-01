Клопп: «Не мог представить, что мы добьёмся такого успеха без Коутиньо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов высказался о полузащитнике каталонского клуба Филиппе Коутиньо. Бывший игрок мерсисайдцев был ключевой фигурой в команде Клоппа, но в середине прошлого сезона перебрался в «Барселону».

Буду рад снова увидеть Фила. Выйдет ли он в старте, решит мистер Вальверде.

Знаю, что многие люди слепили из перехода Коутиньо много д*****вых историй. Да, нам очень не хватает Коутиньо, потому что это игрок мирового класса. Мне очень нравилось работать вместе с ним, но нам пришлось справляться без него, и это у нас неплохо получилось. Больше мне нечего на это сказать. Он очень хороший футболист.

Когда я впервые услышал, что он хочет уйти в «Барселону», я не мог представить, что мы добьёмся такого успеха без него, но нам это удалось. И это здорово.