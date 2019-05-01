Тен Хаг: «„Аякс“ понимает, что через неделю может сыграть намного лучше»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал выездную победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Потрясающий вечер и, конечно, потрясающий результат. В первой части этого матча «Аякс» полностью доминировал и к тому же забил фантастический гол.

Во втором тайме мы стали намного меньше владеть мячом. Но очень радует тот факт, что мы не прекращали сражаться. Игроки бились за каждый метр, и у них это очень здорово получалось.

Очень жаль, что Нерес не забил. Тем не менее, победа со счётом 1:0 на стадионе «Тоттенхэма» – это потрясающий результат и хорошая отправная точка. Мы должны сделать работу над ошибками. Знаем, что на следующей неделе можем сыграть намного лучше.

Мы можем играть в футбол по-разному. Мы способны очень хорошо играть от обороны. Наши игроки очень хорошо взаимодействуют друг с другом.

Думаю, это отличный результат для «Аякса». Мы выиграли матч и удовлетворены этим исходом. Это отличная отправная точка, но мы лишь на полпути [к финалу].