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Марселино: «„Арсенал“ - первоклассная команда»

01 мая 2019, 23:29
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Главный тренер «Валенсии» Марселино рассуждает о предстоящем матче против «Арсенала» в рамках 1/2 финала Лиги Европы.

В оценке соперника мы отталкиваемся от матча «Арсенала» против «Наполи». Не надо заблуждаться - нам противостоит первоклассная команда, мощная и играющая на своем поле. Нам будет предельно тяжело, но, надеюсь, и «Арсеналу» тоже.

Я ожидаю очень сложный матч с командой, у которой большая глубина состава, сильные и быстрые футболисты, быстро переходящие от обороны к атаке и наоборот. Надо избежать потерь мяча на своей половине поля.

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вчера в 06:32
Шансы Арсенала повыше
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