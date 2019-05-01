Марселино: «„Арсенал“ - первоклассная команда»

Главный тренер «Валенсии» Марселино рассуждает о предстоящем матче против «Арсенала» в рамках 1/2 финала Лиги Европы.

В оценке соперника мы отталкиваемся от матча «Арсенала» против «Наполи». Не надо заблуждаться - нам противостоит первоклассная команда, мощная и играющая на своем поле. Нам будет предельно тяжело, но, надеюсь, и «Арсеналу» тоже.

Я ожидаю очень сложный матч с командой, у которой большая глубина состава, сильные и быстрые футболисты, быстро переходящие от обороны к атаке и наоборот. Надо избежать потерь мяча на своей половине поля.