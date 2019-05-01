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Рэмзи попрощался с болельщиками «Арсенала»

01 мая 2019, 21:06

Сегодня стало известно, что полузащитник «Арсенал» Аарон Рэмзи пропустит остаток сезона из-за травмы. Летом валлиец станет игроком «Ювентуса». Футболист с грустью принимает факт, что больше не сыграет в составе «канониров».

Мне очень грустно говорить, что матч с «Наполи» стал последним для меня в футболке «Арсенала». К сожалению, травма помешает мне принять участие в оставшихся матчах. Я очень разочарован, что не смогу играть до конца и отдать клубу всё, пока еще остаюсь в «Арсенале».

К сожалению, это не в моей власти, но я хочу поблагодарить всех болельщиков за их поддержку.

Это было приключение - и на поле, и за его пределами. Так много всего произошло за эти 11 лет. Я пришел сюда неокрепшим мальчиком, а ухожу женатым мужчиной, отцом троих детей, я полон гордости и приятных воспоминаний, которые буду хранить как сокровище. Матч на выходных будет эмоциональным, это моя последняя домашняя игра. С нетерпением жду вас на стадионе и от всего сердца говорю: «Спасибо за всё».

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   621 / 954
вчера в 09:16
Трогательная,душевная речь....Удачи тебе и трофеев в Юве! Как не странно но на данный момент игрок,который решил покинуть Арсенал, являются лучшим по настрою и самоотдаче-тут есть над чем задуматься тренерскому штабу
konst19
konst19
вчера в 00:05
Помню как ему редиска из Сток Сити ногу сломал. Жесть
realdogge the gunner
realdogge the gunner
   808 / 954
01 мая в 22:54
Спасибо за всё Рамси, легенда клуба однозначно!
kust07
kust07
   83 / 954
01 мая в 22:48
здоровья хрустальному
serset
serset
   823 / 954
01 мая в 21:58
Удачи Рэмзи..
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
01 мая в 21:50
"я пришел сюда мальчиком, а уезжаю на бентли, имея три особняка и две дачи - спасибо добрий дядюшка Венгер." - примерно вот так должны выглядеть прощальные слова Рэмзи
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
01 мая в 21:47
старушка собирает старичков
dimagas1
dimagas1
   299 / 954
01 мая в 21:16
дают бабло можно и там в лазарете полежать)))
Князь Манкунианский 1
Князь Манкунианский 1
01 мая в 21:15
Надеюсь скоро и с болельщиками Ювентуса попрощается. Тупой, хрустальный бегунок.
Bavaria_M
Bavaria_M
   386 / 954
01 мая в 21:13
Уходит толком и не не играл хрусталь, а юве опять делает непонятные трагсферы
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 21:10
Ему видней!)
Lewa2708
Lewa2708
   166 / 954
01 мая в 21:09
Сколько же он похоронил за 11 лет
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