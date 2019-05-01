Рэмзи попрощался с болельщиками «Арсенала»

Сегодня стало известно, что полузащитник «Арсенал» Аарон Рэмзи пропустит остаток сезона из-за травмы. Летом валлиец станет игроком «Ювентуса». Футболист с грустью принимает факт, что больше не сыграет в составе «канониров».

Мне очень грустно говорить, что матч с «Наполи» стал последним для меня в футболке «Арсенала». К сожалению, травма помешает мне принять участие в оставшихся матчах. Я очень разочарован, что не смогу играть до конца и отдать клубу всё, пока еще остаюсь в «Арсенале».

К сожалению, это не в моей власти, но я хочу поблагодарить всех болельщиков за их поддержку.

Это было приключение - и на поле, и за его пределами. Так много всего произошло за эти 11 лет. Я пришел сюда неокрепшим мальчиком, а ухожу женатым мужчиной, отцом троих детей, я полон гордости и приятных воспоминаний, которые буду хранить как сокровище. Матч на выходных будет эмоциональным, это моя последняя домашняя игра. С нетерпением жду вас на стадионе и от всего сердца говорю: «Спасибо за всё».