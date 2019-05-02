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Месси забил голы 32 командам из 37, против которых играл в Лиге чемпионов

вчера, 00:32
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Форвард хозяев Лионель Месси сделал дубль в этом поединке. 

Таким образом, аргентинец забил голы 32-м командам из 37, против которых играл в турнире. Впереди только экс-нападающий «Реала» Рауль (забивал 33-м командам). 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил alex1990for
   21 / 954
вчера в 15:35
а так интер, удинезе, рубин, бенфика и атлетико
Спасибо за информацию!
alex1990for
alex1990for ответил Ангел неБесГрешен
   439 / 954
вчера в 14:13
Огласите этот списочек из 5 команд. Вдруг там Зенит, Рубин, конюшня, Локо и Спартак? Впрочем, с народными я явно погорячился...
а так интер, удинезе, рубин, бенфика и атлетико
alex1990for
alex1990for ответил Ангел неБесГрешен
   439 / 954
вчера в 14:12
Огласите этот списочек из 5 команд. Вдруг там Зенит, Рубин, конюшня, Локо и Спартак? Впрочем, с народными я явно погорячился...
рубин как раз там есть)
galem72
galem72
   337 / 954
вчера в 11:15
Шикарен! Что уж тут говорить...
112910415
112910415
   97 / 954
вчера в 08:15
за справедливость !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
вчера в 06:55
Огласите этот списочек из 5 команд. Вдруг там Зенит, Рубин, конюшня, Локо и Спартак?
Впрочем, с народными я явно погорячился...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
вчера в 06:18
Рауль Раулем, а че там с Пеналду?
Скольким он забивал и скока из них с точки?
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
вчера в 01:53
Обгонит и рауля.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил karnager
   69 / 954
вчера в 01:03
Тем временем Роналду в FIFA делает хет-трик с пенальти
при этом один из пенальти забил через себя
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   161 / 954
вчера в 00:54
Рубину он точно не забивал)
Это я помню.
На счет остальных команд, то сходу и не вспомнишь.
parallels
parallels
   3 / 954
вчера в 00:49
4 гола хрякам, столько же, сколько и дзюба. похвально)
Wolf77785
Wolf77785 ответил kasyak7
   42 / 954
вчера в 00:39
чуть,чуть до рекорда Рауля не дотянул.
так еще дотянет))
авито
авито ответил neomessi
   330 / 954
вчера в 00:39
Если не ошибаюсь Аякс тоже есть в этом списке. Когда Барса обыграла их 4:0, года два назад.
Статистику надо смотреть. Может и забивал) Точно, хет-трик делал в ворота Аякса
karnager
karnager
   500 / 954
вчера в 00:38
Тем временем Роналду в FIFA делает хет-трик с пенальти
neomessi
neomessi ответил авито
   144 / 954
вчера в 00:37
Если не ошибаюсь Аякс тоже есть в этом списке.
Когда Барса обыграла их 4:0, года два назад.
kasyak7
kasyak7
   517 / 954
вчера в 00:36
чуть,чуть до рекорда Рауля не дотянул.
авито
авито
   330 / 954
вчера в 00:35
Месси гений, также как и Вальверде. Ещё вроде Аяксу ЛЕО не забивал, но в финале может и это исправить.
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