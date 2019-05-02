Месси забил голы 32 командам из 37, против которых играл в Лиге чемпионов

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Форвард хозяев Лионель Месси сделал дубль в этом поединке.
Таким образом, аргентинец забил голы 32-м командам из 37, против которых играл в турнире. Впереди только экс-нападающий «Реала» Рауль (забивал 33-м командам).
Впрочем, с народными я явно погорячился...
Впрочем, с народными я явно погорячился...
Скольким он забивал и скока из них с точки?
Скольким он забивал и скока из них с точки?
Это я помню.
На счет остальных команд, то сходу и не вспомнишь.
Это я помню.
На счет остальных команд, то сходу и не вспомнишь.
Когда Барса обыграла их 4:0, года два назад.
Когда Барса обыграла их 4:0, года два назад.