Ибрагимович забил уже 8 голов в 7 матчах МЛС

37-летний нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович продолжает показывать яркую игру в чемпионате США. В матче против «Реал Солт-Лейк» швед огорчил соперника на 78-й минуте.
Это его 8-й мяч в 7 играх этого сезона. Всего же на его счету 30 голов в 34 матчах за «Гэлакси».
3️⃣4️⃣ GAMES. 3️⃣0️⃣ GOALS.@Ibra_official, 👑 of @MLS. pic.twitter.com/2yCIlYymAI— LA Galaxy (@LAGalaxy) 29 апреля 2019 г.
И всё же рекорд МЛС по результативности Ибрагимовичу не удалось повторить.
до 40 лет точно будет колотить.
до 40 лет точно будет колотить.