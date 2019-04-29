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Ибрагимович забил уже 8 голов в 7 матчах МЛС

29 апреля 2019, 09:52
Лос-Анджелес ГэлаксиЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес Гэлакси2 : 1Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-ЛейкМатч завершен

37-летний нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович продолжает показывать яркую игру в чемпионате США. В матче против «Реал Солт-Лейк» швед огорчил соперника на 78-й минуте.

Это его 8-й мяч в 7 играх этого сезона. Всего же на его счету 30 голов в 34 матчах за «Гэлакси».

И всё же рекорд МЛС по результативности Ибрагимовичу не удалось повторить.

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   36 / 954
29 апреля в 15:30
Рано Златан из Европы уехал.Ему ещё играть и играть.
LOpp
LOpp
   24 / 954
29 апреля в 12:25
нападающий от бога.
до 40 лет точно будет колотить.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
29 апреля в 12:14
старый конь борозды не испортит...
galem72
galem72
   333 / 954
29 апреля в 10:35
Жаль, что порвал кресты в Юнайтед. Так бы ещё наколотил шаров в АПЛ...
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
29 апреля в 10:26
Молодчик, что тут ещё скажешь)
Lewa2708
Lewa2708
   165 / 954
29 апреля в 10:12
До 40 лет там спокойно может так)
Novograd
Novograd
   843 / 954
29 апреля в 10:10
Галай нввсегда галвй
drug01
drug01
   118 / 954
29 апреля в 09:58
Мастер всегда мастер!
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