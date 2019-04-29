Ибрагимович забил уже 8 голов в 7 матчах МЛС

29 апреля 2019, 09:52

37-летний нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович продолжает показывать яркую игру в чемпионате США . В матче против «Реал Солт-Лейк» швед огорчил соперника на 78-й минуте.

Это его 8-й мяч в 7 играх этого сезона. Всего же на его счету 30 голов в 34 матчах за «Гэлакси».