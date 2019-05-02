Месси забил 600 голов за «Барселону»

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
Дублем в этом поединке отметился форвард каталонцев Лионель Месси.
31-летний форвард забил 600-й гол за каталонский клуб. Для этого ему понадобилось 683 матча.
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
Дублем в этом поединке отметился форвард каталонцев Лионель Месси.
31-летний форвард забил 600-й гол за каталонский клуб. Для этого ему понадобилось 683 матча.
И 600-ый тоже, 1-го мая, только 2019г.
И 600-ый тоже, 1-го мая, только 2019г.
Всё таки есть в нем что-то инопланетное.
Всё таки есть в нем что-то инопланетное.
Уже сейчас надо давать ему очередной золотой мяч.
Уже сейчас надо давать ему очередной золотой мяч.
600-й гол - 1 мая 2019
600-й гол - 1 мая 2019
Роналду 803 игры - 600 голов
803 - 683 = 120
Роналду 803 игры - 600 голов
803 - 683 = 120