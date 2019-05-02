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Месси забил 600 голов за «Барселону»

вчера, 00:08
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Дублем в этом поединке отметился форвард каталонцев Лионель Месси.

31-летний форвард забил 600-й гол за каталонский клуб. Для этого ему понадобилось 683 матча.

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Все комментарии
SDSPanther
SDSPanther ответил подрыватель пуканов
   592 / 954
сегодня в 05:17
Чегооооо.....???? 2000 ????? чтобы ты знал .... Пеле забил 1283 гола ..... Причём в официальных матчах 757 ..... 526 он забил в неофициальных играх (тоесть дворовых как говорят) , которые в наше время не засчитываются .... Так что лучше бы промолчал....
Штрафной_удар
Штрафной_удар ответил подрыватель пуканов
вчера в 20:44
Я тоже забил, думаю голов 1000 будет. Ну, так же как и Пеле, в дворовом футболе.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   207 / 954
вчера в 17:43
Пеле забил больше 2000 мячей за карьеру
Тажутин Артур
Тажутин Артур
   796 / 954
вчера в 17:25
Вечный рекорд, и это не предел. Еще не скоро кто-то забьет столько голов за один клуб.
KaiserRM
KaiserRM ответил BARCELONA-BEST
вчера в 16:10
Оказывается Месси забил свой первый гол 1-го мая 2004 года. И 600-ый тоже, 1-го мая, только 2019г.
1 мая 2005 если точнее.
cska plus
cska plus
   18 / 954
вчера в 15:43
Серъёзная цифра.
proеzd2
proеzd2
   642 / 954
вчера в 15:15
Ждем 700.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
вчера в 15:15
Оказывается Месси забил свой первый гол 1-го мая 2004 года.
И 600-ый тоже, 1-го мая, только 2019г.
valt134
valt134
   288 / 954
вчера в 15:08
Не сильно люблю его. Но признаю его достижения. ВПЕЧАТЛЯЕТ...
KaiserRM
KaiserRM
вчера в 14:15
Это фантастика конечно,невероятный результат.Браво Лео.
Всё таки есть в нем что-то инопланетное.
Wizard 10
Wizard 10 ответил myst5
вчера в 14:07
Наконец то у фанатов Барселоны и Месси появился повод порадоваться . Давайте тоже порадуемся за детишек . Улыбки на лицах детей дорогого стоит
Может и за МЮ порадоваться? Ан нет, там плакать хочется.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 954
вчера в 13:28
И это достижение на все времена! Месси - рекордсмен и живая легенда Барселоны. Мои поздравления в адрес Лео!
myst5
myst5
   905 / 954
вчера в 12:29
Наконец то у фанатов Барселоны и Месси появился повод порадоваться . Давайте тоже порадуемся за детишек . Улыбки на лицах детей дорогого стоит
Ismadiyar
Ismadiyar
   284 / 954
вчера в 11:28
Что сказать лучший игрок мира!!!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   262 / 954
вчера в 11:27
Внушительно, весьма внушительно!
viv
viv ответил spartach n1
   265 / 954
вчера в 11:16
И только Семьлихов пропускает за один матч семерочку от Ливерпуля.....а Акинфеев два матча подряд с Реалом на ноль.. как говорится почувствуйте разницу...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
вчера в 11:12
Месси как всегда неподражаем
Уже сейчас надо давать ему очередной золотой мяч.
Sergey Z
Sergey Z
   137 / 954
вчера в 10:34
Молодец Месси!!!
keyek
keyek
   756 / 954
вчера в 10:23
Конечно со штрафного в полуфинале такой красивый гол забить дорогого стоит.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
вчера в 10:07
Солидно.
obana777
obana777 ответил нечитайло
   240 / 954
вчера в 09:34
Кто такой Месси?
Месси - это тот, от которого у некоторых изжога не прекращается ни на минуту.
DXTK
DXTK
   141 / 954
вчера в 09:12
Напешеходил. Великолепно.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
вчера в 08:11
Поздравляю гения футбола! =)
SHMEL
SHMEL
   162 / 954
вчера в 08:04
Месси вчера просто феерил!
drug01
drug01
   120 / 954
вчера в 07:54
Вот это результат!
Zayac_65
Zayac_65
   653 / 954
вчера в 07:44
Великий
нечитайло
нечитайло
   845 / 954
вчера в 07:24
Кто такой Месси?
GKN
GKN
   738 / 954
вчера в 07:17
Неудержимый
ilyafrom
ilyafrom
   155 / 954
вчера в 07:14
Месси 1-й гол за Барсу 1 мая 2005
600-й гол - 1 мая 2019
ilyafrom
ilyafrom
   155 / 954
вчера в 06:59
Месси 683 игры - 600 голов
Роналду 803 игры - 600 голов
803 - 683 = 120
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