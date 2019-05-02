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Почеттино: «Если „Тоттенхэм“ будет играть так, как Месси, у нас будет шанс»

вчера, 23:51
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Разве я могу что-то сказать о Месси нового, чего не говорили другие? Он один из богов футбола. Просто невероятно, как он умудряется действовать и владея мячом, и без него.

Конечно, если мы будем играть, как он, у нас будет шанс. Если мы будем играть без мяча так, как это сделал вчера Месси, у нас будет возможность выйти в финал. Если не сделаем этого, не выйдем.

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Все комментарии
BarsfanBaku
BarsfanBaku ответил Шишанутый
   361 / 954
сегодня в 15:39
это работа журналистов , было и будет , провокационные или создающие шума вопросы задавать .
Шишанутый
Шишанутый ответил BarsfanBaku
   7 / 954
сегодня в 14:55
а кого надо было ?))
Не кого не надо а о своей команде говорить а подобные вопросы журналистов пресекать. Играют ТТХ-Аякс а они спрашивают о Месське.
BarsfanBaku
BarsfanBaku ответил Шишанутый
   361 / 954
сегодня в 14:40
а кого надо было ?))
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Шишанутый
   213 / 954
сегодня в 06:37
Бомбит? =D
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   548 / 954
сегодня в 00:52
Лео шпорам сейчас бы не помешал. С завершением без напов совсем беда.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   71 / 954
сегодня в 00:34
Нету у курятника игроков,которые из нечего могут заташить матч!удачи Аяксу и в финале желаю победы этим парням,достойный клуб.
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
сегодня в 00:09
типо... пол матча ходил и кюйперса за рукав дергал?))
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
вчера в 23:59
Как уже запарили пиарить все этого гнома. Месся да Месся. Везде подряд его пихают! Тьфу.
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   812 / 954
вчера в 23:56
клоун
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
вчера в 23:54
Ну попытайтесь)))
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