Почеттино: «Если „Тоттенхэм“ будет играть так, как Месси, у нас будет шанс»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Разве я могу что-то сказать о Месси нового, чего не говорили другие? Он один из богов футбола. Просто невероятно, как он умудряется действовать и владея мячом, и без него.

Конечно, если мы будем играть, как он, у нас будет шанс. Если мы будем играть без мяча так, как это сделал вчера Месси, у нас будет возможность выйти в финал. Если не сделаем этого, не выйдем.