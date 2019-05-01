Потерял инстинкт. Смолов должен уйти

вчера, 19:41

Всколыхнулась волна слухов об уходе Смолова из «Локомотива». «Соккер.ру» поддержит такое решение футболиста и клуба, ведь карьеру Федора спасут только резкие перемены.

«Локомотив» попал впросак

Приобретение Смолова прошлым летом было шагом больше популистским, нежели выверенным с футбольной точки зрения. Нападающего брали не в качестве стопроцентного усиления под Лигу чемпионов, а на реанимацию, ведь чемпионат мира получился для Федора провальным, он явно потерял нить мотивации, которая связывала его с футболом на протяжении четырех лет (сезон в «Урале» и три – в «Краснодаре»). Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что только Семин может вернуть Смолова в нормальное состояние, а если у Юрия Павловича не получится – ставьте браковочную печать, зажмуривайтесь и выбрасывайте.

Может быть, именно Семин не дал Федору скатиться на самое дно, но 5 голов и 2 результативных передачи в исполнении форварда, дважды выигрывавшего «Золотую бутсу» РПЛ – явно не тот результат, на который рассчитывали в «Локомотиве». Рассчитывал предыдущий менеджмент, сам-то Семин, будь его воля, вряд ли пригласил бы нападающего, вступившего в проблемный период. «Впервые слышу, что он для нас приоритетный вариант. И вообще, у нас нет денег на трансферы», - говорил Юрий Палыч за два дня до объявления о трансфере. Потом были попытки привести Федора в чувство, но, как мы видим, в атаке «Локомотива» куда полезнее играет 34-летний Фарфан, а Смолов – как чемодан без ручки. И выбросить жалко, и нести тяжело.

Смолов вовремя не уехал. И теперь расплачивается

Федор Смолов не раз рассказывал о том, как он мечтает попробовать себя в большом чемпионате, что РПЛ для него не предел желаний, и вообще он максималист. Видимо, максималист настолько, что мечтал о переходе сразу в мадридский «Реал» - года полтора назад «Марка» писала, что россиянин входит в число претендентов на роль дублера Бензема, даже такое было. Федор, видимо, слишком уверовал в свою уникальность и, как это часто бывает с нашими футболистами, решил что-то вроде: «Поеду только в большой клуб, не стану размениваться на середняков и аутсайдеров!»

Прошлой зимой у Смолова было несколько предложений из Англии, велись переговоры, но ни одно из них не удовлетворило ни форварда, ни «Краснодар». Наверняка при большом желании со стороны Федора незамедлительно начать европейскую карьеру он бы перешел в «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» или «Суонси». Не все предложения подходили «Краснодару», ведь кто-то предлагал мало денег, кто-то хотел протестировать Смолова, взяв его в аренду до конца сезона, но нетрудно представить и то, что творилось в голове у самого форварда, что ему заливали в уши друзья и коллеги.

Вот мнение не последнего в российском футболе человека, до сегодняшнего дня работавшего советником генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Романа Широкова: «Думаю, на чемпионате мира у него будет возможность показать себя и уехать в даже более сильный клуб, чем „Боруссия“». В итоге, Федор не только никуда не уехал, но потерял мотивацию к выступлениям за «Краснодар», а как выяснилось после перехода в «Локомотив», и вообще к выступлениям в РПЛ . Лишь бы не к футболу в целом, потому что в таком случае это конец.

В «Фортуну» наудачу?

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не стал опровергать информацию о переговорах с другими клубами по Смолову. Железнодорожники явно нацелены на расставание с Федором, да и он сам недоволен своим положением и планирует предпринять операцию по спасению карьеры. Лучше поздно, чем никогда. Конечно, если зовут, нужно ехать в Европу. В состав середняка Бундеслиги? Прекрасно.

Ах да, Смоловым якобы интересуется «Фортуна», клуб из Дюссельдорфа готов арендовать Федора на следующий сезон. Если такая возможность действительно существует, и «Локомотив» готов отпустить Смолова – нужно цепляться за этот шанс обеими руками, потому что отъезд за рубеж поможет перезапустить карьеру немолодому уже 29-летнему форварду и вернуться к своей лучшей форме. А если не поможет, то следующая попытка перезагрузки будет уже в «Урале».

«Рафинированный» форвард

Впрочем, есть вполне обоснованные сомнения относительно того, что Смолов сумеет заиграть в динамичной Бундеслиге. Проблема каждого игрока РПЛ , уезжающего в сильный чемпионат, заключается в том, что он привык действовать на черепашьих скоростях по сравнению с тем темпом, который принят в Англии или Германии. Это общее место, а у Смолова есть еще и частные проблемы: он слишком зависимый форвард, слишком «рафинированный» и отдаленный от командной работы. Почему у Федора неплохо получалось в «Краснодаре»? Потому что «быки» постоянно владеют мячом, комбинируют, а нападающий экономит свои силы для рывков под передачи и завершающих ударов. Много ли Смолов работал в прессинге?

Начиналась ли с него оборона команды, как того требует современный футбол? В «Локомотиве» Семин требует от нападающего работать на общее дело, но Федор, кажется, просто не умеет так играть. Он может принести серьезную пользу команде, которая согласится пахать на него, сделает его острием своих усилий, но это сейчас редкость, поэтому, честно говоря, мысли о будущем Федора все больше пессимистичные. Но я буду рад, если ему удастся переубедить меня и других скептиков. В любом случае отъезд в «Фортуну» или любой другой зарубежный клуб станет шагом в правильном направлении: по крайней мере, так Смолов испытает себя в новых условиях и поймет, чего в действительности стоит.