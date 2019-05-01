СМИ: «Фортуна» не вела переговоров о переходе Смолова

01 мая 2019, 21:27

Согласно информации источника, слухи о возможном переходе нападающего «Локомотива» Федора Смолова в дюссельдорфскую «Фортуну» являются вымыслом. Немецкий клуб действительно следил за футболистом во время ЧМ -2018, однако предложения «железнодорожникам» не делал.

При этом генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ранее сообщил, что московский клуб ведет переговоры с различными командами по поводу трансфера Смолова.