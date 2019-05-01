СМИ: «Фортуна» не вела переговоров о переходе Смолова

Согласно информации источника, слухи о возможном переходе нападающего «Локомотива» Федора Смолова в дюссельдорфскую «Фортуну» являются вымыслом. Немецкий клуб действительно следил за футболистом во время ЧМ-2018, однако предложения «железнодорожникам» не делал.
При этом генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ранее сообщил, что московский клуб ведет переговоры с различными командами по поводу трансфера Смолова.
Можно вести переговоры, пытаясь впарить кому угодно такое "добро", а можно собирать предложения, выбирая из них наиболее для себя выгодное. В случае с Железяками и смолой это явно первый случай, т.к. данный "топарь" в Европе высшим лигам всяко не нужен.
Можно вести переговоры, пытаясь впарить кому угодно такое "добро", а можно собирать предложения, выбирая из них наиболее для себя выгодное. В случае с Железяками и смолой это явно первый случай, т.к. данный "топарь" в Европе высшим лигам всяко не нужен.