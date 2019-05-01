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СМИ: «Фортуна» не вела переговоров о переходе Смолова

01 мая 2019, 21:27

Согласно информации источника, слухи о возможном переходе нападающего «Локомотива» Федора Смолова в дюссельдорфскую «Фортуну» являются вымыслом. Немецкий клуб действительно следил за футболистом во время ЧМ-2018, однако предложения «железнодорожникам» не делал.

При этом генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ранее сообщил, что московский клуб ведет переговоры с различными командами по поводу трансфера Смолова.

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«Локомотив» ведет переговоры по уходу Смолова
01 мая Комментарии87
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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил mihaluch
   189 / 954
сегодня в 01:32
Один не забитый пенальти и вся карьера насмарку.
да причем тут пенальти? Он весь турнир теребонькал ходил
Bavaria_M
Bavaria_M
   386 / 954
вчера в 14:27
Ктоб сомневался, а еще на провадниц подайте в суд за клевету и оскорбление приписаным этим кхм...
galem72
galem72
   337 / 954
вчера в 10:53
"...Василий Кикнадзе сообщил, что московский клуб ведет переговоры с различными командами по поводу трансфера Смолова..."

Можно вести переговоры, пытаясь впарить кому угодно такое "добро", а можно собирать предложения, выбирая из них наиболее для себя выгодное. В случае с Железяками и смолой это явно первый случай, т.к. данный "топарь" в Европе высшим лигам всяко не нужен.
Parovoznic
Parovoznic
   56 / 954
вчера в 08:51
Вот и сказочке конец...
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
вчера в 04:18
Один не забитый пенальти и вся карьера насмарку.
Zlatan35
Zlatan35 ответил Leha-ha50
   17 / 954
01 мая в 23:18
Короче , Кикнадзе предлагает, но все отказываются!!!
Да кому он нужен, странно, что ЛОКО его подобрал)
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
01 мая в 22:13
летят утки
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
01 мая в 21:56
Обычная утка.
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
01 мая в 21:56
к успеху шел, но не фортануло
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
01 мая в 21:54
Короче , Кикнадзе предлагает, но все отказываются!!!
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
01 мая в 21:50
Как все запущено .
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 21:48
От добра добро не ищут...
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
01 мая в 21:48
конечно не вела, зачем им это дно.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 954
01 мая в 21:41
Не фартануло дяде Фёдору.
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
01 мая в 21:41
"Фортуна" отвернулась от Феди...
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
01 мая в 21:39
Устроят Фёдора в депо.
VIPded
VIPded
   282 / 954
01 мая в 21:37
ну вот, опять брехня и навязывание неликвида...
112910415
112910415
   97 / 954
01 мая в 21:36
ну вот, помечтать не дали
Nickless
Nickless ответил Ice van Reed
   449 / 954
01 мая в 21:32
на вела, может НЕ вела
Спасибо за поправку
Ice van Reed
Ice van Reed
   210 / 954
01 мая в 21:31
на вела, может НЕ вела
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