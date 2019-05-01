Не Дзюбой единым. «Зенит» ищет усиление в составах конкурентов

сегодня, 15:00

«Зенит» предлагает 20 миллионов за Марио Фернандеса? «Соккер.ру» не удивлен и подбрасывает «Зениту» варианты усиления каждой позиции игроками из топ-клубов РПЛ .

У «Зенита» самый сильный состав в России, особенно после зимнего размена критикуемого во Франции Паредеса на Ракицкого, Барриоса и Азмуна. Но это только начало! Летом «сине-бело-голубые» почистят состав от ненужных игроков и проведут кампанию по усилению под Лигу чемпионов. Не все обозначенные позиции нуждаются в усилении, но «Соккер.ру» видит сильных футболистов в клубах-конкурентах, каждый из которых в той или иной степени усилит «Зенит».

Как мы знаем, «Зенит» в большей степени ориентирован на внешний рынок, потому что переходы между грандами РПЛ – редкость, санкт-петербуржцы предпочитают искать усиление за рубежом. Но чемпионство многое меняет: этим летом у «Зенита» будут не только деньги, но и возможность привлекать футболистов под Лигу чемпионов. Забирать лучшее у конкурентов по чемпионату вдвойне выгодно – спросите у «Баварии» и «Ювентуса». Во-первых, приобретаешь сильных игроков, адаптированных к местным условиям. Во-вторых, ослабляешь конкурентов.

Вратарь. Матвей Сафонов («Краснодар»)

Постепенно набирает силу мнение, что Лунев пошел по пути Лодыгина, и «Зениту» нужен новый вратарь. Не скажу, что это бесспорное утверждение, но Сафонов, демонстрирующий сейчас самую яркую вратарскую игру в РПЛ , лакомый кусочек. У 20-летнего парня и школа хорошая, и реакция отменная, и пластика изумительная. Матвей мог бы стать своим Буффоном для «Зенита» и решить вратарскую проблему на долгие годы.

Правый защитник. Марио Фернандес ( ЦСКА )

Между ЦСКА и «Зенитом» подписан «пакт о ненападении», но переговоры по Фернандесу поведут президенты клубов – Медведев и Гинер, и для армейцев щедрое предложение из Санкт-Петербурга на 20 миллионов может прийтись кстати, если команда не попадет в Лигу чемпионов и не получит привычные призовые от УЕФА . Марио – идеальное усиление проблемной позиции для «Зенита», ведь Смольников уже давно «не торт».

Центральные защитники. Соломон Кверквелия («Локомотив») и Георгий Джикия («Спартак»)

Любопытно, что оба центральных защитника из РПЛ , которые могут заинтересовать «Зенит», - грузины, пусть только один из них представляет сборную Грузии, а второй играет за Россию. Джикию питерцы хотели подписать, но тот ответил отказом, а сейчас он уже не так нужен, учитывая, что пришел левоногий Ракицкий. Зато Кверквелия из «Локомотива» может стать идеальным напарником для Ярослава, ведь Иванович не молодеет, а сможет ли Маммана вернуться на свой уровень после тяжелой травмы – большой вопрос.

Левый защитник. Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Спасибо Жиркову, что после полугода отсутствия вернулся в строй и помог закрыть позицию левого защитника, но Юрию в этом году исполнится 36 лет, вряд ли он будущее «Зенита». Позицию левого защитника нужно усиливать непременно, и скажу прямо, в РПЛ не видно идеального кандидата, однако если уж нужно выбрать кого-то одного, то им однозначно будет эквадорец Рамирес из «Краснодара». Как мы знаем, зимой «Зенит» рассматривал Кристиана, но до трансфера дело тогда не дошло.

Центральные полузащитники. Роман Зобнин («Спартак») и Никола Влашич ( ЦСКА )

«Зенит» мог купить Зобнина в 18 лет за 150 тысяч долларов, но в клубе посчитали его слишком медленным, потом питерцы предпринимали попытку переманить Романа из «Спартака», но получили отказ. Возможно, обстановка в московском клубе в последний год поменяла мнение Романа, и он станет более сговорчивым, ведь им движут здоровые футбольные амбиции, а верность определенным цветам – лишь романтика. Зобнин может выдавать огромный объем, он универсален и профессионал до мозга кости. И он еще может прогрессировать, если ему создать для этого условия. В «Спартаке» их сейчас нет.

Никола Влашич выступает за ЦСКА на правах аренды, то есть договариваться о трансфере «Зениту» придется, если до этого дойдет, с «Эвертоном». Есть мнение, что подписание хорватского защитника на постоянной основе в РПЛ может себе позволить только «Зенит», а ЦСКА в случае непопадания в Лигу чемпионов добровольно выйдет из борьбы за футболиста. Никола – молодой, уже адаптированный в РПЛ футболист, а в России он не будет играть только за «Спартак» из уважения к армейским болельщикам, о «Зените» речи не было. В распоряжении Сергея Семака много центральных хавбеков, но на кого, кроме Барриоса и Кузяева он может в полной мере положиться?

Атакующие полузащитники. Алексей Миранчук или Антон Миранчук (оба – «Локомотив»)

Был момент пару лет назад, когда о Миранчуках говорили несоразмерно их реальным успехам, но Юрий Семин терпел и верил, в итоге Алексей и Антон добились ощутимого прогресса, причем Антон, стартовавший позже брата, уже догнал, а в этом сезоне и перегнал Алексея. Миранчуки – сильные созидатели, техничные ребята, которые и в подыгрыше хороши, и сами умеют завершать атаки, в том числе дальними ударами, что в наших широтах далеко не все умеют.

Крайние форварды. Виктор Классон и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

«Зениту» в будущем сезоне предстоит меняться не только в смысле кадров, но и тактически. Не всегда будет актуальна схема с двумя форвардами, а вот фланги атаки насытить нужно, ведь тут у «Зенита» не цветут Маки, а аргентинцы не блещут стабильностью. Классон – это игрок в стартовый состав, причем Виктор может сыграть на многих позициях, в том числе атакующего полузащитника. Что касается Сулейманова, то мы видели, как хорош он в роли джокера. Любой тренер вам скажет, что это большое счастье – иметь в составе футболиста, который стабильно усиливает игру в атаке, выходя на замены.

Центральный нападающий. Федор Чалов ( ЦСКА )