«Локомотив» ведет переговоры по уходу Смолова

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведет переговоры с различными командами по поводу трансфера нападающего Федора Смолова.
Пока идут разнообразные переговоры. Как только мы выработаем решение и согласуем интересы всех сторон, мы немедленно об этом известим.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что в услугах Смолова заинтересована «Фортуна».
А вам как раз в атаке хорошего напа не хватает))))
А вам как раз в атаке хорошего напа не хватает))))
Да все зазря - либо Спартак, либо Заря!!!
Да все зазря - либо Спартак, либо Заря!!!
Ехай, ехай на х.....
Ехай, ехай на х.....
К огромному сожалению, Россия консервативна.
И тату-салоны значимо на результат не влияют.
К огромному сожалению, Россия консервативна.
И тату-салоны значимо на результат не влияют.