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«Локомотив» ведет переговоры по уходу Смолова

01 мая 2019, 13:55

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведет переговоры с различными командами по поводу трансфера нападающего Федора Смолова.

Пока идут разнообразные переговоры. Как только мы выработаем решение и согласуем интересы всех сторон, мы немедленно об этом известим.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в услугах Смолова заинтересована «Фортуна».

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Все комментарии
mortid
mortid
   318 / 954
вчера в 13:21
Как-то всё у них не так. Какие ещё переговоры? Учитесь у Спартака избавляться от игроков: "ПОШЁЛ ВОН, ПЁС СМЕРДЯЩИЙ"
Zayac_65
Zayac_65
   653 / 954
вчера в 07:48
Надо было думать в какую команду уходить из Краснодара.,
Kuvkil
Kuvkil
01 мая в 23:32
Если бы Федя забивал, то локо был на вершине
Kuvkil
Kuvkil
01 мая в 23:30
Игбуна хорош сейчас, Смолов явно не в своей тарелке сейчас
4RT
4RT
   254 / 954
01 мая в 22:32
«Локомотив» ведет переговоры по уходу за Смоловым
-Хостинский-
-Хостинский-
   204 / 954
01 мая в 22:21
Вовремя деревяшку продали в Локо))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
01 мая в 21:40
Если Фортуна позарилась, надо отдавать, пока трамваи ходят...
berda2003
berda2003
   481 / 954
01 мая в 21:11
проститутская жизнь смолова продолжается - опять ищет нового сутенёра...
kolpankolpan
kolpankolpan
   456 / 954
01 мая в 20:08
Только последний идиот может клюнуть на такую омняную наживку как Федорок.Кстати у мазутчиков есть еше один болван--звать его Тарасов.
МКС
МКС ответил Jeck Denielse
   142 / 954
01 мая в 19:24
А вам типа 5-6-е место не надо будет отстаивать...???
У нас для этого есть Глушаков

А вам как раз в атаке хорошего напа не хватает))))
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
01 мая в 19:22
Капец господству "Баварии" в бундеслиге!
Димoн
Димoн ответил Leha-ha50
   32 / 954
01 мая в 19:19
Обошел Федот сто "лесов" , сто "болот", Да все зазря - либо Спартак, либо Заря!!!
только в Спартак) по другому никак)))
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
01 мая в 19:10
Повелись путейцы на этот баллласт - теперь маются, спихнуть не могут с дрезины!
71
71
   785 / 954
01 мая в 19:04
Фёдор, скорее, первый парень на деревне. Чисто психологически. Бывают такие ребята, которые феерят, когда думают, что они тут самые крутые. В Урале и Краснодаре играл хорошо, а в Москве как-то побледнел. Жаль, ждал его в стане своего любимого клуба, но не оправдал надежд форвард.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
01 мая в 18:51
Не оправдал надежд
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   153 / 954
01 мая в 18:38
Ну значит Федя успел прыгнуть в последний вагон уходящего 🛤 поезда.) 😊.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   157 / 954
01 мая в 18:31
Так вроде его в аренду в бундеслигу отдают?) Не?)
alexando1974
alexando1974 ответил juchok
   355 / 954
01 мая в 18:18
а Павлюченко?
павлюченко никогда неиграл в зените!)))
спартак 1987
спартак 1987 ответил Alex-96
   200 / 954
01 мая в 18:14
есть у нас чёрные нападающие: Зе Луиш и Луис Адриану, а у вас в нападении Эдер и Фарфан белее будут значит?
Баба Яга против
Баба Яга против
   393 / 954
01 мая в 18:00
А может мазуте лучше зеков из тюряги вызволить,и они будут отрабатывать.
Василий 50
Василий 50
   308 / 954
01 мая в 17:42
Правильное решение.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Илья Белкин
   65 / 954
01 мая в 17:34
Это уже пройденный этап. Бери выше - а Кайрат
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 954
01 мая в 17:32
Не зря автомобилисты говорят, что человек всего дважды бывает счастлив, когда покупает автомобиль и когда продаёт его. Такую обузу РЖД повесил себе на шею, что надо билеты на поезда делать дороже, чем на самолеты
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
01 мая в 17:26
Обошел Федот сто "лесов" , сто "болот",
Да все зазря - либо Спартак, либо Заря!!!
Армейская душа
Армейская душа
   562 / 954
01 мая в 17:21
Можно свиньям сбагрить - они всяких Педрав скупают пачками, этот не хуже )))
Alex-96
Alex-96 ответил спартак 1987
   102 / 954
01 мая в 17:16
Вам в Спартак если тока Федю гуталином намазать, вы же в свинарник других форвардистов не берете?
Верг
Верг
   448 / 954
01 мая в 17:15
Локомотив решил вернуть свой кэшбек! феде может пойти на пользу только очищение в енисее)
Alex-96
Alex-96 ответил Alex-96
   102 / 954
01 мая в 17:13
А тебя я не люблю
Ехай, ехай на х.....
Илья Белкин
Илья Белкин
01 мая в 16:42
в Реал наверное собрался
post-navigator
post-navigator
   286 / 954
01 мая в 16:31
Если бы нательная роспись конвертировалась в спортивные результаты - то тогда однозначно: Федя:=Чемпион.
К огромному сожалению, Россия консервативна.
И тату-салоны значимо на результат не влияют.
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