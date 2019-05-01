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Полузащитник «Краснодара» хочет уйти из клуба

01 мая 2019, 17:48

Хавбек «Краснодара» Шарль Каборе решил уйти из клуба по окончании контракта в июне 2019 года.

Сообщается что «быки» уже начали искать замену 31-летнему футболисту. Вероятно, что игрок продолжит карьеру в другом чемпионате. Российские клубы не готовы предложить африканцу зарплату, которую платит «Краснодар» по действующему соглашению.

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Все комментарии
valt134
valt134
   288 / 954
вчера в 14:57
Сильно сдал в игровом плане. Похоже, «наелся». Глаза, как раньше, не горят. Будет где-то «доигрывать»...
Сп62
Сп62 ответил Шуnя771
   469 / 954
вчера в 11:38
Не спеши! (Свадьба в Малиновке).
kip-elev
kip-elev
вчера в 09:59
Много дал в становлении Краснодара. Время идёт, клуб растёт, Каборе стареет. Это жизнь и надо принимать как должное. Ну уж точно Краснодар тебя не забудет, Шарль!
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
01 мая в 23:18
Если хочет уйти , то не зачем держать и жалеть!
-Хостинский-
-Хостинский-
   204 / 954
01 мая в 22:18
Жаль, очень жаль игрок отличный, цепкий, но последнее время хватка стала слабеть
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Питермен
   511 / 954
01 мая в 21:05
Побежали колхозники с галицкого проекта, давно пора на самом деле
А газовый мешок вечен?
Wolf77785
Wolf77785 ответил LOpp
   42 / 954
01 мая в 20:55
С таким цветом кожи только в Зенит
Лучше в Спартак! Вам нужны воспитанники родные!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
01 мая в 20:40
Чернявый не делает поправку на возраст. Умерил бы аппетиты, мог бы и попылить в условном Динамо в ФНЛЕ...
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 20:35
А зачем они нужны? Игнатьев, Сулейманов и К" будут пахать...
Шишанутый
Шишанутый ответил Caniggia
   7 / 954
01 мая в 20:31
И кому этот нигер в 31 год нужен? Не уж то Барсе или МС?
Может Псж. Они всякий шлак скупают типа Падересов купят и Каборе. Глупый мшок.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил ДАША Д
   425 / 954
01 мая в 20:10
Больше чем в Краснодаре ему никто не даст.
В РФ у них доходы на уровне Франции, у хохлов на уровне Голландии. Олигархи запилили Африку - снг edition гы-гы
ATG
ATG ответил Гавроша
   419 / 954
01 мая в 20:09
А кто у них играть будет?
Тебя это мало касается
ATG
ATG ответил cska plus
   419 / 954
01 мая в 20:06
Потеря для быков, причём серъёзная.
Ты один матч смотрел полностью Быков недавний с ЦСКА ? Он бревно, полено . Ещё был таким в Кубани , ничего не изминлось . О какой такой потери ты гоыоришь я хз . Наоборот это к лучшему!
ATG
ATG
   419 / 954
01 мая в 20:04
Вот и славно . Чисто дерево никакущее
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
01 мая в 20:01
И кому этот нигер в 31 год нужен? Не уж то Барсе или МС?
cska plus
cska plus
   18 / 954
01 мая в 19:51
Потеря для быков, причём серъёзная.
particular
particular ответил За адекватность
   1 / 954
01 мая в 19:32
Приветствую. С праздником. Согласен насчет незаменимых. Но игрок хороший (понятно, что не захотел пойти на снижение зарплаты), но я к тому, что замену искать нужно уже раньше было. Олссон пока не впечатляет, да он и несколько другого амплуа, уйдет Перейра (вроде вопрос решенный), сколько людей столько мнений, ну в случае попадания в ЛЧ можно было бы и продлить ( даже с учетом возраста, сдал в игровом плане, желтых много, и.т.д.). Полностью мое мнение, дай Бог найдут лучше и качественнее.
Привет-привет! Взаимно! Каждый своё отметит!
Уходы-приходы, - процессы неизбежные... Руководство должно своевременно просчитывать все нюансы, что бы клубный автомобиль, в один прекрасный момент не остался без колёс!!..
Всех благ и успехов!!!!
За адекватность
За адекватность ответил particular
   68 / 954
01 мая в 19:25
Сказать Спасибо, пожать лапу и найти замену... Незаменимых нет...
Приветствую. С праздником. Согласен насчет незаменимых. Но игрок хороший (понятно, что не захотел пойти на снижение зарплаты), но я к тому, что замену искать нужно уже раньше было. Олссон пока не впечатляет, да он и несколько другого амплуа, уйдет Перейра (вроде вопрос решенный), сколько людей столько мнений, ну в случае попадания в ЛЧ можно было бы и продлить ( даже с учетом возраста, сдал в игровом плане, желтых много, и.т.д.). Полностью мое мнение, дай Бог найдут лучше и качественнее.
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
01 мая в 19:18
Свой след в нашем футболе оставил.можно и уходить.Разве что удалением может успеть отметиться в оставшиеся четыре матча,учитывая его рисковую игру.
ermak6848
ermak6848
   198 / 954
01 мая в 19:15
в Краснодаре есть своя "теплица" , где подрастают юные футболисты пора выпускать ребят в игру а не парить на длинной скамейке.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   105 / 954
01 мая в 19:13
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   105 / 954
01 мая в 19:11
хрюхрю продолжит карьеру?) а то не понятно
kolpankolpan
kolpankolpan
   456 / 954
01 мая в 18:50
Нигро в 31 год мало 2 млн эвро.А все покрикивают про их несчастную жизнь полную унижений.В зад пинка, да посильнее.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Лакшери
   157 / 954
01 мая в 18:46
Травма... Скоро должен вернутся)
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Питермен
   563 / 954
01 мая в 18:45
Дети не писайте в компот! Там повар ноги моет!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
01 мая в 18:44
Давно уже было известно , что Каборе может покинуть Краснодар, вообще не новость.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   153 / 954
01 мая в 18:40
Не плохо отыграл, но уже не тянет.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
01 мая в 18:39
Больше чем в Краснодаре ему никто не даст.
LOpp
LOpp
   24 / 954
01 мая в 18:36
С таким цветом кожи только в Зенит
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
01 мая в 18:34
Вольному воля . (С)
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