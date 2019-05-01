Полузащитник «Краснодара» хочет уйти из клуба

Хавбек «Краснодара» Шарль Каборе решил уйти из клуба по окончании контракта в июне 2019 года.
Сообщается что «быки» уже начали искать замену 31-летнему футболисту. Вероятно, что игрок продолжит карьеру в другом чемпионате. Российские клубы не готовы предложить африканцу зарплату, которую платит «Краснодар» по действующему соглашению.
Уходы-приходы, - процессы неизбежные... Руководство должно своевременно просчитывать все нюансы, что бы клубный автомобиль, в один прекрасный момент не остался без колёс!!..
Всех благ и успехов!!!!
Уходы-приходы, - процессы неизбежные... Руководство должно своевременно просчитывать все нюансы, что бы клубный автомобиль, в один прекрасный момент не остался без колёс!!..
Всех благ и успехов!!!!