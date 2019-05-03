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Абрамович не планирует продавать «Челси»

сегодня, 11:44

Владелец «Челси» Роман Абрамович не собирается продавать клуб.

Ранее сообщалось, что английский миллиардер Джим Рэтклифф хочет стать новым владельцем «синих». Сегодня появились слухи, что россиянин не вел с ним переговоры и не планирует избавляться от клуба.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

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Romeo 777
Romeo 777 ответил Медив
   194 / 954
сегодня в 16:13
Ради интереса, почему у тебя продолжает бомбить от Челси? Все из-за того, что Челси послал Баварию, когда она хотела утянуть игрока клуба? А если бы Челси сейчас приставал к каждому воспитаннику Баварии, вешал на уши про место в основе, номера с 1 по 11 и зарплату в 150к в неделю, только ради того, чтобы игрок не подписывал контракт с Баварией и разругался со всеми немецкими дедами в руководстве... Ты бы тогда нормально к Челси стал относиться? Хочу понять логику.
Не старайся понять логику, она просто отсутствует у этого обиженного человека. Самое забавное было то, как он тут мне утверждал, что пока типа Баварка не стала интересоваться КХО, что на него даже Челси внимания не обращал...а он даже и не знал, что КХО провёл ещё летом полноценный сбор и играл почти во всех матчах предсезонки, а по ходу сезона регулярно играл в ЛЕ...я уже не говорю о том, что его ещё 17-ти летним Конте включил его в заявку ЛЧ против Барселоны в сезоне 17-18, тогда играл в кубках, суперкубке. Короче это клиника, не парься. И самое забавное то, что "фанат" баварки говорит о крысах....
obana777
obana777
   240 / 954
сегодня в 15:15
Для него Челси, как брелок.
ilyafrom
ilyafrom
   155 / 954
сегодня в 14:36
Отдай мне, я продам
abramjan
abramjan ответил Bavaria_M
   408 / 954
сегодня в 14:26
Правильно лучше расформировать этот крысиный притон.
причем здесь крысиный притон? речь не о баварии
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
сегодня в 14:03
еще не время
Belgie2009
Belgie2009
   938 / 954
сегодня в 12:34
Пока есть народные бабки рф вряд ли он продаст..
Медив
Медив ответил Bavaria_M
   171 / 954
сегодня в 12:13
Правильно лучше расформировать этот крысиный притон.
Ради интереса, почему у тебя продолжает бомбить от Челси? Все из-за того, что Челси послал Баварию, когда она хотела утянуть игрока клуба?
А если бы Челси сейчас приставал к каждому воспитаннику Баварии, вешал на уши про место в основе, номера с 1 по 11 и зарплату в 150к в неделю, только ради того, чтобы игрок не подписывал контракт с Баварией и разругался со всеми немецкими дедами в руководстве... Ты бы тогда нормально к Челси стал относиться? Хочу понять логику.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
сегодня в 12:07
Челси может выиграть Лигу Европы. Какой дурак будет продавать клуб с трофеями.
Bavaria_M
Bavaria_M
   386 / 954
сегодня в 12:06
Правильно лучше расформировать этот крысиный притон.
волгодон 2
волгодон 2
   195 / 954
сегодня в 12:06
все привыкли к чукоткому Челси и другой вариант не приемлем!)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   775 / 954
сегодня в 12:05
Жизнь может заставить.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
сегодня в 12:03
Тогда пусть Анжи в довесок возьмёт. Это совсем дёшево.
311
311
   53 / 954
сегодня в 11:57
На три буквы послал Гарри Поттера!)
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