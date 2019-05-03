Абрамович не планирует продавать «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович не собирается продавать клуб.
Ранее сообщалось, что английский миллиардер Джим Рэтклифф хочет стать новым владельцем «синих». Сегодня появились слухи, что россиянин не вел с ним переговоры и не планирует избавляться от клуба.
Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
А если бы Челси сейчас приставал к каждому воспитаннику Баварии, вешал на уши про место в основе, номера с 1 по 11 и зарплату в 150к в неделю, только ради того, чтобы игрок не подписывал контракт с Баварией и разругался со всеми немецкими дедами в руководстве... Ты бы тогда нормально к Челси стал относиться? Хочу понять логику.
А если бы Челси сейчас приставал к каждому воспитаннику Баварии, вешал на уши про место в основе, номера с 1 по 11 и зарплату в 150к в неделю, только ради того, чтобы игрок не подписывал контракт с Баварией и разругался со всеми немецкими дедами в руководстве... Ты бы тогда нормально к Челси стал относиться? Хочу понять логику.