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«Зенит» вылетел в Грозный

сегодня, 14:36
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

Футболисты «Зенита» сегодня вылетели в Грозный на матч против местного «Ахмата». Поединок состоится завтра в 16:30 по мск времени.

Отметим, что «сине-бело-голубые» уже в этой встрече могут оформить чемпионский титул.

 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Doping87
   8 / 954
сегодня в 17:20
У Зенита нет клубного самолёта. Есть один борт с рекламой Зенита, но он выполняет регулярные рейсы. И только если он свободен, то Зенит летит на нём. Ни у одного клуба РПЛ нет собственного самолёта, есть только контракты с авиакомпаниями которые предоставляют аренду воздушного судна.
Не "если он свободен, то Зенит летит на нём." - как говоришь ты...
А "Этот самолёт станет совершать и регулярные рейсы, когда на нём не будет летать «Зенит». - подчеркнул гендиректор «России» Василий Мешков.

...а это две большие разницы...)))
Питер рулит
Питер рулит ответил Али Самаркандский
   93 / 954
сегодня в 16:40
Зенит вылетит в Грозном.
Карандаш подарить?!?
Союзник противников
Союзник противников ответил Ленинградец 37
   20 / 954
сегодня в 16:35
Зенит продал Паредеса дороже чем купил Ракицкого и Азмуна, еще и заработали, а ты и тебе подобные хоть арифметику бы учили в школе
Я вот учился давно,и вдруг,после твоих слов,вспомнил одну задачку :Если в одном месте что-то убывает,то в другом-прибывает.Вопрос :Как называются эти заветные места???
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
сегодня в 16:34
Удачи ахматычам,а то скучно стало после многочисленных заявлений питерманов.
Ленинградец 37
Ленинградец 37 ответил makkie
   401 / 954
сегодня в 16:13
Денег нет, все на Ракицких и Азмунов ушло :))
Зенит продал Паредеса дороже чем купил Ракицкого и Азмуна, еще и заработали, а ты и тебе подобные хоть арифметику бы учили в школе
Doping87
Doping87 ответил дурман
   88 / 954
сегодня в 16:09
РФПЛ? Ты отстал от жизни, нет такой лиги больше.
Doping87
Doping87
   88 / 954
сегодня в 16:07
Зенит Чемпион, дело времяни!)
Ленинградец 37
Ленинградец 37 ответил Морозовский
   401 / 954
сегодня в 16:06
Бакланы стаей вылетели в Грозный!
Ты то кто? Те за кого болеешь где? хахаха
Doping87
Doping87 ответил Jeck Denielse
   88 / 954
сегодня в 16:06
У Зенита нет клубного самолёта. Есть один борт с рекламой Зенита, но он выполняет регулярные рейсы. И только если он свободен, то Зенит летит на нём. Ни у одного клуба РПЛ нет собственного самолёта, есть только контракты с авиакомпаниями которые предоставляют аренду воздушного судна.
Parovoznic
Parovoznic ответил серый1925
   56 / 954
сегодня в 15:39
вперёд к победе Зенит и нечего обращать внимание на все эти не адекватные от безысходности и зависти укольчики
Дыааа!
И нечего обращать внимание на "без грамотные" (с) посты
:)
серый1925
серый1925
   292 / 954
сегодня в 15:37
вперёд к победе Зенит и нечего обращать внимание на все эти не адекватные от безысходности и зависти укольчики
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
   5 / 954
сегодня в 15:31
Чего с клубным самолётом ??? Почему на этом "кукурузнике" летят ??
Завонялся - проходит плановую дегазацию.
makkie
makkie ответил Parovoznic
   11 / 954
сегодня в 15:27
Чёйта нет? В Тюменской области газ кончился?)))
Вентили перекрыли, а заодно и транш от Газпрома :)
Arragon
Arragon ответил Parovoznic
сегодня в 15:24
Бомжаиль...
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
сегодня в 15:24
Бакланы стаей вылетели в Грозный!
Parovoznic
Parovoznic ответил makkie
   56 / 954
сегодня в 15:23
Денег нет, все на Ракицких и Азмунов ушло :))
Чёйта нет?
В Тюменской области газ кончился?)))
Parovoznic
Parovoznic ответил Питермен
   56 / 954
сегодня в 15:22
Страна за Зенит! Вперед за Питер
Какая именно страна?
Часом не Израиль?))))))
Питермен
Питермен
   22 / 954
сегодня в 15:17
Страна за Зенит! Вперед за Питер
makkie
makkie ответил Jeck Denielse
   11 / 954
сегодня в 15:11
Чего с клубным самолётом ??? Почему на этом "кукурузнике" летят ??
Денег нет, все на Ракицких и Азмунов ушло :))
DorianGrey
DorianGrey
   348 / 954
сегодня в 15:10
Зенит вылетел. - законченные предложение ))))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   423 / 954
сегодня в 15:04
Зенит вылетит в Грозном.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   261 / 954
сегодня в 15:03
За поражением вылетел?
Parovoznic
Parovoznic ответил mihaluch
   56 / 954
сегодня в 15:00
Непорядок,вылетел то вылетел написали, а чем кормили и поили в самолёте осталось тайной.
Это будет в следующей сенсации)
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
сегодня в 14:59
Непорядок,вылетел то вылетел написали, а чем кормили и поили в самолёте осталось тайной.
Parovoznic
Parovoznic ответил дурман
   56 / 954
сегодня в 14:58
Зенит вылетил из РФПЛ
Орнул!))))))))))))))))))))))
дурман
дурман ответил Parovoznic
   90 / 954
сегодня в 14:54
Зенит вылетил из РФПЛ
ermak6848
ermak6848
   198 / 954
сегодня в 14:53
ну, что ж фк " Ахмат " - сам Аллах пред располагает у " Зенита " -выиграть...
Вперёд Грозный!
Parovoznic
Parovoznic
   56 / 954
сегодня в 14:50
Ждём других сенсаций:
"Зенит прилетел в Питер!"
"Зенит поехал в гостиницу"
"Зенит приехал в гостиницу"
"Зенит поужинал"...
:)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
сегодня в 14:50
Чего с клубным самолётом ???
Почему на этом "кукурузнике" летят ??
Parovoznic
Parovoznic
   56 / 954
сегодня в 14:49
Сенсация, ёпть))))
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