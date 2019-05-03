«Зенит» вылетел в Грозный

Футболисты «Зенита» сегодня вылетели в Грозный на матч против местного «Ахмата». Поединок состоится завтра в 16:30 по мск времени.
Отметим, что «сине-бело-голубые» уже в этой встрече могут оформить чемпионский титул.
Футболисты «Зенита» сегодня вылетели в Грозный на матч против местного «Ахмата». Поединок состоится завтра в 16:30 по мск времени.
Отметим, что «сине-бело-голубые» уже в этой встрече могут оформить чемпионский титул.
А "Этот самолёт станет совершать и регулярные рейсы, когда на нём не будет летать «Зенит». - подчеркнул гендиректор «России» Василий Мешков.
...а это две большие разницы...)))
А "Этот самолёт станет совершать и регулярные рейсы, когда на нём не будет летать «Зенит». - подчеркнул гендиректор «России» Василий Мешков.
...а это две большие разницы...)))
И нечего обращать внимание на "без грамотные" (с) посты
:)
И нечего обращать внимание на "без грамотные" (с) посты
:)
В Тюменской области газ кончился?)))
В Тюменской области газ кончился?)))
Часом не Израиль?))))))
Часом не Израиль?))))))
Вперёд Грозный!
Вперёд Грозный!
"Зенит прилетел в Питер!"
"Зенит поехал в гостиницу"
"Зенит приехал в гостиницу"
"Зенит поужинал"...
:)
"Зенит прилетел в Питер!"
"Зенит поехал в гостиницу"
"Зенит приехал в гостиницу"
"Зенит поужинал"...
:)
Почему на этом "кукурузнике" летят ??
Почему на этом "кукурузнике" летят ??