«Зенит» вылетел в Грозный

сегодня, 14:36

Футболисты «Зенита» сегодня вылетели в Грозный на матч против местного «Ахмата». Поединок состоится завтра в 16:30 по мск времени.

Отметим, что «сине-бело-голубые» уже в этой встрече могут оформить чемпионский титул.