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Почеттино: «Что бы ни случилось дальше, я горжусь „Тоттенхэмом“»

вчера, 18:44
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Борнмута» в матче 37-го тура АПЛ (0:1). С 48-й минуты «шпоры» играли вдевятером.

Очень больно, когда у тебя на два игрока меньше, чем у соперника. Эти решения мы не можем изменить, так что нужно двигаться дальше.

Впереди у нас два финала - с «Аяксом» и «Эвертоном». Всё в наших руках. Мы в любом случае можем гордиться, ведь никто не ожидал, что «Тоттенхэм» будет на тех позициях, где находится сейчас.

Мы сражаемся с шестью командами. Всем шестерым невозможно уместиться в первой четверке. Что бы ни случилось, я чувствую гордость.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил Vera - Waltham Forest
   222 / 1014
сегодня в 11:15
В зависимости на каком этапе чемпионата. В сентябре на место в BIG FOUR претендовало 20 команд, а щас действительно только 4 клуба так как первые два уже и теоретически заняли свои места в этой четвёрке. На теории ШПОРЫ могут оказаться и на 6-ом месте, но на практике скорее всего на 3 или 4.
зачем эти лекции, мой друг? Мы понимаем, на каком этапе..
azkan
azkan
   149 / 1014
сегодня в 09:11
Фойт долбанный. Ну опоздал с подкатом, но на какой ...й поднимать ногу?!
Подставили Покета Сон и Фойт.
Zak11
Zak11
   309 / 1014
вчера в 21:17
Никто не ожидал. Команда без трансферов уже почти два года. Бабло тратилось очень грамотно. Тоттенхэм тот клуб который не сорил деньгами и очень высоко смог подняться. Уважение Почеттино.
dzvinka
dzvinka
   100 / 1014
вчера в 21:10
с тремя, за 2 места. 4 команды на два места в топ-4 - рубка знатная вышла, не поспориш.
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest ответил Neymar 10
   367 / 1014
вчера в 19:48
гордиться 0 трофеями за сезон ежегодно , это так по " шпоровски " и в след году в конце сезона мы обязательно здесь соберемся и снова будем читать похожее как две капли интервью от чиполи ... ой поччетино , прошу прощения .
Вы здесь соберётесь ? Ещё один соберун соккерский)))))
Neymar 10
Neymar 10
   197 / 1014
вчера в 19:41
гордиться 0 трофеями за сезон ежегодно , это так по " шпоровски " и в след году в конце сезона мы обязательно здесь соберемся и снова будем читать похожее как две капли интервью от чиполи ... ой поччетино , прошу прощения .
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest ответил lobsterdam
   367 / 1014
вчера в 19:34
с перепугу считать разучился: за место в 4-ке борьбу ведут 4 клуба, но не 6!
В зависимости на каком этапе чемпионата. В сентябре на место в BIG FOUR претендовало 20 команд, а щас действительно только 4 клуба так как первые два уже и теоретически заняли свои места в этой четвёрке. На теории ШПОРЫ могут оказаться и на 6-ом месте, но на практике скорее всего на 3 или 4.
lobsterdam
lobsterdam
   222 / 1014
вчера в 19:21
с перепугу считать разучился: за место в 4-ке борьбу ведут 4 клуба, но не 6!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   792 / 1014
вчера в 19:06
Да все нормально, парни крепкие, просто видать сил на концовку не хватает, да ещё такой прогресс в Лиге Чемпионов, да и внутри чемпионата битва идёт, Шпоры-Молодцы, согласен с тренером
ДСА
ДСА
   147 / 1014
вчера в 19:01
Неприятное поражение, но терпимо.
DXTK
DXTK
   103 / 1014
вчера в 18:56
Я тоже горжусь, но хотелось бы остаться в ТОП 4 на следующий сезон.
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