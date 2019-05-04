Почеттино: «Что бы ни случилось дальше, я горжусь „Тоттенхэмом“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Борнмута» в матче 37-го тура АПЛ (0:1). С 48-й минуты «шпоры» играли вдевятером.

Очень больно, когда у тебя на два игрока меньше, чем у соперника. Эти решения мы не можем изменить, так что нужно двигаться дальше.

Впереди у нас два финала - с «Аяксом» и «Эвертоном». Всё в наших руках. Мы в любом случае можем гордиться, ведь никто не ожидал, что «Тоттенхэм» будет на тех позициях, где находится сейчас.

Мы сражаемся с шестью командами. Всем шестерым невозможно уместиться в первой четверке. Что бы ни случилось, я чувствую гордость.