Наингголан: «„Интер“ должен выйти в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан дал комментарий после матча 35-го тура Серии А против «Удинезе» (0:0).

Сегодня мы упустили несколько важных очков, но можем восполнить эту потерю на следующей неделе в матче с «Кьево».

В худшем случае мы всё ещё будем в тройке, опережая «Аталанту» на одно очко, но мы знаем, что нам будет трудно в каждом из оставшихся матчей. Однако всё в наших руках.

Теперь впереди у нас три финала, и нам необходимо попасть в Лигу чемпионов.