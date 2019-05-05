ГлавнаяНовости

Наингголан: «„Интер“ должен выйти в Лигу чемпионов»

сегодня, 07:02
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе0 : 0Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан дал комментарий после матча 35-го тура Серии А против «Удинезе» (0:0).

Сегодня мы упустили несколько важных очков, но можем восполнить эту потерю на следующей неделе в матче с «Кьево».

В худшем случае мы всё ещё будем в тройке, опережая «Аталанту» на одно очко, но мы знаем, что нам будет трудно в каждом из оставшихся матчей. Однако всё в наших руках.

Теперь впереди у нас три финала, и нам необходимо попасть в Лигу чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Михайлович: «Мы имеем психологическое преимущество над „Миланом“»
Сегодня, 12:54 Комментарии0
Лофтус-Чик: «Челси» должен играть в Лиге чемпионов каждый сезон"
Сегодня, 12:35 Комментарии0
Кэхилл: «Мне очень трудно уважать Сарри»
Сегодня, 12:26 Комментарии2
Румменигге: «Роббен и Рибери очень помогли „Баварии“»
Сегодня, 12:06 Комментарии3
Рибери: «Прощание не будет легким»
Сегодня, 11:49 Комментарии0
Маран - о продлении контракта: «Приятно получить такое проявление веры»
Сегодня, 11:43 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Требл Наингголона
Требл Наингголона
   38 / 1014
сегодня в 09:34
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона ответил Кошмары Модрича
       38 / 1014
    сегодня в 09:32
    выйдим конечно чтобы удовлетворять нормальные клубы
      Кошмары Модрича
      Кошмары Модрича
         447 / 1014
      сегодня в 09:12
      выйдим конечно чтобы удовлетворять нормальные клубы
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry ответил Так Себе Аналитик
         1004 / 1014
      сегодня в 08:43
      Нули даже "Удинезе" не смогли обыграть, но бесполезный требл все равно намекает, что китайские хозяева так или иначе купят ЛЧ. Вся суть проекта.
      Ты за Арсенал переживай, опять без ЛЧ останется
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry ответил Так Себе Аналитик
         1004 / 1014
      сегодня в 08:42
      Нули даже "Удинезе" не смогли обыграть, но бесполезный требл все равно намекает, что китайские хозяева так или иначе купят ЛЧ. Вся суть проекта.
        cska plus
        cska plus
           26 / 1014
        сегодня в 08:35
        Как можно без побед добиться чего то.
        вячеслав остапенко
        вячеслав остапенко
           191 / 1014
        сегодня в 08:21
        Я думаю на выезде Интер проигрет
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик
           24 / 1014
        сегодня в 08:08
        Нули даже "Удинезе" не смогли обыграть, но бесполезный требл все равно намекает, что китайские хозяева так или иначе купят ЛЧ. Вся суть проекта.
        STVA 1
        STVA 1
           46 / 1014
        сегодня в 07:46
        Еще пара такиз матчей и выйдете в ЛЕ!!!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100