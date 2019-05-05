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Спаллетти: «Должны играть так, как в первом тайме с „Удинезе“»

сегодня, 05:26
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе0 : 0Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвёл итоги матча 35-го тура Серии А против «Удинезе» (0:0).

Мы слишком часто ошибались в передачах. С течением времени процент точности передач становился только хуже.

Мы должны основываться на своём первом тайме и продолжать играть так постоянно. Когда мы находим разрывы между линиями, важно лучше завершать свои атаки.

Были ситуации, из которых мы должны были извлечь больше. Если команда 10 раз заходила с мячом во вратарскую соперника, в итоге она должна забить хотя бы один гол, а не заработать одни лишь угловые.

На старте игры мы делали то, что и должны были, но после перерыва нам не хватало точности. Мы много владели мячом, и, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе это приносит свои плоды.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   1004 / 1014
сегодня в 08:38
Чет совсем на поле не видно было атаки. только разрушали
ДАША Д
ДАША Д
   128 / 1014
сегодня в 06:22
Неудачная игра.
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