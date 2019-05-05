Спаллетти: «Должны играть так, как в первом тайме с „Удинезе“»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвёл итоги матча 35-го тура Серии А против «Удинезе» (0:0).

Мы слишком часто ошибались в передачах. С течением времени процент точности передач становился только хуже.

Мы должны основываться на своём первом тайме и продолжать играть так постоянно. Когда мы находим разрывы между линиями, важно лучше завершать свои атаки.

Были ситуации, из которых мы должны были извлечь больше. Если команда 10 раз заходила с мячом во вратарскую соперника, в итоге она должна забить хотя бы один гол, а не заработать одни лишь угловые.

На старте игры мы делали то, что и должны были, но после перерыва нам не хватало точности. Мы много владели мячом, и, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе это приносит свои плоды.