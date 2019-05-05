Маркизио: «„Зенит“ в моем сердце»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поздравил команду с чемпионством.

Я покинул дом и нашел семью в шести тысячах километрах от него. Я оставил свои мечты и нашел новые. Мне пришлось покинуть команду своего сердца и найти новую, которая вошла в мое сердце. Я выиграл семь Скудетто подряд, а теперь завоевал восьмой титул. Это действительно W8NDERFUL. «Зенит» в моем сердце, как семья в России.