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Маркизио: «„Зенит“ в моем сердце»

сегодня, 08:36

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поздравил команду с чемпионством.

Я покинул дом и нашел семью в шести тысячах километрах от него. Я оставил свои мечты и нашел новые. Мне пришлось покинуть команду своего сердца и найти новую, которая вошла в мое сердце. Я выиграл семь Скудетто подряд, а теперь завоевал восьмой титул. Это действительно W8NDERFUL. «Зенит» в моем сердце, как семья в России.

 

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 1014
сегодня в 11:38
6 тысяч км.? Это наверное по пути через северный полюс. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 1014
сегодня в 11:35
Завоевал это громко сказано. Гыгыгы
Брулин
Брулин
   29 / 1014
сегодня в 11:23
За такие деньги ,можно и Торино ,с Миланом и Интером полюбить.
kotmyshka
kotmyshka
   114 / 1014
сегодня в 10:38
еще бы
порт
порт
   239 / 1014
сегодня в 10:01
В сердце "Зенит", а в руках костыли.
galem72
galem72
   434 / 1014
сегодня в 09:57
"...покинул дом и нашел семью в шести тысячах километрах от него..."

Этот туринский утиль думает, что Юва базировалась в Африке? ))
poodle
poodle
   218 / 1014
сегодня в 09:36
Маркизио конечно крут,но толком то свой класс так и не показал,я рад что жена бизнес свой открыла в Питере,и ты здесь освоился,но ёпт,пора уже играть,сколько можно лечиться?!!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   337 / 1014
сегодня в 09:19
" Зенит в моем сердце"- на итальянский переводится " газпромовские сольди в моем кошельке" .
Zenit_84
Zenit_84
   125 / 1014
сегодня в 09:12
Одно он не итальянец? Какие 6000? Или математику в школе не учил.
Морозовский
Морозовский
   4 / 1014
сегодня в 09:01
КОЩУНСТВУЕТ НАД "ЗЕНЕЙ" ОЧЕРЕДНОЙ МАКАРОННИК!
kastites
kastites
   55 / 1014
сегодня в 08:50
Я, ещё осенью написал ,что он после прихода в ЗЕНИТ ,весной 19 года Чемпионом России станет
cska plus
cska plus
   26 / 1014
сегодня в 08:44
Ни одному слову не верю, чисто поздравить может.
parallels
parallels
   1 / 1014
сегодня в 08:43
яндекс карты утверждают, что по прямой от турина 2230км.
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
   944 / 1014
сегодня в 08:42
Какие 6 тысяч ? Даже тут лапшу на уши пытается накрутить. Бесполезный отработанный материал . Никогда не подумал бы , что в Ювентосе могут играть такие футболисты
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