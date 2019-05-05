«Челси» завоевал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон

вчера, 21:53

«Челси» стал третьей английской командой, которая будет представлять страну в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Это стало возможным после того, как в рамках 37-го тура осечки допустили «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Синие» стали недосягаемыми для своих конкурентов, они уже не опустятся ниже четвертого места.