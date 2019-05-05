«Челси» завоевал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон

«Челси» стал третьей английской командой, которая будет представлять страну в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Это стало возможным после того, как в рамках 37-го тура осечки допустили «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Синие» стали недосягаемыми для своих конкурентов, они уже не опустятся ниже четвертого места.
Если Арсенал выйграет ЛЕ, то в сл. сезоне будет 5 англ. команд в ЛЧ. Но если Челси или Айнтрахт - в любом случае 4
Если Арсенал выйграет ЛЕ, то в сл. сезоне будет 5 англ. команд в ЛЧ. Но если Челси или Айнтрахт - в любом случае 4
Но все дружно начали сливать свои матчи. И впереди даже бронза замаячило)
А в ЛЧ 12 года нам не то что повезло, ведь играли то без пол команды, крупно повезло!
И курам крупно повезло тогда)) И что вы бы делали в ЛЧ? Не вышли бы из группы.
Так что правильно Челси вас убрали из списка ЛЧистов))
Но все дружно начали сливать свои матчи. И впереди даже бронза замаячило)
А в ЛЧ 12 года нам не то что повезло, ведь играли то без пол команды, крупно повезло!
И курам крупно повезло тогда)) И что вы бы делали в ЛЧ? Не вышли бы из группы.
Так что правильно Челси вас убрали из списка ЛЧистов))
Если в последнем все не про ..те)
Зато Челси еще в ЛЕ и финал не за горами.
Если в последнем все не про ..те)
Зато Челси еще в ЛЕ и финал не за горами.
Сарри уже мне начинает нравится. Можно его и оставить. Теперь наверное он понимает, что в четыре фронта играть нельзя, если у тебя нет второго равного состава. Поэтому в следующем сезоне он вряд ли допустит такую ошибку.
Но с другой стороны скорее не будет Азара, а это будет большой потерей.
Сарри уже мне начинает нравится. Можно его и оставить. Теперь наверное он понимает, что в четыре фронта играть нельзя, если у тебя нет второго равного состава. Поэтому в следующем сезоне он вряд ли допустит такую ошибку.
Но с другой стороны скорее не будет Азара, а это будет большой потерей.
вспоминаем пенку косого Роббена 12 года
вспоминаем пенку косого Роббена 12 года
Игроки и Сарри противились, но Арсенал и МЮ те ещё топчики
Игроки и Сарри противились, но Арсенал и МЮ те ещё топчики