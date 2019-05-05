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«Челси» завоевал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон

вчера, 21:53

«Челси» стал третьей английской командой, которая будет представлять страну в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Это стало возможным после того, как в рамках 37-го тура осечки допустили «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Синие» стали недосягаемыми для своих конкурентов, они уже не опустятся ниже четвертого места.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил bsww
   254 / 1009
сегодня в 03:29
Вообще-то Челси может спокойно и с третьего места АПЛ отправиться в ЛЕ, если Тоттенхэм и Арсенал выиграют ЛЧ и ЛЕ соответственно, но при этом в АПЛ Тоттенхэм - 4-й, Арсенал - 5-й, а ЧЕЛСИ - 3-й
Нет нет, это уже так не работает. С тех пор как Челси выйграл ЛЧ и занял место Тоттенхема в сл. розыгрыше, правила изменили, что бы такой несправедливости больше небыло

Если Арсенал выйграет ЛЕ, то в сл. сезоне будет 5 англ. команд в ЛЧ. Но если Челси или Айнтрахт - в любом случае 4
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1009
сегодня в 00:12
Значит Сарри справился с работой. Путевка в ЛЧ, команда в полуфинале ЛЕ. Вот а вы его ругали болелщики Челсе! Совсем зажрались. Но не чего скоро Абрамович посадит вас на голодный паек финансированее сокращается всех лидеров распродадут и будете с Эвертоном боротся за зону ЛЕ как в старые добрые времена до того пока не стали мешком.
bsww
bsww ответил Romeo 777
   302 / 1009
сегодня в 00:00
Да все участники из Англии уже понятны. Тоттенхэм если даже сольёт последний матч, а Арсенал выиграет, то по разнице забитых и пропущенных (+8) пушкари останутся на 5 месте.
Вообще-то Челси может спокойно и с третьего места АПЛ отправиться в ЛЕ, если Тоттенхэм и Арсенал выиграют ЛЧ и ЛЕ соответственно, но при этом в АПЛ Тоттенхэм - 4-й, Арсенал - 5-й, а ЧЕЛСИ - 3-й
George-CFC
George-CFC ответил cannongun
   215 / 1009
вчера в 23:51
Смешно звучит)
bsww
bsww ответил Romeo 777
   302 / 1009
вчера в 23:45
Да все участники из Англии уже понятны. Тоттенхэм если даже сольёт последний матч, а Арсенал выиграет, то по разнице забитых и пропущенных (+8) пушкари останутся на 5 месте.
Вот именно сейчас +8 в пользу Тоттенхэма. Если Тоттенхэм проигрывает -4, а Арсенал выигрывает +4, то дальше едет Арсенал, ибо у него уже сейчас мячей забито больше, чем у Тоттенхэма. Итого Арсенал победил 4-0, Тоттенхэм проиграл 10-14 и Тоттенхэм на четвёртом месте, если Арсенал 4-0, а Тоттенхэм 8-12, то на четвёртом месте будет Арсенал. При счёте Арсенал 4-0, Тоттенхэм 9-13, то между клубами будет "золотой матч"
juvenale
juvenale ответил dzvinka
   15 / 1009
вчера в 23:31
а тебе лишь бы свой неликвид спихнуть)))
ну посмотри на его статистику))он даже в Италии в последнем сезоне столько не забивал
112910315
112910315
   54 / 1009
вчера в 23:14
Без Азара, если он уйдёт, нечего делать Челси в ЛЧ
dzvinka
dzvinka ответил juvenale
   69 / 1009
вчера в 23:13
Игуаина главное выкупите
а тебе лишь бы свой неликвид спихнуть)))
dzvinka
dzvinka
   69 / 1009
вчера в 23:12
Сарри и его сынуля старались как могли, но Арсенал и МЮ не пощадили, и насильно впихнули его в ЛЧ на следующий сезон... с баном на трансферы и возможно ушедшим Азаром... вот так сезончик ждет макаронника, похлеще нынешнего))
juvenale
juvenale ответил azkan
   15 / 1009
вчера в 23:08
Да, везет. С такой слабой игрой я не думал, что попадем в четверку. Но все дружно начали сливать свои матчи. И впереди даже бронза замаячило) А в ЛЧ 12 года нам не то что повезло, ведь играли то без пол команды, крупно повезло! И курам крупно повезло тогда)) И что вы бы делали в ЛЧ? Не вышли бы из группы. Так что правильно Челси вас убрали из списка ЛЧистов))
а кого не было напомни плз
juvenale
juvenale
   15 / 1009
вчера в 23:07
Игуаина главное выкупите
azkan
azkan ответил cannongun
   73 / 1009
вчера в 22:35
пепец пенсия , как же вам непадецки везет который раз вспоминаем пенку косого Роббена 12 года
Да, везет. С такой слабой игрой я не думал, что попадем в четверку.
Но все дружно начали сливать свои матчи. И впереди даже бронза замаячило)
А в ЛЧ 12 года нам не то что повезло, ведь играли то без пол команды, крупно повезло!
И курам крупно повезло тогда)) И что вы бы делали в ЛЧ? Не вышли бы из группы.
Так что правильно Челси вас убрали из списка ЛЧистов))
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   829 / 1009
вчера в 22:35
Эта новость не может не радовать!
azkan
azkan ответил cannongun
   73 / 1009
вчера в 22:29
в последнем туре вы займете 4-е место, вот что будет
Да и хрен с ним с этим третьим местом. Куры больше заслужили.
Если в последнем все не про ..те)
Зато Челси еще в ЛЕ и финал не за горами.
azkan
azkan
   73 / 1009
вчера в 22:26
Челси с возвращением в Лигу чемпионов!
Сарри уже мне начинает нравится. Можно его и оставить. Теперь наверное он понимает, что в четыре фронта играть нельзя, если у тебя нет второго равного состава. Поэтому в следующем сезоне он вряд ли допустит такую ошибку.
Но с другой стороны скорее не будет Азара, а это будет большой потерей.
cannongun
cannongun ответил azkan
   92 / 1009
вчера в 22:25
Не говори. Игру в поддавки Челси как бы закончил, а Арсенал, ТТХ и МЮ все не могут остановится))) Что еще будет в последнем туре.
в последнем туре вы займете 4-е место, вот что будет
cannongun
cannongun
   92 / 1009
вчера в 22:25
пепец пенсия , как же вам непадецки везет который раз
вспоминаем пенку косого Роббена 12 года
azkan
azkan ответил George-CFC
   73 / 1009
вчера в 22:22
Всех синих с выходом в ЛЧ 2019/20. Игроки и Сарри противились, но Арсенал и МЮ те ещё топчики
Не говори. Игру в поддавки Челси как бы закончил, а Арсенал, ТТХ и МЮ все не могут остановится))) Что еще будет в последнем туре.
George-CFC
George-CFC
   215 / 1009
вчера в 22:15
Всех синих с выходом в ЛЧ 2019/20.
Игроки и Сарри противились, но Арсенал и МЮ те ещё топчики
Romeo 777
Romeo 777
   250 / 1009
вчера в 22:03
Да все участники из Англии уже понятны. Тоттенхэм если даже сольёт последний матч, а Арсенал выиграет, то по разнице забитых и пропущенных (+8) пушкари останутся на 5 месте.
удав
удав
   140 / 1009
вчера в 21:56
вот и славненько=)осталось взять бронзу и кубок Лиги европы
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