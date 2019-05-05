«Лидс», «Астон Вилла», «Вест Бромвич» и «Дерби» поспорят за выход в АПЛ

вчера, 16:38

Завершился сезон в Чемпионшипе, по итогам которого прямое повышение в классе заработали «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед».

Оставшуюся путевку разыграют между собой четыре команды: «Лидс», «Астон Вилла», «Вест Бромвич» и «Дерби Каунти».

В 1/2 финала плей-офф «Лидс» сыграет с «Дерби», а «Астон Вилла» - с «Вест Бромвичем».