«Лидс», «Астон Вилла», «Вест Бромвич» и «Дерби» поспорят за выход в АПЛ

Завершился сезон в Чемпионшипе, по итогам которого прямое повышение в классе заработали «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед».
Оставшуюся путевку разыграют между собой четыре команды: «Лидс», «Астон Вилла», «Вест Бромвич» и «Дерби Каунти».
В 1/2 финала плей-офф «Лидс» сыграет с «Дерби», а «Астон Вилла» - с «Вест Бромвичем».
У бирмингемцев шансов, конечно, поболее.
Жаль что финал плей-офф не в один день с финалом ЛЧ. В прошлом сезоне отличный разогрев вышел.
У бирмингемцев шансов, конечно, поболее.
Жаль что финал плей-офф не в один день с финалом ЛЧ. В прошлом сезоне отличный разогрев вышел.
Который сезон уже начинают отлично,а концовку проваливают.(
Который сезон уже начинают отлично,а концовку проваливают.(