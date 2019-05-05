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«Лидс», «Астон Вилла», «Вест Бромвич» и «Дерби» поспорят за выход в АПЛ

вчера, 16:38

Завершился сезон в Чемпионшипе, по итогам которого прямое повышение в классе заработали «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед».

Оставшуюся путевку разыграют между собой четыре команды: «Лидс», «Астон Вилла», «Вест Бромвич» и «Дерби Каунти».

В 1/2 финала плей-офф «Лидс» сыграет с «Дерби», а «Астон Вилла» - с «Вест Бромвичем».

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
   638 / 1009
сегодня в 04:08
Лидс!!!!! Биелсу в АПЛ!!!!!
Charlie Scene
Charlie Scene
   431 / 1009
вчера в 19:22
повышения в классе желаю Лидсу и персонально Марсело Бьелсе.
RMUKMU
RMUKMU
   165 / 1009
вчера в 18:57
Удачи победителю пары Вилла - Вест Бром и персонально Туанзебе, Честеру и Джонстону.
У бирмингемцев шансов, конечно, поболее.
Жаль что финал плей-офф не в один день с финалом ЛЧ. В прошлом сезоне отличный разогрев вышел.
311
311
   78 / 1009
вчера в 18:34
Удачи Терри и Лэмпарду!)
barcamilan
barcamilan
   515 / 1009
вчера в 18:00
я за лидс и АВ
Медив
Медив
   152 / 1009
вчера в 18:00
Удачи Лэмпсу и Маунту с Томори, ну или Терри и Абрахаму
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   337 / 1009
вчера в 17:33
Первое серьёзное испытание для Лэмпарда на тренерском поприще.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   58 / 1009
вчера в 17:14
Хотелось бы что бы Астон вилла вернулась в Апл ,старый добротный клуб.
Derby County
Derby County ответил Viduka
вчера в 17:08
Судя по последним матчам, особенно по сегодняшнему с Ипсвичем, Лидсу спорить не за что.
Будем биться не на жизнь а на смерть!
Derby County
Derby County
вчера в 17:06
Отлично! Идём дальше!
Viduka
Viduka
   252 / 1009
вчера в 17:05
Судя по последним матчам, особенно по сегодняшнему с Ипсвичем, Лидсу спорить не за что.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   115 / 1009
вчера в 16:53
Жаль, Лидс в последних турах сдулся и пропустил вперёд Шеффилд, который Ю. Теперь рубилово в плей-офф, а там как кривая ляжет!
Levadia
Levadia
   43 / 1009
вчера в 16:46
Эх,а Боро опять мимо.
Который сезон уже начинают отлично,а концовку проваливают.(
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