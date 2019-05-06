Касильяс выписан из больницы после перенесенного инфаркта

вчера, 17:55

Голкипер «Порту» Икер Касильяс сегодня был выписан из больницы. На днях игрок перенес сердечный приступ.

На восстановление у Касильяса уйдет 2-3 месяца. Пока точно неизвестно, будет ли продолжать карьеру футболист или нет.