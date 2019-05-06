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Касильяс выписан из больницы после перенесенного инфаркта

вчера, 17:55

Голкипер «Порту» Икер Касильяс сегодня был выписан из больницы. На днях игрок перенес сердечный приступ.

На восстановление у Касильяса уйдет 2-3 месяца. Пока точно неизвестно, будет ли продолжать карьеру футболист или нет.

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Все комментарии
Nimbles
Nimbles
   796 / 1004
вчера в 21:42
Здоровья парню!
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответил No problem
   906 / 1004
вчера в 21:34
Какой футбол ептвоюмать???? Живи и радуйся. Поиграл уже.
Сердце кровью обливается, я думал он будет играть вечно(
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 1004
вчера в 19:50
Здоровья Святой Икер!
Galaxy real way
Galaxy real way
   489 / 1004
вчера в 19:18
Здоровья Икеру.
No problem
No problem
   88 / 1004
вчера в 18:50
Какой футбол ептвоюмать????
Живи и радуйся. Поиграл уже.
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 1004
вчера в 18:41
И как ни в чем не бывало.
Бестрофейный
Бестрофейный
   145 / 1004
вчера в 18:27
Здоровья Касильясу!
Sergey Z
Sergey Z
   146 / 1004
вчера в 18:11
Здоровья Икеру!!!
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