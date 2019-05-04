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«Зенит» досрочно стал чемпионом России

вчера, 21:12
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Зенит» за три тура до завершения чемпионата России гарантировал себе золотые медали первенства.

В матче 27-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» не смогли обыграть «Ахмат», однако помог тульский «Арсенал». «Канониры» одержали победу над «Локомотивом», и теперь «железнодорожники» никак не смогут догнать петербургский коллектив.

Этот титул стал первым для нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, а также для Сергея Семака в качестве тренера.

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Все комментарии
Ленинградец 37
Ленинградец 37 ответил бурбон
   586 / 1014
сегодня в 12:23
Постоянные удаления у соперников,левые пенальти-вся страна смеётся над липовым ленинградским шампиньоном,
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       13 / 1014
    сегодня в 11:15
    Так и должно быть...
    бурбон
    бурбон
       879 / 1014
    сегодня в 11:14
    Постоянные удаления у соперников,левые пенальти-вся страна смеётся над липовым ленинградским шампиньоном,
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
       328 / 1014
    сегодня в 11:00
    Зенит с чемпионством и не ударить грязь в ЛЧ
    Levadia
    Levadia
       88 / 1014
    сегодня в 10:39
    Рад,что выиграли чемпионство и вдвойне рад,что выиграли его под руководством Семака!!!😀⚽
    кузьма 87
    кузьма 87 ответил Ангел неБесГрешен
       596 / 1014
    сегодня в 10:25
    Кузьма 87, соглашусь, что игра не блеск, но работа тренера под конец сезона дает о себе знать. А в ЛЧ увидим, что будет...
    да, на Семака интересно будет посмотреть в ЛЧ, всё таки ЛЕ не совсем то
    посев в 1 корзине конечно в плюс, но опытному Палычу он не помог, из вполне несильной группы
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       42 / 1014
    сегодня в 10:08
    Знатно у торосят и прочих сердобольных бомбит!
    Наконец то титул вернулся на своё законное место - в город на Неве!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       13 / 1014
    сегодня в 10:06
    Кузьма 87, соглашусь, что игра не блеск, но работа тренера под конец сезона дает о себе знать.
    А в ЛЧ увидим, что будет...
    ZA POROGA
    ZA POROGA
    сегодня в 10:00
    великая достига (((
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ленинградец 37
       11 / 1014
    сегодня в 09:47
    позорное чемпионство
    кузьма 87
    кузьма 87 ответил Ангел неБесГрешен
       596 / 1014
    сегодня в 09:47
    Кузьма 87, а кто был более сильным чемпионом? Кто-то выше 4-го места в группе поднялся (Спартак даже отбор не прошел). Что касается чемпионата, то он состоит из 30 теров. Бывают спады, травмы, конфликты, судейские косяки и скандалы. И кто наберет хоть на очко больше остальных- тот и чемпион. Да, и Зенит в ЛЧ ни разу не позорился и ниже третьего места не опускался, как внутриМКАДные "чемпионы"...
    выиграли вы с запасом за 3 тура до конца, тут вопросов нет, большую роль сыграли новички команды
    много вопросов по самой игре, не выглядела она как говорят "по чемпионски"
    поэтому посмотрим игры в ЛЧ
    а остальные действительно конкуренцию не составили...
    Russian_spb
    Russian_spb
    сегодня в 09:42
    в этом сезоне Чемпионы с большим преимуществом.
    поздравляю.
    поборемся с вами в следующем.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       275 / 1014
    сегодня в 09:39
    Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой ....
    Багров-брат
    Багров-брат
       448 / 1014
    сегодня в 09:33
    Лазурных и всех адекватных болел с ТИТУЛОМ! Заработали, можно сказать, без чемпионской игры. Таки в этом сезоне её ни у кого не было. С ПОБЕДОЙ в канун ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ! УРА, ТОВАРИЩИ!...)))
    kastites
    kastites
       55 / 1014
    сегодня в 09:27
    ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗЕНИТ ЭТО ФЛАГМАН РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА И СПОРТА !!!!!!!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       13 / 1014
    сегодня в 09:26
    Кузьма 87, а кто был более сильным чемпионом? Кто-то выше 4-го места в группе поднялся (Спартак даже отбор не прошел).
    Что касается чемпионата, то он состоит из 30 теров. Бывают спады, травмы, конфликты, судейские косяки и скандалы.
    И кто наберет хоть на очко больше остальных- тот и чемпион.
    Да, и Зенит в ЛЧ ни разу не позорился и ниже третьего места не опускался, как внутриМКАДные "чемпионы"...
    кузьма 87
    кузьма 87 ответил bboroda
       596 / 1014
    сегодня в 09:09
    Чья бы мычала!! Свинарня ваша вообще без еврокубков будет. Я ,надеюсь,все же доживу до момента вписеи свинарни в пердив
    не злись)) я же правду говорю
    с такими возможностями вы должны постоянно, как минимум, из группы выходить, а вы раз в 5 лет в ЛЧ попадаете
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       13 / 1014
    сегодня в 09:06
    Зашел проверить самочуствие столичных. Все нормально - бомбит!
    bboroda
    bboroda ответил кузьма 87
       550 / 1014
    сегодня в 08:50
    Объективно, один из самых слабых чемпионов РФПЛ... Лига Чемпионов покажет покажет уровень нашего чемпионата
    Чья бы мычала!! Свинарня ваша вообще без еврокубков будет. Я ,надеюсь,все же доживу до момента вписеи свинарни в пердив
    Про-сто болель-щик
    Про-сто болель-щик ответил кузьма 87
    сегодня в 08:28
    Объективно, один из самых слабых чемпионов РФПЛ... Лига Чемпионов покажет покажет уровень нашего чемпионата
    Посмотри таблицу заработанных рейтинговых очков за победы в еврокубках для России и скажи Зениту спасибо, вместо того что бы хрюкать, ржать и пыхтеть!
    Зенит на сегодня сильнейший клуб. Всю Москву тянет судейство. Надеюсь регионалы (Краснодар и Тула) не подведут и попадут в Евротуры
    dok66
    dok66
       691 / 1014
    сегодня в 07:37
    Серегу Семака с первой Победой . Тяжело было , но сдюжил ! Что не могу и вспомнит , когда Зенит был чемпионом при российском тренере ?
    Ленинградец 37
    Ленинградец 37 ответил 25процентный клоун
       586 / 1014
    сегодня в 07:17
    респект ,и я так думаю,ни воспитанников ни игры,но есть преданные болелы на соккере ,уважаемые,и вот их можно поздравить,они настрадались
      Ленинградец 37
      Ленинградец 37 ответил 25процентный клоун
         586 / 1014
      сегодня в 07:13
      стремно с бомжей,вроде чемпами стали ,спустя столько ....миллиардов,и все Спартак вспоминают ,позорное питерское болото
        nikoladolgov
        nikoladolgov
           275 / 1014
        сегодня в 07:11
        Червяк хочет стать тренером !
        Сережа Грязев
        Сережа Грязев
           305 / 1014
        сегодня в 07:03
        Как же Вы задрали про деньги Газпрома ! Ну да бабки есть. А что плохого в том что в нашем чемпионате есть богатые клубы? И самое главное в том, кто Вам то мешает брать очки? Чемпионами становятся не только побеждая но и благодаря проигрышам соперника!!! Так что завязывайте уже кудахтать про деньги! ВСЕХ ЗЕНИТОВЦЕВ С ЧЕМПИОНСТВОМ!!!
        Kresi frok
        Kresi frok
           101 / 1014
        сегодня в 07:03
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен ответил 25процентный клоун
             13 / 1014
          сегодня в 06:47
          стремно с бомжей,вроде чемпами стали ,спустя столько ....миллиардов,и все Спартак вспоминают ,позорное питерское болото
          А спустя сколько миллиардов? Спартак за десятилетия до юбилея вряд ли меньше тратил, а результат НОЛЬ.
          А вам покоя два игрока за сотку не дают! Так они исправно сделали своё дело и были проданы почти за те же деньги.
          Молитесь, что вас выкупят шейхи, нефтяных запасов явно не хватает на чемпионство ;)
          mat73
          mat73
             440 / 1014
          сегодня в 06:36
          Поздравляю клуб и болельщиков с победой в чемпионате! Наверное заслужили, раз такое произошло.

          Поздравляю еще и Газпром с успешным отмыванием денег! А ещё нужно поздравить Кокорина с чемпионством, может это ему поможет. Ну и Дзюбу заодно))
          Ко Чегара
          Ко Чегара
          сегодня в 06:32
          the nit
          pele1981
          pele1981 ответил кузьма 87
          сегодня в 05:06
          Объективно, один из самых слабых чемпионов РФПЛ... Лига Чемпионов покажет покажет уровень нашего чемпионата
          Она каждый год это показывает
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