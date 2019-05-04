«Зенит» досрочно стал чемпионом России

вчера, 21:12

«Зенит» за три тура до завершения чемпионата России гарантировал себе золотые медали первенства.

В матче 27-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» не смогли обыграть «Ахмат», однако помог тульский «Арсенал». «Канониры» одержали победу над «Локомотивом», и теперь «железнодорожники» никак не смогут догнать петербургский коллектив.

Этот титул стал первым для нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, а также для Сергея Семака в качестве тренера.