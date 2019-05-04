«Зенит» досрочно стал чемпионом России

«Зенит» за три тура до завершения чемпионата России гарантировал себе золотые медали первенства.
В матче 27-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» не смогли обыграть «Ахмат», однако помог тульский «Арсенал». «Канониры» одержали победу над «Локомотивом», и теперь «железнодорожники» никак не смогут догнать петербургский коллектив.
Этот титул стал первым для нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, а также для Сергея Семака в качестве тренера.
посев в 1 корзине конечно в плюс, но опытному Палычу он не помог, из вполне несильной группы
посев в 1 корзине конечно в плюс, но опытному Палычу он не помог, из вполне несильной группы
Наконец то титул вернулся на своё законное место - в город на Неве!
Наконец то титул вернулся на своё законное место - в город на Неве!
А в ЛЧ увидим, что будет...
А в ЛЧ увидим, что будет...
много вопросов по самой игре, не выглядела она как говорят "по чемпионски"
поэтому посмотрим игры в ЛЧ
а остальные действительно конкуренцию не составили...
много вопросов по самой игре, не выглядела она как говорят "по чемпионски"
поэтому посмотрим игры в ЛЧ
а остальные действительно конкуренцию не составили...
поздравляю.
поборемся с вами в следующем.
поздравляю.
поборемся с вами в следующем.
Что касается чемпионата, то он состоит из 30 теров. Бывают спады, травмы, конфликты, судейские косяки и скандалы.
И кто наберет хоть на очко больше остальных- тот и чемпион.
Да, и Зенит в ЛЧ ни разу не позорился и ниже третьего места не опускался, как внутриМКАДные "чемпионы"...
Что касается чемпионата, то он состоит из 30 теров. Бывают спады, травмы, конфликты, судейские косяки и скандалы.
И кто наберет хоть на очко больше остальных- тот и чемпион.
Да, и Зенит в ЛЧ ни разу не позорился и ниже третьего места не опускался, как внутриМКАДные "чемпионы"...
с такими возможностями вы должны постоянно, как минимум, из группы выходить, а вы раз в 5 лет в ЛЧ попадаете
с такими возможностями вы должны постоянно, как минимум, из группы выходить, а вы раз в 5 лет в ЛЧ попадаете
Зенит на сегодня сильнейший клуб. Всю Москву тянет судейство. Надеюсь регионалы (Краснодар и Тула) не подведут и попадут в Евротуры
Зенит на сегодня сильнейший клуб. Всю Москву тянет судейство. Надеюсь регионалы (Краснодар и Тула) не подведут и попадут в Евротуры
А вам покоя два игрока за сотку не дают! Так они исправно сделали своё дело и были проданы почти за те же деньги.
Молитесь, что вас выкупят шейхи, нефтяных запасов явно не хватает на чемпионство ;)
А вам покоя два игрока за сотку не дают! Так они исправно сделали своё дело и были проданы почти за те же деньги.
Молитесь, что вас выкупят шейхи, нефтяных запасов явно не хватает на чемпионство ;)
Поздравляю еще и Газпром с успешным отмыванием денег! А ещё нужно поздравить Кокорина с чемпионством, может это ему поможет. Ну и Дзюбу заодно))
Поздравляю еще и Газпром с успешным отмыванием денег! А ещё нужно поздравить Кокорина с чемпионством, может это ему поможет. Ну и Дзюбу заодно))