«Спартак» поспорит с «Краснодаром» за форварда «Монпелье»

сегодня, 05:06

«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к нападающему «Монпелье» Гаэтану Ляборду, утверждает источник.

По данным Transfermarkt, 25-летний футболист оценивается в 8 млн евро. В текущем сезоне на счету Ляборда 10 голов и 4 результативных передачи в 34 матчах чемпионата Франции.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» летом собирается расстаться с одним из двух основных нападающих команды.