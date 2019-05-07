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«Спартак» поспорит с «Краснодаром» за форварда «Монпелье»

сегодня, 05:06

«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к нападающему «Монпелье» Гаэтану Ляборду, утверждает источник.

По данным Transfermarkt, 25-летний футболист оценивается в 8 млн евро. В текущем сезоне на счету Ляборда 10 голов и 4 результативных передачи в 34 матчах чемпионата Франции.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» летом собирается расстаться с одним из двух основных нападающих команды.

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Все комментарии
galem72
galem72
   435 / 993
сегодня в 12:48
Надеюсь, в Спартаке его не будет! Менять шило на мыло...
За 38 матчей всего лишь 12 шаров. Это фейл-нападающий!
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 993
сегодня в 12:02
Спор тут неуместен!
Знамо дело - Краснодар!!!
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил MAUS
   77 / 993
сегодня в 11:52
сама ванга высказалась ))))
Степашка он такой))Вчера ванговал про Кубок ЛЧ для лазурных,а по весне плачет
MAUS
MAUS ответил Риелтор с берегов Невы
   50 / 993
сегодня в 11:43
Да что вы как сельские дурачки на ярмарке. Пресс-аташе у вас ужу уволили? Так же и радионова увольняют. Через пару недель станет консультантом в структуре клуба. Так что трансферную компанию у вас не завалят, а проведут как всегда бездарно.
сама ванга высказалась ))))
MAUS
MAUS ответил Морозовский
   50 / 993
сегодня в 11:39
Выберет "Спартак" из соображений безопасности: бить можно любого подданного,наезжать можно машиной (стулом - это хоть каждый день) и ничо тебе не будет! А в "Краснодаре" дрЭССС код: надо вести себя достойно - могут попереть!
Мамаев тоже небезгрешен и он еще пока игрок ФК Краснодар )))))
MAUS
MAUS ответил 13 RUS
   50 / 993
сегодня в 11:38
Ага размечтались,за такого форварда у хряков попросят лямов под 30😂
а зенит отстегнет 40-50 )))))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
   77 / 993
сегодня в 11:29
Если негр,то зенит к лазурной братии))
makkie
makkie ответил LOpp
   17 / 993
сегодня в 10:58
нам такой нападающий не нужен. Быки забирайте. cska plus Сегодня 05:26 Нормальный человек не пойдёт в спартак, имея такой выбор как Краснодар. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Жиго, Мовсисян, Репях .... достаточно?
Ильнур, бесполезно что-то доказывать - дальше своего носа не видят и в статистику не заглядывают.
oFANATo
oFANATo
   216 / 993
сегодня в 10:38
Мой совет Гаэтану, не ходи к "Пиджаку", потом пожалеешь.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил makkie
   416 / 993
сегодня в 10:30
Да погодите вы, у Спартака летом РУ сменится, какие трансферы? Тут можно вообще затянуть и провалить трансферную кампанию.
Да что вы как сельские дурачки на ярмарке. Пресс-аташе у вас ужу уволили? Так же и радионова увольняют. Через пару недель станет консультантом в структуре клуба. Так что трансферную компанию у вас не завалят, а проведут как всегда бездарно.
LOpp
LOpp
   8 / 993
сегодня в 10:23
нам такой нападающий не нужен. Быки забирайте.


cska plus
Сегодня 05:26
Нормальный человек не пойдёт в спартак, имея такой выбор как Краснодар.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жиго, Мовсисян, Репях .... достаточно?
beefs
beefs
   165 / 993
сегодня в 10:22
История с Жиго???
azures
azures
   265 / 993
сегодня в 10:10
Спартак уступит Краснодару, не зулусс.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   20 / 993
сегодня в 10:07
Два наших негра стали принимать мячи спиной к воротам как когда-то Дзюба.
Вот трутся бёдрами об защитников,чего хотят,как забивать собираются?
Потом падают и ласково смотрят на судью.
Надоел цирк.Я бы двоих и выгнал.И грузин только моменты порет.
Новые нужны.Эти уже привыкли тереться.Толку не будет.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил Nikola45
   88 / 993
сегодня в 10:02
Чувак а аватарка у тебя ни с матча зенит-Спартак 5-0 где ребров в свои ворота отбил мяч?
11-и метровый
11-и метровый
   388 / 993
сегодня в 10:01
Бедный форвард будет, если попадет в тарасовку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   3 / 993
сегодня в 09:51
Спартак Смолова купит....Проверенный "забивака" ...Потерявшийся в Локо...Наверно нарочно цену сбивает )))

Федун не будет больше в лотерею играть как с Педро Рошей...Возьмет 100 % адаптированного к Лиге....
Nikola45
Nikola45
   24 / 993
сегодня в 09:51
К юбилею Тарасятник готовится стать чемпионом в ФНЛ! Как обещал величайший махинатор Федун ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   453 / 993
сегодня в 09:38
Много слов и мало дела ! Сейчас всех распродадут ,а замены не найдут ,и до зимнего трансферного окна будут песни петь ,что никто в РПЛ идти не хочет ! В итоге -снова в ...ОПЕ ,как всегда !
Nikola45
Nikola45
   24 / 993
сегодня в 09:35
Читаю и просто умираю со смеху над заголовками что вышли! ))
«Севилья» готова отдать Промеса в «Зенит», «Локомотив» или «Краснодар»
Заметьте не продать а отдать ))
Никому не нужный Губошлеп, пошел по рукам! Так лучше бы выглядел заголовок )))
makkie
makkie
   17 / 993
сегодня в 09:19
Да погодите вы, у Спартака летом РУ сменится, какие трансферы?
Тут можно вообще затянуть и провалить трансферную кампанию.
NbKA555
NbKA555
   57 / 993
сегодня в 09:06
Перспектив никаких с такой политикой в клубе!Деньги на ветер короче
Морозовский
Морозовский
   4 / 993
сегодня в 08:39
Выберет "Спартак" из соображений безопасности: бить можно любого подданного,наезжать можно машиной (стулом - это хоть каждый день) и ничо тебе не будет! А в "Краснодаре" дрЭССС код: надо вести себя достойно - могут попереть!
рже
рже
   353 / 993
сегодня в 08:03
Некуда он не пойдет,тем более в поросятню
ОПС
ОПС
   465 / 993
сегодня в 08:02
А он согласится ли?
13 RUS
13 RUS
   381 / 993
сегодня в 07:50
Ага размечтались,за такого форварда у хряков попросят лямов под 30😂
Правдин Семён
Правдин Семён
   98 / 993
сегодня в 07:48
Ясно, что Монпелье хочет его сплавить.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 993
сегодня в 07:45
из-за нападающих Спартак весной недосчиталмя очков десять,так что нужно минимум три напа новых
Литейный 4
Литейный 4
   18 / 993
сегодня в 07:44
Ляборда пороется в справочниках, выискивая слово Спартак, скажет ну его нафиг. Гыгыгы
drug01
drug01
   128 / 993
сегодня в 07:29
Спартак готовит чемпионский состав!
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