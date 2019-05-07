«Спартак» поспорит с «Краснодаром» за форварда «Монпелье»

«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к нападающему «Монпелье» Гаэтану Ляборду, утверждает источник.
По данным Transfermarkt, 25-летний футболист оценивается в 8 млн евро. В текущем сезоне на счету Ляборда 10 голов и 4 результативных передачи в 34 матчах чемпионата Франции.
Ранее сообщалось о том, что «Спартак» летом собирается расстаться с одним из двух основных нападающих команды.
За 38 матчей всего лишь 12 шаров. Это фейл-нападающий!
За 38 матчей всего лишь 12 шаров. Это фейл-нападающий!
Знамо дело - Краснодар!!!
Знамо дело - Краснодар!!!
cska plus
Сегодня 05:26
Нормальный человек не пойдёт в спартак, имея такой выбор как Краснодар.
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Жиго, Мовсисян, Репях .... достаточно?
cska plus
Сегодня 05:26
Нормальный человек не пойдёт в спартак, имея такой выбор как Краснодар.
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Жиго, Мовсисян, Репях .... достаточно?
Вот трутся бёдрами об защитников,чего хотят,как забивать собираются?
Потом падают и ласково смотрят на судью.
Надоел цирк.Я бы двоих и выгнал.И грузин только моменты порет.
Новые нужны.Эти уже привыкли тереться.Толку не будет.
Вот трутся бёдрами об защитников,чего хотят,как забивать собираются?
Потом падают и ласково смотрят на судью.
Надоел цирк.Я бы двоих и выгнал.И грузин только моменты порет.
Новые нужны.Эти уже привыкли тереться.Толку не будет.
Федун не будет больше в лотерею играть как с Педро Рошей...Возьмет 100 % адаптированного к Лиге....
Федун не будет больше в лотерею играть как с Педро Рошей...Возьмет 100 % адаптированного к Лиге....
«Севилья» готова отдать Промеса в «Зенит», «Локомотив» или «Краснодар»
Заметьте не продать а отдать ))
Никому не нужный Губошлеп, пошел по рукам! Так лучше бы выглядел заголовок )))
«Севилья» готова отдать Промеса в «Зенит», «Локомотив» или «Краснодар»
Заметьте не продать а отдать ))
Никому не нужный Губошлеп, пошел по рукам! Так лучше бы выглядел заголовок )))
Тут можно вообще затянуть и провалить трансферную кампанию.
Тут можно вообще затянуть и провалить трансферную кампанию.