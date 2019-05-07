ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит» за 30 млн евро

сегодня, 11:33

Сообщается, что ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника Марио Фернандеса в «Зенит» по окончании нынешнего сезона.

«Армейцы» готовы обсудить сделку и будут требовать за 28-летнего футболиста около 30 млн евро.