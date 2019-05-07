ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит» за 30 млн евро

Сообщается, что ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника Марио Фернандеса в «Зенит» по окончании нынешнего сезона.
«Армейцы» готовы обсудить сделку и будут требовать за 28-летнего футболиста около 30 млн евро.
Сам Фернандес не хочет уходить из ЦСКА, но будет готов это сделать, если его об этом попросит президент клуба Евгений Гинер.
Нашел чем хвастаться бумажкой за 2500₽ ))))
Смешной, аднака ))))
Нашел чем хвастаться бумажкой за 2500₽ ))))
Смешной, аднака ))))
А по сути Цска может и пролететь мимо ЛЕ, поэтому продажа Марио не избежна!
А по сути Цска может и пролететь мимо ЛЕ, поэтому продажа Марио не избежна!
А продавать собираются армейцы.
А продавать собираются армейцы.
Думбия,Муса,Нияссе,Промес...и ещё 354 "прогрессора"...)))))...никто "золотой мяч" не выиграл..)))
Прогрессировать...так лучше как Азмун...прийдя в сильный клуб...
Чего Марио и желаю...
Думбия,Муса,Нияссе,Промес...и ещё 354 "прогрессора"...)))))...никто "золотой мяч" не выиграл..)))
Прогрессировать...так лучше как Азмун...прийдя в сильный клуб...
Чего Марио и желаю...
Сейчас не купят за такие деньги
Сейчас не купят за такие деньги
И обсуждать нечего. Джентльмены слово держат.
И обсуждать нечего. Джентльмены слово держат.
В Питере даже на никчемный Рубин билеты от тысячи рублей и 40+ тысяч болельщиков. Посмотри 12 числа и ужаснись сколько придет болельщиков. В Казани за 2 года не соберут, как в Петербурге на 1 матч. Кстати может и меня увидишь с билетом за 2500. Гыгыгы
В Питере даже на никчемный Рубин билеты от тысячи рублей и 40+ тысяч болельщиков. Посмотри 12 числа и ужаснись сколько придет болельщиков. В Казани за 2 года не соберут, как в Петербурге на 1 матч. Кстати может и меня увидишь с билетом за 2500. Гыгыгы
Да чемпионы, но состав на сопельках держится - могут выстрелить, а могут в кашу превратиться как при Луческу.
Уж если и уезжать - то в Европу. Хотя Фернандес уже "россиянин", ради сборной ему дали паспорт. Но уезжать надо, прогрессировать!
Да чемпионы, но состав на сопельках держится - могут выстрелить, а могут в кашу превратиться как при Луческу.
Уж если и уезжать - то в Европу. Хотя Фернандес уже "россиянин", ради сборной ему дали паспорт. Но уезжать надо, прогрессировать!