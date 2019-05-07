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ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит» за 30 млн евро

сегодня, 11:33

Сообщается, что ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника Марио Фернандеса в «Зенит» по окончании нынешнего сезона.

«Армейцы» готовы обсудить сделку и будут требовать за 28-летнего футболиста около 30 млн евро.

Сам Фернандес не хочет уходить из ЦСКА, но будет готов это сделать, если его об этом попросит президент клуба Евгений Гинер.

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MAUS
MAUS ответил Литейный 4
   50 / 993
сегодня в 13:30
В Казани приходят на футбол? 3 тюбитейки в 2 ряда. Гыгыгы. В Питере даже на никчемный Рубин билеты от тысячи рублей и 40+ тысяч болельщиков. Посмотри 12 числа и ужаснись сколько придет болельщиков. В Казани за 2 года не соберут, как в Петербурге на 1 матч. Кстати может и меня увидишь с билетом за 2500. Гыгыгы
ты еще расскажи что у тебя колеса SuperStar из коллекционного издания, и ценник их 4500$.
Нашел чем хвастаться бумажкой за 2500₽ ))))
Смешной, аднака ))))
cska plus
cska plus
   46 / 993
сегодня в 13:29
Брехня. Снова шнобель слухи распускает.
MAUS
MAUS ответил 25процентный клоун
   50 / 993
сегодня в 13:27
Если армейцы в ЛЧ попадут то нет смысла ,но деньги решат все
Цска не попадет в ЛЧ, точнее есть шанс попасть если Зенит сольет матч армейцам, но в это мало вериться— срамится и позориться на Газ-Арене лазурные при аншлаге не будут, максимум Зенит ничейку раскатает и устроит праздник на Арене, а Цска это очко не к селу ни к огороду! поэтому ЛЧ скорее проедет мимо ЦСКА, а деньги нужны — поэтому Марио возможно уйдет, и самый близкий покупатель это ГазПром!
А по сути Цска может и пролететь мимо ЛЕ, поэтому продажа Марио не избежна!
mamba9090909
mamba9090909 ответил kasyak7
   821 / 993
сегодня в 13:26
Зенит не успокоится, вечно скупает лучших и сажает на банку потом
Продают его армейцы. И хотят бабла на нём заработать. Зенит, под стволами, никого силком не скупает. Сами продаётесь.
Литейный 4
Литейный 4 ответил kasyak7
   18 / 993
сегодня в 13:23
Зенит не успокоится, вечно скупает лучших и сажает на банку потом
Минуточку, маленькая ремарка: не Зенит покупает, а ЦСКА продает. Если есть предложение, почему не воспользоваться за разумную конечно цену. Гыгыгы
За Ливерпуль
За Ливерпуль ответил ПерекатиПоле
   553 / 993
сегодня в 13:20
Марио защитник топ класса с нужным паспортом. Если Зенит его подпишет, это будет супер.
Какого какого класса?)))))) Если бы он был топ класса то играл бы за Бразилию
За Ливерпуль
За Ливерпуль
   553 / 993
сегодня в 13:18
Нашли лохов,за этого косячника 30 млн?.За такие бабки можно Марсело купить у Реала
kasyak7
kasyak7
   461 / 993
сегодня в 13:16
Зенит не успокоится, вечно скупает лучших и сажает на банку потом
mikysss
mikysss ответил Snake Plissken
   135 / 993
сегодня в 13:14
Ты коней со свиньями путаешь. Это у вас кто не ушёл - иуды. Да уже и не ушедшие у вас иудами становятся. Есть ещё те, кто ведутся на сребреники Федуна
а, да? Ну ну, а я то и не знал
Сережа Грязев
Сережа Грязев
   314 / 993
сегодня в 13:09
Че Вы спорите? Сейчас в ЦСКА продать то больше не кого , а деньги нужны всегда. Следующий сезон хрен его знает как сложиться а раз можно навариться сейчас, продаем!!!!
d_fincher
d_fincher
   214 / 993
сегодня в 13:04
Думал увидеть Марио в иностранном чемпионате, а он решил перейти в Зенит и закончить с футболом. Неожиданно.
proezd2
proezd2
сегодня в 13:02
вот это бизнес 👍
mamba9090909
mamba9090909 ответил Рыжая Борода
   821 / 993
сегодня в 13:02
утка, причем баклановская...после игры Зенит-ЦСКА слухи канут
Источник: 6Редакция: Александр Акулич
А продавать собираются армейцы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил rubinovyi2
   3 / 993
сегодня в 13:00
Да чего уж там...,пусть с доплатой отдают..)))
При правильной постановке вопроса...и умелых переговорщиках...ну не доплата...но адекватный плюс...
УКУПНИК
УКУПНИК
   373 / 993
сегодня в 13:00
все бегут к чемпиону, понимая что и в следующем году Зенит будет доминировать не только в РПЛ, но и на полях европы! гы-гы добро пожаловать в сильнейший клуб восточной европы, марио! гы-гы
mamba9090909
mamba9090909
   821 / 993
сегодня в 12:58
А нужен он в Зените?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил makkie
   3 / 993
сегодня в 12:57
Сомнительно, что Фернандесу делать в Зените? Да чемпионы, но состав на сопельках держится - могут выстрелить, а могут в кашу превратиться как при Луческу. Уж если и уезжать - то в Европу. Хотя Фернандес уже "россиянин", ради сборной ему дали паспорт. Но уезжать надо, прогрессировать!
Сколько их уже поуезжало "прогрессировать"...)))
Думбия,Муса,Нияссе,Промес...и ещё 354 "прогрессора"...)))))...никто "золотой мяч" не выиграл..)))

Прогрессировать...так лучше как Азмун...прийдя в сильный клуб...
Чего Марио и желаю...
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил DawnOfDestiny
   77 / 993
сегодня в 12:57
в Казани с тем же успехом можно выкатывать на поле ржавый ПАЗик, все равно народу ни прибавится, ни убавится)
Так в Питере на негров ходят посмотреть и поржать))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Литейный 4
   77 / 993
сегодня в 12:56
В Казани приходят на футбол? 3 тюбитейки в 2 ряда. Гыгыгы. В Питере даже на никчемный Рубин билеты от тысячи рублей и 40+ тысяч болельщиков. Посмотри 12 числа и ужаснись сколько придет болельщиков. В Казани за 2 года не соберут, как в Петербурге на 1 матч. Кстати может и меня увидишь с билетом за 2500. Гыгыгы
Да ладно))Каталку подарили что-ли?)))А про 2500.Ну не можешь ты полпенсии потратить на бесплатную шаверму,так что не ври,а лучше сходи на хорошую комедию в кинотеатр))
maldalik
maldalik ответил тумба-юмба
   863 / 993
сегодня в 12:55
А как же ((джентльменское)) соглашение не переманивать друг у друга игроков? Похоже в питере не знают что такое держать слово.
Написано же Кони хотят продать. Они в ЛЧ не попадают по ходу а деньги нужны.
la_masia
la_masia
   107 / 993
сегодня в 12:55
Надо было продавать после ЧМ.
Сейчас не купят за такие деньги
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Jeck Denielse
   176 / 993
сегодня в 12:52
Московские сами наустанавливали цен на Марио и Зобниных по 30 млн........ А потом сидят ноют...Зенит много тратит...)))) Так давайте игроков по тем ценам чтоб не упрекать потом Зенит в неимоверных тратах... Вот как то так...))))
Да чего уж там...,пусть с доплатой отдают..)))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   359 / 993
сегодня в 12:51
утка, причем баклановская...после игры Зенит-ЦСКА слухи канут
Footbolista
Footbolista ответил Дед за ЦСКА
   12 / 993
сегодня в 12:50
Джентельмены слово держат...а при чем тут гинер?)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   84 / 993
сегодня в 12:49
Очередное Кря, Кря.
И обсуждать нечего. Джентльмены слово держат.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Рубиновый Дракон
   462 / 993
сегодня в 12:47
В Казани приходят на футбол,это в Питере загоняют под шаверму и отгулы))
в Казани с тем же успехом можно выкатывать на поле ржавый ПАЗик, все равно народу ни прибавится, ни убавится)
Литейный 4
Литейный 4 ответил Рубиновый Дракон
   18 / 993
сегодня в 12:47
В Казани приходят на футбол,это в Питере загоняют под шаверму и отгулы))
В Казани приходят на футбол? 3 тюбитейки в 2 ряда. Гыгыгы.
В Питере даже на никчемный Рубин билеты от тысячи рублей и 40+ тысяч болельщиков. Посмотри 12 числа и ужаснись сколько придет болельщиков. В Казани за 2 года не соберут, как в Петербурге на 1 матч. Кстати может и меня увидишь с билетом за 2500. Гыгыгы
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   12 / 993
сегодня в 12:47
А вы не покупайте...шлифуйте имеющийся состав...у вас же тренер гений)...вон с 1 раза ЧР выиграл...
Snake Plissken
Snake Plissken ответил mikysss
   858 / 993
сегодня в 12:47
продадут гинер жадный, а потом коняшки на соккере будут игогого иуда продался
Ты коней со свиньями путаешь. Это у вас кто не ушёл - иуды. Да уже и не ушедшие у вас иудами становятся. Есть ещё те, кто ведутся на сребреники Федуна
makkie
makkie
   17 / 993
сегодня в 12:46
Сомнительно, что Фернандесу делать в Зените?
Да чемпионы, но состав на сопельках держится - могут выстрелить, а могут в кашу превратиться как при Луческу.

Уж если и уезжать - то в Европу. Хотя Фернандес уже "россиянин", ради сборной ему дали паспорт. Но уезжать надо, прогрессировать!
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