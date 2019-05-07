ГлавнаяНовости

Корнеев: «Для меня очевидно, что „Барселона“ пройдет „Ливерпуль“»

вчера, 21:47
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Барселона».

В Испании каталонцы разгромили своего соперника со счетом 3:0.

Для меня очевидно, что «Барселона» пройдет в финал турнира. Если бы «Ливерпуль» вышел бы на поле в полном составе с Фирмино, Салахом и Кейта, то у команды был бы совсем другой потенциал. Если «Барса» забьет хотя бы один гол, то «Ливерпулю» нужно будет уже забивать в ответ пять штук, это сделать трудно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вартапетов: «„Ливер“ - „Барса“ 4:0. Не ругайте больше „Спартак“»
Сегодня, 02:31 Комментарии3
Дзюба: «Браво, Ливерпак! Клопп – лучший тренер в мире!»
Сегодня, 02:16 Комментарии4
Мостовой: «Футбольное безобразие со стороны „Барселоны“»
Сегодня, 00:53 Комментарии13
Червиченко: «„Спартаку“ могут помочь только судьи»
Сегодня, 00:45 Комментарии6
Грушевский: «Марио Фернандес не уйдет в другой российский клуб»
Вчера, 23:41 Комментарии5
Орлов: «„Зенит“ взял Маркизио больным»
Вчера, 22:45 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий VV
Дмитрий VV
   317 / 1038
сегодня в 02:48
Видимо,у Игоря Корнеева никогда не было такой воли к победе,как у ребят из Ливерпуля. Смотри и наслаждайся... Этот матч,станет примером для кого-то.
Left Boy
Left Boy ответил Left Boy
   249 / 1038
сегодня в 01:10
корнеев 79ан, классика
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   235 / 1038
сегодня в 00:54
держи щелчок по носу Игорек!!! Ливерпуль ЛУЧШИЙ!!!
-Хостинский-
-Хостинский-
   232 / 1038
сегодня в 00:50
Очевидно конечно, Но ты ошибся, знаток хренов
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
   653 / 1038
сегодня в 00:01
ААХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХА
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
   653 / 1038
сегодня в 00:01
ААХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХА
11-и метровый
11-и метровый
   318 / 1038
вчера в 23:01
Сегодня и увидим.
ЮЗИК
ЮЗИК
   320 / 1038
вчера в 22:48
Буду рад если он ошибется
Sergey Z
Sergey Z
   163 / 1038
вчера в 21:57
Согласен с Игорем!!!
много акков
много акков
вчера в 21:54
это понятно
Left Boy
Left Boy
   249 / 1038
вчера в 21:48
до матча наверн как азмун ливерку восхвалял
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100