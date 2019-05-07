Корнеев: «Для меня очевидно, что „Барселона“ пройдет „Ливерпуль“»

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Барселона».

В Испании каталонцы разгромили своего соперника со счетом 3:0.

Для меня очевидно, что «Барселона» пройдет в финал турнира. Если бы «Ливерпуль» вышел бы на поле в полном составе с Фирмино, Салахом и Кейта, то у команды был бы совсем другой потенциал. Если «Барса» забьет хотя бы один гол, то «Ливерпулю» нужно будет уже забивать в ответ пять штук, это сделать трудно.