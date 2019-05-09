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Черчесов: «Нынешнее поколение должно помнить и чтить подвиг наших предков»

сегодня, 12:50

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков с Днем Победы.

Нынешнее поколение должно помнить и чтить подвиг наших предков. Хочу пожелать всем мирного неба над головой!

Свой следующий матч сборная России проведет 8 июня против команды Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.

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Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил clop
сегодня в 14:48
Готов поспорить с тобой. День Победы это в первую очередь военный праздник, поэтому без вооруженных сил он не обходится. В торжествах по случаю Дня Победы в разные годы участвовали не только советские и российские вооруженные силы, но также и войска союзников во Второй Мировой. Поэтому можно утверждать, что военный парад это уже мировая практика. Например, в Питере к юбилею Победы регулярно приглашаются ВМС союзников, их корабли стоят вдоль Невы прямо в центре города. Как-то мне рассказывали, что в 1955 году в Неву в числе прочих кораблей вошел целый британский авианосец "Триумф". Если союзники принимают участие хотя бы раз в 10 лет, то значит, что они придерживаются той же точки зрения, что и мы. Демонстрация техники тоже важна. Реконструкция старого парада помогает сохранить подлинность событий Второй Мировой. А для демонстрации современной техники, вероятно, у Министерства Обороны есть свои причины.
Ну тут уже у нас разные точки зрения.

С одной стороны, было логично после Победы следующие парады устраивать с военной техникой - слишком велик был ужас народа от войны и важно было видеть им, как им далась победа. Эта победа принадлежала им и они ее ковали. И они хотели видеть, что страна защищена.

Но сейчас совершенно другое время, к тому же время ядерного мира. И нынешние танки и системы залпового огня не имеют никакого отношения к тем, кто на них смотрит.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил FILL3286
   1065 / 1086
сегодня в 14:48
Нам ХОХЛЫ до лампочки,БЭНДЕРЫ((((( АХАХАХАХАХАХ
Если так, то перекройте им газопровод. Аха-ха)
FILL3286
FILL3286 ответил Князю бан по барабану
   91 / 1086
сегодня в 14:47
Крым и Донбасс это совершенно другое. Не наводи тень на плетень. А расширение территорий - увеличение зоны влияния пиндостана, не заканчивалось никогда. Примеры - СССР, Югославия
Нам ХОХЛЫ до лампочки,БЭНДЕРЫ((((( АХАХАХАХАХАХ
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Так Себе Аналитик 2
   1065 / 1086
сегодня в 14:44
Когда в последний раз было это самое расширение территорий во время ядерного мира (кроме Крыма)?
Крым и Донбасс это совершенно другое. Не наводи тень на плетень.
А расширение территорий - увеличение зоны влияния пиндостана, не заканчивалось никогда. Примеры - СССР, Югославия
Mаэстро
Mаэстро ответил Ваня лучший
   911 / 1086
сегодня в 14:43
Таких проплаченных вещателей как Шендер, Навальный, Касаров, Пономарев, Касьянов развелось на деньги госдепа уже множество. И все больше людей клюют на их проповеди. Жаль.
ахахахах в 2019 году находятся ватники которые до сих пор верят, что америке есть дело до такой отсталой страны как Россия, неужели ты не понимаешь что власть рисует образ внешнего врага для того чтобы оправдать свою некомпетентность ??
Snake Plissken
Snake Plissken ответил LOpp
   1062 / 1086
сегодня в 14:39
Сколько денег тратится на ежегодные, бессмысленные парады. Лучше бы эти деньги раздали ветеранам. А если ещё Зенит расформировать...
Мнение власовцев никому не интересно
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил Князю бан по барабану
сегодня в 14:38
От части это и есть залог МИРА во всём мире, ибо однополярность всегда будет подталкивать к расширению территорий)))
Когда в последний раз было это самое расширение территорий во время ядерного мира (кроме Крыма)?
Jum13
Jum13 ответил МКС
   100 / 1086
сегодня в 14:36
С Днем Победы!!!
И тебя!
clop
clop ответил Так Себе Аналитик
   177 / 1086
сегодня в 14:33
Тут самый парадокс. Наши предки умирали за мирное небо над головой, а мы до сих пор празднуем День Победы как праздник, в который детей переодевают в военную форму и ТВ показывает, как гордо проезжают по Красной Площади взводы танков, систем залпового огня и т.п. атрибуты смерти и уничтожения. Была бы моя воля, я бы превратил 9е мая в праздник мира и радости, в который принято было бы улыбаться и обниматься с незнакомыми людьми, танцевать и так далее. Много таких праздников в мире, а у нас нет. И чтобы запрещена бы любая символика войны. Это был бы лучший способ почтить память предков. Они бы в гробу перевернулись, если бы знали, что мы на 9е мая до сих пор грозим миру неработающими (да хоть бы и работающими) танками Армата и что доля расходов на оборону в процентах от ВВП у нас больше, чем у США.
Готов поспорить с тобой. День Победы это в первую очередь военный праздник, поэтому без вооруженных сил он не обходится. В торжествах по случаю Дня Победы в разные годы участвовали не только советские и российские вооруженные силы, но также и войска союзников во Второй Мировой. Поэтому можно утверждать, что военный парад это уже мировая практика. Например, в Питере к юбилею Победы регулярно приглашаются ВМС союзников, их корабли стоят вдоль Невы прямо в центре города. Как-то мне рассказывали, что в 1955 году в Неву в числе прочих кораблей вошел целый британский авианосец "Триумф". Если союзники принимают участие хотя бы раз в 10 лет, то значит, что они придерживаются той же точки зрения, что и мы.

Демонстрация техники тоже важна. Реконструкция старого парада помогает сохранить подлинность событий Второй Мировой. А для демонстрации современной техники, вероятно, у Министерства Обороны есть свои причины.
Raamtvall
Raamtvall
   344 / 1086
сегодня в 14:31
И тут этот лысый со своей политотой. Оставь останки ногомяча в покое от этого, они по мячу через раз вспоминают попадать, ещё они тебе что-то там должны помнить, наивный.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Так Себе Аналитик
   1065 / 1086
сегодня в 14:29
Тут самый парадокс. Наши предки умирали за мирное небо над головой, а мы до сих пор празднуем День Победы как праздник, в который детей переодевают в военную форму и ТВ показывает, как гордо проезжают по Красной Площади взводы танков, систем залпового огня и т.п. атрибуты смерти и уничтожения. Была бы моя воля, я бы превратил 9е мая в праздник мира и радости, в который принято было бы улыбаться и обниматься с незнакомыми людьми, танцевать и так далее. Много таких праздников в мире, а у нас нет. И чтобы запрещена бы любая символика войны. Это был бы лучший способ почтить память предков. Они бы в гробу перевернулись, если бы знали, что мы на 9е мая до сих пор грозим миру неработающими (да хоть бы и работающими) танками Армата и что доля расходов на оборону в процентах от ВВП у нас больше, чем у США.
От части это и есть залог МИРА во всём мире, ибо однополярность всегда будет подталкивать к расширению территорий)))
Absinthe2
Absinthe2
   328 / 1086
сегодня в 14:27
Мы помним и чтим подвиг наших дедов! В Скакуасии тоскуют по зверствам Галичины. Каждому своё!
Шуnя771
Шуnя771
   59 / 1086
сегодня в 14:24
Черчесов: «Нынешнее поколение должно помнить и чтить подвиг наших предков»

Любое поколение должно чтить подвиги предков!
LOpp
LOpp
   10 / 1086
сегодня в 14:23
Сколько денег тратится на ежегодные, бессмысленные парады.
Лучше бы эти деньги раздали ветеранам.
А если ещё Зенит расформировать...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   29 / 1086
сегодня в 14:20
Всех с Днём Победы.
Живите счастливо и помните всех погибших.
Вечная им Слава и Память.
drug01
drug01
   149 / 1086
сегодня в 14:18
Это надо всегда помнить!
Санчо Панса
Санчо Панса
   270 / 1086
сегодня в 14:18
Верно молвишь, Саламович! И тебя тоже с праздником) Пусть при тебе сборная России будет показывать яркий и атакующий футбол, при этом регулярно побеждая!
Project Pandora
Project Pandora ответил clop
   913 / 1086
сегодня в 14:16
Подскажите, если несложно, кто смотрел сегодняшний парад в Питере. По какому каналу показывали? Собираюсь глянуть в записи. p.s. Уже скачал, спасибо Jum13.
тоже самое в строку гугла напиши
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил Ваня лучший
сегодня в 14:07
Не всем видно дано понимание сущности жизни. Возможно это придет, а может и нет.
Только не надо выдавать свою личную точку зрения за единственно правильную.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mangoх12
   37 / 1086
сегодня в 14:06
Дабы не быть зомбированным , лучше послушай-ка о Европе, Империи и цивилизации, может м на тебя найдет просветление. https://www.youtube.com/watch?v=HnoxxqkcwbU
Таких проплаченных вещателей как Шендер, Навальный, Касаров, Пономарев, Касьянов развелось на деньги госдепа уже множество. И все больше людей клюют на их проповеди. Жаль.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Splurgeloa
   37 / 1086
сегодня в 14:04
Не знаю не знаю, но День Победы из года в год превращается в фарс.Разные идиоты на головы танки из картона цепляют.Умалишенные на машинах пишут - НА БЕРЛИН !!!, " Можем повторить ".Политики спекулируют не этом дне. И что самое обидное...Проигравшие немцы живут в несколько раз лучше победивших граждан бывшего СССР.То есть победившие по сути оказались в роли проигравших.
Не всем видно дано понимание сущности жизни. Возможно это придет, а может и нет.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jum13
   37 / 1086
сегодня в 14:03
Глупости не пиши
Это его уровень.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ФанГалактикоса
   37 / 1086
сегодня в 13:59
свидетели Путина, госдолга США и загнивающего запада всё помнят, и каждый год напиваются по полной :D
Кощунство в такой день это по сути предательство. Позор предателям!!!!
FILL3286
FILL3286
   91 / 1086
сегодня в 13:59
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
       105 / 1086
    сегодня в 13:55
      МКС
      МКС
         35 / 1086
      сегодня в 13:54
      С Днем Победы!!!
      particular
      particular
         3 / 1086
      сегодня в 13:54
      Наши предки достойно несли знамёна и стяги, колупались с британцами за влияние в политике и территории, погибали за разных "братушек" и расширяли империю...
      Нынешнее поколение, вряд ли оставит заметный след...
      И чтить им некого, потому как не знают они, - кто, что, когда, кого и как...
      И тем не менее, - за Победу, за предков и былые достижения!! Вечная память!
      Jum13
      Jum13 ответил clop
         100 / 1086
      сегодня в 13:45
      Подскажите, если несложно, кто смотрел сегодняшний парад в Питере. По какому каналу показывали? Собираюсь глянуть в записи. p.s. Уже скачал, спасибо Jum13.
      Да простят меня модераторы

      https://videoface.ru/video/news/sankt-peterburg-parad-pobedy-9-maya-2019.html
      Jum13
      Jum13 ответил Так Себе Аналитик
         100 / 1086
      сегодня в 13:42
      Будут какие-то аргументы или только хамство?
      Мы празднуем День Победы в память о Великой Победе. А свои фантазии можешь рассказывать дальше
      clop
      clop
         177 / 1086
      сегодня в 13:41
      Подскажите, если несложно, кто смотрел сегодняшний парад в Питере. По какому каналу показывали? Собираюсь глянуть в записи.

      p.s. Уже скачал, спасибо Jum13.
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