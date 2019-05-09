Черчесов: «Нынешнее поколение должно помнить и чтить подвиг наших предков»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков с Днем Победы.
Нынешнее поколение должно помнить и чтить подвиг наших предков. Хочу пожелать всем мирного неба над головой!
Свой следующий матч сборная России проведет 8 июня против команды Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.
С одной стороны, было логично после Победы следующие парады устраивать с военной техникой - слишком велик был ужас народа от войны и важно было видеть им, как им далась победа. Эта победа принадлежала им и они ее ковали. И они хотели видеть, что страна защищена.
Но сейчас совершенно другое время, к тому же время ядерного мира. И нынешние танки и системы залпового огня не имеют никакого отношения к тем, кто на них смотрит.
С одной стороны, было логично после Победы следующие парады устраивать с военной техникой - слишком велик был ужас народа от войны и важно было видеть им, как им далась победа. Эта победа принадлежала им и они ее ковали. И они хотели видеть, что страна защищена.
Но сейчас совершенно другое время, к тому же время ядерного мира. И нынешние танки и системы залпового огня не имеют никакого отношения к тем, кто на них смотрит.
А расширение территорий - увеличение зоны влияния пиндостана, не заканчивалось никогда. Примеры - СССР, Югославия
А расширение территорий - увеличение зоны влияния пиндостана, не заканчивалось никогда. Примеры - СССР, Югославия
Демонстрация техники тоже важна. Реконструкция старого парада помогает сохранить подлинность событий Второй Мировой. А для демонстрации современной техники, вероятно, у Министерства Обороны есть свои причины.
Демонстрация техники тоже важна. Реконструкция старого парада помогает сохранить подлинность событий Второй Мировой. А для демонстрации современной техники, вероятно, у Министерства Обороны есть свои причины.
Любое поколение должно чтить подвиги предков!
Любое поколение должно чтить подвиги предков!
Лучше бы эти деньги раздали ветеранам.
А если ещё Зенит расформировать...
Лучше бы эти деньги раздали ветеранам.
А если ещё Зенит расформировать...
Живите счастливо и помните всех погибших.
Вечная им Слава и Память.
Живите счастливо и помните всех погибших.
Вечная им Слава и Память.
Нынешнее поколение, вряд ли оставит заметный след...
И чтить им некого, потому как не знают они, - кто, что, когда, кого и как...
И тем не менее, - за Победу, за предков и былые достижения!! Вечная память!
Нынешнее поколение, вряд ли оставит заметный след...
И чтить им некого, потому как не знают они, - кто, что, когда, кого и как...
И тем не менее, - за Победу, за предков и былые достижения!! Вечная память!
https://videoface.ru/video/news/sankt-peterburg-parad-pobedy-9-maya-2019.html
https://videoface.ru/video/news/sankt-peterburg-parad-pobedy-9-maya-2019.html
p.s. Уже скачал, спасибо Jum13.
p.s. Уже скачал, спасибо Jum13.