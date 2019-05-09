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Павлюченко: «„Тоттенхэм“ способен выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 12:32
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Бывший футболист «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал выход своей бывшей команды в финал Лиги чемпионов.

Я безумно рад за свой бывший клуб. «Тоттенхэм» добился своего, это команда, которая заслужила этот финал. Зная людей, которые стоят за лондонским клубом, я хочу сказать, что они достойны финала. В них мало верили, когда перед ним встал «Манчестер Сити».

Зная руководство «Тоттенхэма», я видел, как президент клуба Дэниел Леви болеет душой за свою команду и как много он отдает клубу. Его можно сравнить с нашим Сергеем Галицким, он тоже живет футболом. Леви делал все для команды, вкладываясь полностью в клуб. И теперь судьба подарила Леви и «Тоттенхэму» исторический финал.

Команда Почеттино способна выиграть эту Лигу чемпионов. Я горд, что играл в лиге, которая является лучшей в мире. «Тоттенхэм» всегда останется в моей жизни. Футбол прекрасен, любите эту игру.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   222 / 1086
сегодня в 14:47
Финал это один матч, в котором любая команда может победить любую, например Уиган Атлетик победил Ман Сити в свое время, хотя все ставили на то, что Сити их разгромит. Я бы не стал бы считать, что Ливерпуль уже выиграл ЛЧ, скорее они фавориты, но кто победит решит матч в Мадриде 1 июня.
djemStar
djemStar
сегодня в 14:39
у Аякса был бы шанс против Клоппа. Но не у шпор. Клопп слишком хорошо знает их игру.
GianlukaVialli
GianlukaVialli
сегодня в 13:58
ДА ЮРГЕН КЛИНСМАН ЗА ТОТЕННХЕМ
ДАША Д
ДАША Д
   118 / 1086
сегодня в 13:11
Теперь уже способен.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   340 / 1086
сегодня в 12:55
Победит Ливерпуль
marvel777
marvel777
   487 / 1086
сегодня в 12:38
ну без тебя Ромка то вряд-ли,ну или хотя бы Кейна)
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