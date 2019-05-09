Павлюченко: «„Тоттенхэм“ способен выиграть Лигу чемпионов»

Бывший футболист «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал выход своей бывшей команды в финал Лиги чемпионов.

Я безумно рад за свой бывший клуб. «Тоттенхэм» добился своего, это команда, которая заслужила этот финал. Зная людей, которые стоят за лондонским клубом, я хочу сказать, что они достойны финала. В них мало верили, когда перед ним встал «Манчестер Сити».

Зная руководство «Тоттенхэма», я видел, как президент клуба Дэниел Леви болеет душой за свою команду и как много он отдает клубу. Его можно сравнить с нашим Сергеем Галицким, он тоже живет футболом. Леви делал все для команды, вкладываясь полностью в клуб. И теперь судьба подарила Леви и «Тоттенхэму» исторический финал.

Команда Почеттино способна выиграть эту Лигу чемпионов. Я горд, что играл в лиге, которая является лучшей в мире. «Тоттенхэм» всегда останется в моей жизни. Футбол прекрасен, любите эту игру.