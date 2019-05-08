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«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

сегодня, 06:45
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Капитан «Барселоны» Лионель Месси после выездного поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.

Как сообщает источник, процесс сильно затянулся, и автобус «Барселоны» отправился в аэропорт без Месси, который присоединился к команде позже.

Отмечается, что аргентинец не стал останавливаться в микст-зоне и ничего не сказал представителям СМИ.

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   329 / 1040
сегодня в 08:05
Гном сдулся и исчез с поля как обычно.

Был бы типа инопланетянином, как говорят многие, то вытащил бы Барселона в этом матче, да и с ромой знатно он облажался
Luk Bessson
Luk Bessson ответил cska plus
   846 / 1040
сегодня в 07:57
Он должен был обвести всех и забить?) Хм, я не думаю, что ты хорошо разбираешься в футболе, если такое говоришь
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 07:45
в преведушем матче надо было брать допинг без допинга они проиграли
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   273 / 1040
сегодня в 07:35
Я считаю не чего страшного не произошло такое бывает со всеми командами
cevin cigan
cevin cigan
   82 / 1040
сегодня в 07:27
Видать с мочой и 39 сдал(за всю команду!)
cska plus
cska plus
   47 / 1040
сегодня в 07:23
Этот "лучший" футболист мира, как нам пытаются втулить журналюги, за 90 минут нанёс один удар в сторону ворот.
амурец
амурец
   155 / 1040
сегодня в 07:23
какой допинг? был тенью на поле
cska plus
cska plus
   47 / 1040
сегодня в 07:22
Этот гномик ещё и бромонтан принимает на грудь.
Death
Death
   802 / 1040
сегодня в 06:54
Допинг тест? Наличие горечи в слезах?
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