«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

сегодня, 06:45

Капитан «Барселоны» Лионель Месси после выездного поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.

Как сообщает источник, процесс сильно затянулся, и автобус «Барселоны» отправился в аэропорт без Месси, который присоединился к команде позже.