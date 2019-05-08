«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Капитан «Барселоны» Лионель Месси после выездного поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Как сообщает источник, процесс сильно затянулся, и автобус «Барселоны» отправился в аэропорт без Месси, который присоединился к команде позже.
Отмечается, что аргентинец не стал останавливаться в микст-зоне и ничего не сказал представителям СМИ.
Был бы типа инопланетянином, как говорят многие, то вытащил бы Барселона в этом матче, да и с ромой знатно он облажался
Был бы типа инопланетянином, как говорят многие, то вытащил бы Барселона в этом матче, да и с ромой знатно он облажался