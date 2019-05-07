Агуэро – Компани: «А я кричал, чтобы ты не бил по воротам!»

сегодня, 02:28

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро после победы над «Лестером» (1:0) в 37-м туре АПЛ сказал защитнику своей команды Венсану Компани, что не хотел, чтобы тот бил по воротам в эпизоде с забитым мячом.

Единственный гол в матче был забит дальним ударом Компани из-за пределов штрафной.

«Кричал тебе: „Не бей! Нет, Винни, нет!“» — сказал Агуэро капитану «Ман Сити» сразу после финального свистка.

ВИДЕО гола Компани.