Топ-10 футболистов, забивавших бывшим клубам в плей-офф ЛЧ

вчера, 16:16

Луис Суарес не первый футболист, которому удалось забить бывшему клубу в плей-офф Лиги чемпионов, но такие случаи – наперечет. «Соккер.ру» вспоминает десятку выдающихся.

1. Зинедин Зидан (Франция)

Поразил ворота «Ювентуса», выступая за «Реал», в 1/2 финала сезона 2002/2003

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» в полуфинале нового розыгрыша бился с «Ювентусом» и выиграл в домашней встрече со счетом 2:1, но оказаться в финале «Реалу» было не суждено: туринцы забили дома три мяча к середине второго тайма, а гол Зидана на 89-й минуте ничего не смог изменить. Но Зизу вошел в историю как автор первого забитого мяча в ворота бывшей команды в плей-офф Лиги чемпионов. За «Ювентус» Зинедин выступал с 1996 по 2001 год, когда перешел в «Реал» за рекордную по тем временам сумму - 75 миллионов евро.

2. Фернандо Морьентес (Испания)

Дважды забил в ворота «Реала», выступая за «Монако», в 1/4 финала сезона 2003/2004

После шести сезонов и почти сотни забитых мячей в «Королевском клубе» Морьентес оказался не нужен «Реалу». Действительно, сложно было найти место для Фернандо в команде, учитывая, что в нападении играли Рауль и Роналдо. Испанский форвард отправился в аренду в «Монако», а в четвертьфинале Лиги чемпионов жребий свел его новый клуб с «Реалом». Фернандо забил в каждом из матчей: на «Сантьяго Бернабеу» он помог монегаскам избежать крупного поражения, сделав счет 2:4 вместо 1:4 в концовке, а на «Луи II» «Монако» выиграл 3:1 с голом Морьентеса и вышел в полуфинал благодаря большему количеству забитых на выезде мячей. А ведь именно «Мавр» обеспечил перевес по этому показателю своим голом на 83-й минуте гостевого матча.

3. Тьерри Анри (Франция)

Забил «Ювентусу», играя за «Арсенал», в 1/4 финала сезона 2005/2006

Анри заявил о себе в «Монако», а в начале 1999 года перешел в «Ювентус», где провел самый неудачный отрезок в своей карьере: во-первых, его ставили на фланг нападения, во-вторых, защитники в Серии A оказались куда серьезнее, чем в Лиге 1. В итоге, всего через полгода Тьерри оказался в «Арсенале» под крылом Арсена Венгера, чтобы стать легендой лондонского клуба, а в сезоне 2005/2006 французу представилась возможность передать привет «Ювентусу». «Канониры» выиграли домашний четвертьфинал со счетом 2:0, один из мячей забил Анри, в ответной игре была зафиксирована нулевая ничья.

4. Криштиану Роналду (Португалия)

В составе «Реала» дважды забил «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала сезона 2012/2013

Роналду как футболист состоялся в «Манчестер Юнайтед» под присмотром сэра Алекса Фергюсона, а в последнем сезоне мэтра у руля МЮ именно его ученик поспособствовал вылету «красных дьяволов» из Лиги чемпионов. Криштиану ответил на гол Уэлбека в Мадриде, где соперники не выявили победителя – 1:1, а на «Олд Траффорд» португалец забил победный мяч и вытащил «Реал» в четвертьфинал – 2:1. При всей своей любви к голам эти взятия ворот Роналду показательно не праздновали из уважения к МЮ , сэру Алексу и болельщикам манкунианцев.

5. Фернандо Торрес (Испания)

В составе «Челси» забил в ворота «Атлетико» в 1/2 финала сезона 2013/2014

Это были последние деньки Торреса в «Челси». В полуфинале «синие» сошлись родным клубом Фернандо. Матч в Мадриде завершился унылой нулевой ничьей, а на «Стэмфорд Бридж» счет на 36-й минуте открыл Фернандо Торрес, не выразивший по этому поводу никаких эмоций. «Атлетико» ответил на гол своего воспитанника тремя точными ударами и вышел в финал, где «Эль Ниньо» уже от всей души болел за «матрасников» в матче против «Реала». Торрес еще вернется в «Челси» и сам через два года дойдет до финала Лиги чемпионов, где сыграет с тем же «Реалом». Удивительные завитушки футбольной судьбы.

6. Давид Луис (Бразилия)

В составе ПСЖ забил в ворота «Челси» в 1/8 финала сезона 2014/2015

Давид Луис играл за «Челси», потом оказался в ПСЖ по воле Моуриньо, а сейчас снова защищает цвета лондонского клуба. Перед сезоном 2014/15 бразильский защитник переехал из Лондона в Париж, а в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов встретился со своей бывшей командой, которая сошла с дистанции после драматичной дуэли с ПСЖ . В первом матче на французской земле была зафиксирована ничья 1:1, на «Стэмфорд Бридж» гости рано остались без своего лидера – Златан Ибрагимович получил красную карточку, а нулевая ничья устраивала «Челси». Когда Гари Кэйхилл забил в концовке, сомнения в победе «синих» вроде бы отпали, но Давид Луис на 86-й минуте затащил ПСЖ в овертайм, где «Челси» еще раз вышел вперед, но потом снова пропустил от другого бразильского центрально защитника – Тиаго Силвы, и прекратил борьбу в Лиге чемпионов.

7. Альваро Мората (Испания)

В составе «Ювентуса» дважды забил «Реалу» в 1/2 финала сезона 2014/2015



В том же сезоне 2014/15 состоялся еще один подобный случай. Альваро Мората стал главным героем полуфинального противостояния «Реала» и «Ювентуса». Воспитанник «Королевского клуба» выиграл предыдущий розыгрыш со «сливочными» и отправился покорять Италию, а когда встретил бывшую команду в полуфинале новой Лиги чемпионов – не пощадил. В Турине Мората забил «Реалу» уже на 9-й минуте, «Ювентус» в итоге выиграл 2:1, а в Мадриде «Старая Синьора» проигрывала после гола Роналду в середине первого тайма, но Альваро сравнял счет и вывел «Юве» в финал.

8. Хамес Родригес (Колумбия)

В составе «Баварии» забил «Реалу» в 1/2 финала сезона 2017/2018

«Реал» - чемпион по пропущенным мячам от бывших игроков в плей-офф Лиги чемпионов. Хамес Родригес отправился в «Баварию» в двухлетнюю аренду и уже в концовке первого сезона приехал в Мадрид, чтобы сыграть против «Королевского клуба» в плей-офф Лиги чемпионов. В Мюнхене команда Зидана победила 2:1, а на «Сантьяго Бернабеу» Родригес сделал счет 2:2 на 63-й минуте. Следующий гол «Баварии» выводил в финал мюнхенцев, но он так и не был забит.

9. Мохамед Салах (Египет)

В составе «Ливерпуля» дважды забил «Роме» в 1/2 финала сезона 2017/2018

Голы в ворота бывших клубов на поздних стадиях Лиги чемпионов становятся нормой. Так, в обоих прошлогодних противостояниях не обошлось без такого события. Мохамед Салах стрелял по воротам «Ромы» и сохранял спокойствие после своих успехов. Египтянин до перехода в «Ливерпуль» два сезона провел в составе «волков». Мо стал первым, кому удалось не просто дважды поразить ворота бывшего клуба в плей-офф Лиги чемпионов, но и сделать это в одном матче: Салах оформил дубль на «Энфилде».

10. Луис Суарес (Уругвай)

Забил «Ливерпулю», выступая за «Барселону», в первом матче 1/2 финала сезона 2018/2019

Луис Суарес утверждал, что болельщики «Ливерпуля» ему как семья, но по яркому празднованию гола на «Камп Ноу» этого не скажешь. Впрочем, форвард извинился за это и обещает не праздновать, если забьет на «Энфилде». Будет эпично, если Луис прервет свою серию длиной в три с половиной года без голов в выездных матчах Лиги чемпионов именно в Ливерпуле.

Также есть вероятность «гола бывшего» и в другом полуфинале, ведь за «Аякс» в свое время выступали четыре футболиста «Тоттенхэма»: Вертонген, Санчес, Алдервейрелд и Эриксен. Что же касается Луиса Суареса, то звезды могут сойтись так, что он станет первым футболистом, который забьет бывшему клубу в финале Лиги чемпионов: для этого нужно, чтобы в решающем матче сыграли «Барселона» и «Аякс», а уругваец поразил ворота амстердамского клуба, за который играл в 2007 – 2011 годах.