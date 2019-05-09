Топ-11 открытий Лиги Европы 2018/19

вчера, 21:00

В финале поздно открывать новые имена, и «Соккер.ру» рад, что ЛЕ не подвела до матча в Баку – турнир зажег футбольные звезды.

Чтобы не дискриминировать никого по возрасту, популярности имени или сезону дебюта в Лиге Европы, не будем ограничиваться самыми юными футболистами. Хотя основная ставка получится именно на тех, на кого приезжают смотреть скауты больших клубов. Причем смотрят даже на тех, кто уже за большие клубы играют – не всем хватает мест в составах грандов.

Голкипер

Андре Хансен («Русенборг»)

В Лиге Европы доказал класс Ханданович – тащил, как умеет. Неплохо сыграл Лунев, хотя были ошибки, к сожалению. В основном речь или об известных голкиперах – Траппе, Муслере или Очоа, или о ребятах, о которых трудно было составить мнение, поскольку или вылетели рано, или встречались с мячом не часто. Андре Хансен из «Русенбурга» не молодой, но неизвестный в Европе. Зато в ЛЕ отражал мяч по 6.7 раз за матч – много геройских подвигов в шести встречах.

Защитники

Франшишку «Ферро» Феррейра («Бенфика»)

Высокий и крепкий португалец 1997 года рождения сыграл в Лиге Европы четыре матча, но успел забить один мяч, а также запомнится как один из самых интересных центрбеков турнира. «Бенфика» умеет находить и воспитывать игроков разных позиций, и если с Ферро попадут «в яблочко», то снова получат много денег за очередного таланта. Аккуратно играет в пас, очень хорош в отборах и перехватах. Разве что с фолами непонятными пора завязывать.

Майкл Нгадеу-Нгаджуи («Славия»)

Чешская команда немало пропускала и вылетела в матче против «Челси» после поражения 3:4 в Лондоне. Но без усилий физически крепкого Майкла не было бы даже такой стадии для скромного по составу клуба. Речь о чемпионе Африки 2017 года, но Нгадеу-Нгаджиу раскрылся поздновато. Зато запомнился в Лиге Европы благодаря голу в ворота «Севильи» и проходу испанского специалиста по этому турниру.

Филип Бенкович («Селтик»)

Высокий хорватский защитник в сыгранных матчах пытался напомнить всем, откуда взялся в АПЛ Вирджил dан Дейк – сначала обкатывался в «Селтике». И хотя команду бросил посреди сезона главный тренер Роджерс, хотя Бенкович не зашел в плей-офф и не показал себя во всей красе, на защитника с такими параметрами и козырями – очень хорошо читает игру, уже обратили внимание. Следим за Филипом – для 21-летнего хорош.

Полузащитники

Каллум Хадсон-Одои («Челси»)

Про Каллума многие недавно больше слышали, чем видели его в деле. Фанаты «Челси» нахваливают двадцатилетнего атакующего хавбека, но в АПЛ у него нет и 400 сыгранных минут, в Лиге Европы получил больше игровой практики. В чемпионате один ассист, в еврокубках – 4 гола и 2 голевые передачи. Прекрасно для двадцатилетнего парня, которым интересуются большие клубы, вроде «Баварии», если Сарри такой игрок не нужен. Хадсон-Одои хочет играть чаще и получать больше, и его можно понять.

Джовани Ло Чельсо («Бетис»)

В Париже сидят невезучие люди, и если вправду неудачи ПСЖ больно бьют по репутации катарских шейхов – скоро в столице Франции закончатся деньги на футбол. А пока могут себе позволить подписать Паредеса зимой за 47 млн евро, а чуть более атакующего Ло Чельсо отдать на сезон в «Бетис» в аренду. Джовани не то чтобы идеал, но 9 голов в Ла Лиге забил, 3 голевых передачи сочинил. И в Лиге Европы не хуже – 5+1 по системе «гол плюс пас». Разноплановый игрок с очень хорошим пасом, раскрылся как игрок основы в 23 года.

Бруну Фернандеш («Спортинг»)

По весне универсальный хавбек из «Спортинга» в дикой форме – забивает или отдает голевые передачи почти в каждом поединке. Забил он и «Вильярреалу», но в обороне одновременно сыграть не может, поэтому команда Касорлы прошла «львов». Но сам Бруну теперь под прицелом больших клубов и может сыграть в лиге, где когда-то зажигал Санти. У Фернандеша за сезон в 48 играх 27 голов и 14 ассистов – прекрасный результат для полузащитника, который не всегда играет ближе к атаке. Воспитанник итальянской школы – играл за «Удинезе» и «Сампдорию», вырастает в игрока за 55 млн евро.

Жоау Фелиш («Бенфика»)

В 19 лет Жоау забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу в Лиге Европы. Сыграл, как подобает юному таланту - хет-трик сделал в одной игре против «Айнтрахта». На выезде его магия не сработала, ведь соперник отыгрался и прошел дальше. Но на перспективы Фелиша вылет из турнира влияет слабо. Все увидели, что у него колоссальный потенциал, а если Мендеш и Роналду будут лоббировать его интересы – окажется летом в «Ювентусе». Умеют португальцы воспитывать футболистов!

Филип Костич («Айнтрахт»)

Молодые Хавертс из «Байера» и Цыганков из киевского «Динамо» имеют в Лиге Европы удачные матчи и отрезки, однако выделить хочется человека, который сегодня будет помогать «Айнтрахту» создавать сенсацию на «Стэмфорд Бридж». Не обязательно получится, но Филип Костич – один из сербов в составе немецкой команды, превращается в полезного хавбека. В Лиге Европы у него 11 матчей, 4 мяча и 2 ассиста, а в Бундеслиге так и вовсе 10 голевых передач. Опасный игрок, думающий и хитрый.

Нападающие

Мунас Даббур («Зальцбург»)

У «быков» в турнире два успешных форварда – Гульбрандсен из Норвегии забил 5 мячей, а израильтянин Даббур пошел дальше. Двадцатишестилетний нападающий отличился 8 раз в 10 встречах и еще один раз ассистировал напарникам. Нацелен на ворота – по 3.5 удара за игру, аккуратен в передачах для форварда. И в квалификации к ЛЧ сделал, что мог – 4 гола, и в Лиге Европы не стушевался. Только два форварда забили больше, и один не открытие – чемпион мира Оливье Жиру.

Лука Йович («Айнхтрахт»)

В представлениях не нуждается, поскольку его, как Бруну или Фелиша, уже вербуют большие клубы. У Йовича такая манера игры, что ему важно спрятаться где-то в джунглях чужой защиты и выпрыгнуть, как вьетнамский партизан. Лука в 21 год (до конца декабря был двадцатилетней сенсацией сезона) наколотил 27 голов за «Айнтрахт» в Лиге Европы и Бундеслиге, а еще отдал 6 голевых передач. Теперь им интересуется «Реал» и не случайно. Йович очень проворный и его гол в ворота «Челси» сохранил интригу в паре.

В Лиге Европы могут играть большие мастера, и рядом с ними сражается интересная молодежь. Героем финала 2018 года стал Гризманн, а потом Антуан оказался чемпионом мира в России и обыграл «Реал» в финале Суперкубка УЕФА . Так что недооценивать второй международный турнир глупо – его герои покоряют большие вершины.

Тут открытия, но ведь и звезд хватает – от Азара и Жоржиньо до Ляказетта и Обамеянга. В финале могут сыграть «Арсенал» и «Челси», но Лига Европы подарила подвиги не только давно знакомых игроков. Например, в составе самих «канониров» есть Гендузи – ему двадцать лет, является открытием сезона в АПЛ , но пока не всегда грамотно распоряжается потенциалом, который у парня с точностью паса в 90 % точно имеется.

Но перепады в игре француза заметны, а количество претендентов позволяет вывести его из расчета. Кого-то стоит выделить из-за потенциала – Жоау Фелиш в Лиге Европы мог сыграть и ярче, кого-то с пониманием, что они уже одной ногой в больших клубах – Бруну Фернандеш и Йович, но класс всех упомянутых очень высокий. И большинство еще подрастет, окрепнет, найдет себя.

Так что это промежуточный этаж, а встретимся с ними на последнем – большинство из этих игроков обязательно сыграет в Лиге чемпионов за большие клубы. Для самых ценных, вроде Йовича, Фелиша или Фернандеша, такой переход может состояться до конца 2019 года. Молодые, результативные и мечтают о большом вызове.