Мастер касаний. Легендарному голландцу – 50!

вчера, 18:53

«Соккер.ру» вспоминает о футболисте, который помог влюбиться в игру миллионам. У Денниса Бергкампа сегодня юбилей.

Аэрофобия. Самый известный футболист, который панически боится летать. Бомбардировщики, драконы, геликоптеры, ковры-самолеты – без разницы. Если Деннис знает, что завтра надо куда-то лететь, то у него начинается паника. Пробовал лечиться, психологи, гипноз, таблетки. Откуда все началось? В 1989 году в авиакатастрофе погиб его друг Вирджилл, а через пять лет в самолете сборной журналист пошутил, что у него в сумке бомба – с тех пор у Бергкампа начались психологические проблемы. Не стоит издеваться над чужими страхами.

Братья. У Денниса Бергкампа сразу три брата, один из них – Эд, стал врачом, работает ортопедом в футбольном клубе. Но упоминаем его не поэтому, а из-за племянника футболиста. В семье не один игрок, а несколько. Роланд Бергкамп сейчас играет за «Валвейк» на позиции форварда – речь о рослом нападающем, 196 сантиметров, размеров Дзюбы. В «Эммене» был результативным, а сейчас ему 28 лет и забивает редко.

Венгер. Особый тренер в карьере Бергкампа. Деннис говорил, что сразу согласился, как услышал о предложении «Арсенала», и хотя пришел до Арсена, до конца карьеры Лондон не покидал. А с французом отношения складывались по-разному, ведь у Денниса есть характер. Хотел играть, а тренер тыкал ему в статистику – маленький пробег, плохой прессинг. На что Бергкамп отвечал: «А где в твоих цифрах отражен мой голевой пас?» Так и жили годами легенды «Арсенала».

Голландия. За сборную родной страны Деннис поиграл много для человека, который не может летать самолетами. 79 матчей провел и продержался в команде десятилетие – с 1990 по 2000 годы. Почти сразу его привлекли к первой команде – дебютировал против Италии. Отправился на Евро-92 и завертелось. Последний матч, так вышло, сыграл тоже против Италии – на Евро-2000 в полуфинале.

Дом. Для Бергкампа домом позже стал Лондон, но поначалу думал только об «Аяксе» из родного Амстердама. Деннис – воспитанник великого клуба, дебютировал еще в 17 лет. Тогда клуб тренировал Йохан Кройф, и в первом же для наставника и атакующего полузащитника сезоне они вместе выиграли Кубок Обладателей Кубков. Неплохое начало карьеры у парня, который выбрался с позиции защитника в центре поля, а потом стал вторым форвардом.

Евро. На первом своем Евро в 1992 году Деннис Бергкамп стал лучшим бомбардиром – забил три мяча. Вот только чемпионы континента голландцы не смогли защитить титул, ведь вылетели в полуфинале от сенсационной Дании. Через четыре года по пенальти вылетали от Франции, а на Евро-2000, который проходил в Бельгии и Голландии, снова в серии ударов – Тольдо был сильнее.

Жена. 16 июня 1993 года молодой Бергкамп в смешном пиджаке, который был примерно вдвое шире, чем его плечи, отгулял свадьбу с голландской моделью Хенритой Розендаль. За двадцать шесть лет, что они живут вместе, благоверная сумела подарить Деннису четырех детей, но о них - чуть позже. А здесь надо отметить, что о жене во всех интервью Бергкамп отзывается очень уважительно. Его даже можно заподозрить в том же, что и Зидана – возможно, немножко подкаблучник.

«Золотой мяч». В 1992 году по итогам года Деннис Бергкамп получил статус третьего футболиста Европы – занял почетное место в престижном опросе, пропустив вперед только Ван Бастена из «Милана» и Стоичкова из «Барселоны». Через год был вторым после Роберто Баджо, но неудачный выбор нового клуба прервал серию. Впрочем, дважды быть в тройке – уже почетно. Молодой Бергкамп был очень хорош.

Имя. Денниса назвали в честь легенды «Манчестер Юнайтед» - его папа любил игру Дениса Лоу. Но местные голландские власти отказались регистрировать имя с одной буквой «н», поскольку заявили, что похоже на Дэнис – женское имя, и парня будут дразнить. Поэтому получился Деннис Бергкамп, уроженец Амстердама, появившийся на свет ровно 50 лет назад, 10 мая 1969 года.

Йохан. Бергкамп и Кройф начали карьеру одновременно. Только Деннис под крылом великого «Летучего голландцы» как юный игрок, а бывший хавбек – как тренер. Хотя тот «Аякс» сразу не стал чемпионом Голландии (до 1990 года у Денниса этого трофея не было), в юного форварда и хавбека поверил великий чемпион. Спустя много лет они вместе пересеклись в «Аяксе», и хотя не стали друзьями, Бергкамп получил большое право – общался к Йохану не «мистер Кройф», а по имени, как к другу.

«Канониры». «Арсенал» - главный клуб в карьере Денниса, поскольку за них он провел куда больше сезонов и матчей, чем за «Аякс». Для человека, который пропускал игры, а после тридцати подписывал контракт с клубом лишь на год, Деннис собрал немало матчей – во всех клубах и сборной больше 700, а за «Арсенал» суммарно сыграл 425 игр и забил 120 голов.

Лондон. В столице Великобритании голландец прожил еще два года после завершения карьеры – очень нравится город, поэтому остался «обычным жителем». А до этого много лет успешно представлял «Арсенал», и в списках легенд клуба числится обычно под вторым номером после Тьерри Анри. Кстати, в некоторых голландских опросах ситуация та же – Бергкампа уважают, поэтому ставят вторым после самого Кройфа, и невзирая на Ван Бастена и остальных.

Милан. Главная ошибка в карьере Денниса. С другой стороны, он говорил о пользе такого решения, выиграл с «Интером» Кубок УЕФА и после того, как стало понятно, что в Милане ему неуютно – были проблемы с адаптацией, молодой жене модный город совершено не понравился, смог выбрать себе новый клуб по вкусу. В «Арсенал» Бергкамп пришел в 1995 году, а играл до 2006-го. В «Интере» пробыл лишь два сезона. И если в первом забил 25 мячей, то во втором лишь 3.

«Ньюкасл». Гол Денниса Бергкампа в ворота «сорок» в 2017 году был признан ВВС главным голом в истории всей английской Премьер-Лиги. Вправду это нечто невероятное – за доли секунды после передачи Роберта Пиреса голландец оценил свое положение, понял, что защитника можно прокинуть с одной стороны, развернулся и забил. В 2002 году на свет родился один из самых оригинальных голов в истории футбола. И в этом голе – весь Бергкамп.

Образование. В отличие от современных футболистов, которые за очень редкими исключениями не учатся, Бергкамп во время игры за «Арсенал» получил статус бакалавра в университете английского города Бата. Учился на факультете машиностроения. Вряд ли Деннис учился, чтобы работать по специальности, скорее подчеркнул, что ума для высшего образования хватает. И руками любит работать – дома есть свой сад.

Прозвища. Тут все просто – «Нелетучий голландец», по аналогии с прозвищем его учителя Йохана Кройфа. В Англии его также величали Берги – сокращение от фамилии, понятно, и называли «Ледяным человеком». Наверное, из-за внешности, ведь голландский блондин не был похож на южанина. Наверное поэтому ему так понравился дождливый Лондон.

Родители. Четвертый ребенок в семье родился в рабочем квартале Амстердама в семье электрика. Отец Денниса играл на любительском уровне и нормально зарабатывал – семья не была бедной. Поскольку у Бергкампа три старших брата, то понятно, чем занимались парни, у которых отец был без ума от футбола – играли в мяч. Младший оказался самым талантливым, в 11 лет сын Тонни и Вима Бергкампов оказался в школе «Аякса».

Сын. Единственный сын голландской легенды футбола – Митчелл, тоже занимается футболом. Он внешне скорее похож на мать, поэтому в долговязом хавбеке лишь с возрастом можно разглядеть черты отца. А вот по таланту папе, конечно, уступает – в 20 лет играет в третьей лиге голландского футбола за «Альмере Сити».

Тренер. Поскольку Бергкамп не хотел оставлять футбол, то после завершения карьеры и отдыха оказался в «Аяксе». Легенду клуба приняли дома, ведь он получил специальную лицензию – из-за аэрофобии учить его согласился лично Венгер. Сначала Деннис работал с Неескенсом во второй сборной Нидерландов, потом становился чемпионом Голландии в штабе Де Бура. Но позже Бергкамп стал на пороге перемен имени Ван дер Сара и Овермарса и Эдвин его в 2017 году уволил. Но тренерские и управленческие амбиции у Бергкампа точно есть – не зря ведь учился.

Успехи. 15 кубков в личном музее. Когда говорим о трофеях, то речь о троекратном победителе еврокубков – дважды с «Аяксом» и «Интером» выигрывал Кубок УЕФА , а с родным клубом также брал Кубок Обладателей Кубков в 1987 году в восемнадцать лет. С «Арсеналом» в Европе трофеев набрать не получилось, но зато в Англии был королем – часть великого состава Венгера, 3 титула. Также 4 победы в Кубке Англии и столько же успехов в Суперкубке. 301 гол в 734 матчах – очень прилично для оттянутого вглубь форварда и футболиста, нередко выходившего на замену.

Философия. Игровая философия Денниса Бергкампа описывается просто – меньше движений, но больше пользы. И шик с блеском должны быть! Голландец никогда не скрывал плутовскую ленивую натуру своей игры. В молодости Кройф перевел его в первый состав из-за трудолюбия, но уже в статусе большой звезды Бергкамп обожал работать пешком, включаясь, когда нужно. «Почти все мы, голландские футболисты, немного авантюристы, и каждый из нас перенял что-то у Йохана Кройфа».

Ходдл. За кого может болеть легенда «Арсенала»? За игрока «шпор». Пеле, Марадона й Кройф не оставили в жизни Бергкампа такого следа, как легенда «Тоттенхэма». Бразилец он в силу возраста не мог видеть по телевизору в деле, но ни Йохан, ни Диего не стали кумирами маленького Денниса. А вот Глен Ходдл, который десять лет рубился за «шпор», стал любимым игроком Бергкампа. Нравилось голландцу, как хавбек работал. В принципе даже видно, что Деннис некоторые трюки у лондонца «подрезал» для себя.

Цитата. «За каждый ударом и касанием мяча должна стоять мысль». Вряд ли можно еще короче описать стиль игры Бергкампа. И точнее подчеркнуть, почему речь о футболисте, которого так обожают знатоки, не обязательно болевшие за «Арсенал» - речь о интеллектуале в игровом смысле.

Чемпионаты мира. Как и на чемпионатах Европы, Бергкамп помогал сборной Нидерландов. Забивал на ЧМ -94, в том числе в проигранном матче команде Бразилии – будущим чемпионам. Через четыре года во Франции стал автором знаменитого гола в ворота Аргентины. Позже голландцы по пенальти уступят бразильцам в полуфинале, но Бергкампа даже включат в символическую сборную. Поскольку завершил международную карьеру в день вылета на Евро от Италии, то в отборе к ЧМ -2002 не играл, хотя легко мог – кондиции позволяли, но устал добираться в разные точки Европы поездами и автомобилями.

Шедевры. Кроме гола в ворота «Ньюкасла», на счету Бергкампа много красивых мячей. У него была запоминающаяся манера работы – Венгер заявлял, что там, где другие форварду тратят два-три касания, Бергкампу хватает двух. Сам Деннис выделяет гол в ворота сборной Аргентины – после диагонали от Франка Де Бура, с которым позже будут тренерами «Аякса», обыграл Айалу и забил в ворота Роа. Хотя в Лиге чемпионов и АПЛ тоже хватало красивых мячей. Мастер, что тут скажешь?

Эриксен. От Йохана к Деннису, а от Денниса – к Кристиану? Легенда «канониров», которая с детства восхищалась игрой легенды «Тоттенхэма» пересеклась в «Аяксе» с молодым датчанином. Кристиан признавался, что работа с Бергкампом повлиял на него очень сильно – понял, как взаимодействовать с форвардом очень высокого уровня, ведь тренер Денниса принимал участия в занятиях хавбека. Позже знания пригодились Эриксену, а сейчас он в финале Лиги чемпионов и представляет врагов «Арсенала», как еще три бывших игрока «Аякса».

Ясмин. Так зовут младшую дочь Денниса. У Бергкампа вокруг немало девушек – жена и тройка дочерей. Рядом с Эстелль Деборой и Сафрен Ритой выросла Ясмин Наоми – имена явно выбирала жена, ведь последнюю дочурку могли назвать также в честь известной модели. Но Денниса все устраивает, сегодня на пятидесятилетие соберется много гостей – семья огромная.

Будучи на поле очень уверенным и даже спесивым игроком с характером, будучи четвертым ребенком в семье, где все дети – мальчики, Бергкамп очень рад, что вокруг много лет был немного «девчачий» мир. А нет – всегда можно найти себе футбольную работу, как сделал сын Митчелл. Не обязательно легенде быть тренером, ведь перелеты не нравятся Деннису до сих пор, а вот менеджером в каком-то клубе – легко.

Пусть разошлись его пути с нынешним руководством «Аякса», нет сомнений, что Бергкамп до конца болел за родную команду в Лиге чемпионов. Ведь в его жизни было два главных клуба, и в любом из них он – легенда.